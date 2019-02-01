Еще 12 трансферов этой зимы, которые никто не заметил

Тут есть чемпион Европы, китаец, супербизнесмен, а еще сын президента Либерии.

Виктор Мозес: из «Челси» в «Фенербахче»

Вместо битвы за топ-4 АПЛ – увлекательная борьба за выживание в Турции, но что делать, если тренер в упор тебя не замечает. При Маурицио Сарри шансов у нигерийца не было вовсе, не считая четырех матчей в трех разных турнирах, где в общей сложности довелось провести 159 минут. При Антонио Конте Мозес играл гораздо чаще. В итоге африканец укатил подальше от Сарри – на целых полтора года в «Фенербахче» на правах аренды.

Мусса Дембеле: из «Тоттенхэма» в «Гуанчжоу Фули»

Отыграл почти 250 матчей за «Тоттенхэм», выиграл с Бельгией бронзу на чемпионате мира, можно сгонять и на заработки в Китай, тем более что возраст подступает – на следующий день после финала ЧМ-2018 Дембеле исполнился уже 31 год. Кроме того, хоть какой-то шанс на трофей – в «Тоттенхэме» за них сражаться бесполезно. С другой стороны, новый клуб бельгийца тоже не силен в их коллекционировании, так что играть Дембеле следующие два года с Эраном Захави и радоваться смскам от банка.

Джермейн Дефо: из «Борнмута» в «Рейнджерс»

Еще десять лет назад он рубился за «Тоттенхэм» вместе с Романом Павлюченко. Сейчас российский форвард начинает новую жизнь в «Арарате», а его бывший партнер гонится под руководством Стивена Джеррарда за «Селтиком». Дефо забил в первой же игре за «джерс» и будет радовать «Айброкс» еще полтора года, именно на такой срок он арендован. Хороший вызов под конец карьеры – помочь вернуть былое величие одного из самых титулованных клубов мира.

Мигель Лаюн: из «Вильярреала» в «Монтеррей»

Европейская карьера этого мексиканца обещала стать суперуспешной, мнение об этом укрепилось еще каких-то пару лет назад, когда левый защитник «Порту» раздал за сезон аж 14 голевых передач. Только потом он оказался не нужен ни португальцам, ни «Севилье», а «Вильярреал» вообще избавился от игрока через полгода. Вероятно, на этом европейский этап завершен, Лаюну уже 30, и он отбывает на родину всего за каких-то четыре миллиона.

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Диего Рейес: из «Фенербахче» в «Леганес»

Позапрошлым летом «Зенит» активничал в отношении тогда еще игрока «Порту», но трансфер не свершился. Полгода назад агент Рейеса сообщал об интересе сразу четырех российских клубов, но снова результата нет: «Краснодару» отказал агент, «Локомотив» потерял интерес, с остальными не дошло и до переговоров. Мексиканец выбрал «Фенербахче» и наверняка пожалел – ни Лиги чемпионов, ни манящей борьбы за титул. От ужаса, что окутал турецкий клуб в этом сезоне, Рейес поскорее сбежал в «Леганес». Впрочем, те же задачи по выживанию будут и там, но хоть лига топовая.

Ву Лей: из «Шанхай СИПГ» в «Эспаньол»

Без этого парня Халк точно не стал бы чемпионом. Ву Лей – лучший бомбардир китайской лиги прошлого сезона, а всего на его счету 151 гол в 296 матчах за «Шанхай» – весьма впечатляюще. На Кубке Азии китаец дошел со своей сборной до четвертьфинала, сам отметился дублем в ворота Филиппин. Перейдя в «Эспаньол», Ву Лей сразу же восхитил фанатов воспоминаниями о Рауле Тамудо – легенде клуба. «Первое, что я выучил на испанском: «Забивать голы». И я собираюсь достичь этой цели», – добавил китаец, который обошелся клубу всего в два миллиона евро – все что нужно знать о реальной стоимости нелегионеров китайского чемпионата.

twit text — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 31 января 2019 г.

Матье Фламини: снова в «Хетафе»

Француз сейчас известен не только как экс-игрок «Арсенала» и «Милана», но и как успешный бизнесмен, чья фирма по разработке замены нефти уже стоит гигантских денег. Фламини было чем заняться те полгода, что он сидел без клуба после ухода из «Хетафе» летом – его так никто и не подписал. В конце декабря Фламини вернулся. В борьбе за зону еврокубков, куда влетел «Хетафе», французский полузащитник лишним не станет. Его контракт рассчитан как раз до конца июня.

Хесе: из «ПСЖ» в «Бетис»

На фото c презентации по случаю перехода в «ПСЖ» Хесе был запечатлен с пышногрудой брюнеткой, которой потом отчаянно мстил в смс-голосовании. Это самое яркое воспоминание о нем за последние годы, про сам футбол говорить особо нечего – Хесе пытался избавиться от травм и личных проблем, утешаясь созданием музыки, на поле же ничего толком не выходило ни в «ПСЖ», ни в «Лас-Пальмасе», ни в «Стоке». Полугодовая аренда в «Бетис» – шанс перезагрузиться.

twit text — Real Betis Balompié (@RealBetis) 29 января 2019 г.

Димитри Оберлен: из «Базеля» в «Эмполи»

Парень удивил всех позапрошлой осенью, когда в 20-летнем возрасте затолкал четыре гола за «Базель» на групповом этапе Лиги чемпионов – досталось и ЦСКА в Москве. Швейцарцам он обошелся всего за каких-то четыре миллиона, казалось, дальше только успех – развитие, чемпионат мира и многомиллионный трансфер. Но пока все наоборот: на ЧМ не попал, за «Базель» в нынешнем сезоне ноль голов за 14 матчей, а дальше – аренда в клуб, барахтающийся рядом с зоной вылета в Серии А. Но последить интересно, тем более что скауты топ-клубов пока еще наверняка не вычеркнули его фамилию из шорт-листов.

Седрик Соареш: из «Саутгемптона» в «Интер»

Теперь португалец займется просмотром матчей Серии А – он давно практикует наблюдение за своими оппонентами перед каждой игрой. У Врсалько в «Интере» не заладилось из-за проблем со здоровьем, но итальянцы вовремя подсуетились: аренда за полгода всего в полмиллиона, опция выкупа – 11 миллионов. И это за чемпиона Европы. Хотя в нынешнем сезоне показатели Седрика слегка ухудшились. Тем интереснее, что же у него получится в новом чемпионате.

twit text — Inter (@Inter_en) 29 января 2019 г.

Сандро Вагнер: из «Баварии» в «Тяньцзинь Тэда»

Год назад «Бавария» вытащила немецкого форварда за 13 миллионов из «Хоффенхайма». Тот в основном фестивалил вместе со всеми во время унижений соперников по Бундеслиге, а потом публично раскритиковал Йоахима Лева, который не взял его на ЧМ-2018. Первая половина сезона тоже не задалась – он вообще не забил ни одного гола в чемпионате. Результат – отъезд в Китай в команду Ачеампонга, Идейе и малоизвестного соотечественника Бастианса, а «Баварии» – жалкие пять миллионов евро.

Тимоти Веа: из «ПСЖ» в «Селтик»

Серьезный вызов в карьере сына обладателя «Золотого мяча», а ныне – президента Либерии Джорджа Веа. Тимоти летом забил первый гол за «ПСЖ», но среди монстров в нападении парижан ему пока не протолкнуться. Шотландская лига – тоже не лучшее место для обкатки юных игроков, но Веа уже успел забить в дебютном матче за «Селтик». Пробудет он там до конца сезона на правах аренды.a