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    В Англии игроку наступили на лицо. Кадры – жуть


    3.3
    Голосов: 16
    03.02.2019 17:50
    Очередная выходка известного парня.

    27-летний португалец Нельсон Оливейра играет в Чемпионшипе уже четвертый сезон. Недавно он мог оказаться в России: когда Оливейра еще выступал в «Бенфике», приоритетное право выкупа имел «Зенит». По таланту Нельсон потянул только место в Англии, а этой зимой и там сменил клуб. Из «Норвича» Нельсона забрал «Рединг», где нападающий бодро стартовал. В игре с «Болтоном» Оливейра реализовал пенальти, а его команда взяла одно очко.

    Встреча с «Астон Виллой» получилась уже не такой хорошей. Против Оливейры играли жестко, а один из эпизодов закончился страшным столкновением Нельсона и Тайрона Мингса. В борьбе за мяч Оливейра упал под ноги соперника, а тот шагнул на его голову. Дальше – страшные снимки не для слабонервных.

    Таким Оливейру засняли уже потом.

    Сразу после матча «Рединг» сообщил, что Оливейру отправили в больницу для профилактики. Он находился в сознании и все было нормально.

    Мингс уже попадал в заголовки, когда в 2017-м персонально опекал Златана Ибрагимовича. Тогда все тоже закончилось шагами по голове, но без таких кровавых последствий. Перед Златаном защитник дважды извинился, но все равно получил пятиматчевую дисквалификацию. «Нельсон Оливейра, извини, мне очень жаль. Надеюсь, ты в порядке», – написал Тайрон уже после этого матча.

    Здесь пока не говорят о каком-то наказании, а Оливейре просто желают здоровья. Хорошо, что шипы не задели его глаза.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Mail, Mirror
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 16
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 февраля 2019, 19:22

      Это Англия. Она такая везде. И не только в футболе.

      0
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      Рейтинг: +14

      Jobber 5 февраля 2019, 11:53

      Ребят, тот кто говорит, что игровой момент - бред несёте. На повторе отлично видно, как Мингз подрезает шаг, чтобы наступить на голову, ещё сам голову опустил, чтобы убедиться в этом. Он совершенно спокойно мог перепрыгивать, но шан специально сделал короче. За такое надо пожизненно лишать футбола

      3
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 5 февраля 2019, 11:11

      Судя по видео мне показалось,что это произошло не намеренно..А травма ужасная, там вроде ещё и нос сломан...

      0
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      Рейтинг: +12

      бса 4 февраля 2019, 20:54

      Такие травмы нечаяно не наносятся

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 февраля 2019, 10:46

      Это чемпионшип..

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 4 февраля 2019, 00:34

      Судя по видео, выглядит как игровой эпизод... случайность, тяжело уволить там злой умысел....

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Dellleone 4 февраля 2019, 08:57

      ты реально дебил? или прикидываешся?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Мы ЦСКА 4 февраля 2019, 09:53

      Всиерил бы тебя на улице, написал бы по твоему дауескому лицу, что бы ерись не нес. Мудила!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Мы ЦСКА 4 февраля 2019, 09:57

      Сам момент смотрел на видео, Иванушка. Или по результату судишь как все было?
      Тебя не смущает что судья не дал даже желтой? А игроки не начали драку из за того ? Может потому что в футболе бывают не прелнамеренные жесткости???

      Или ты такой умный, умнее всех судей и игроков что был и на поле? Уверен что ты даже не видел момент, но свои 5 копеек готов вставить нехера не зная ! Имбицил!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 4 февраля 2019, 10:09

      Сам то играл когда нибудь?Все, всегда убирают ногу в таком случае,к тому же это же профи с хорошей реакцией.Это просто очень злой негр.Ещё скажи ,что Суарес кусает соперников случайно.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 4 февраля 2019, 10:20

      Играл и играю сейчас, убирают но ситуации разные бывают когда успеваешь, иногда к сожалению не успеваешь... В этом моменте я увидел неолнозначность, по нему сложно сказать что 100% пренамерено. Есть разница когда Суарес кусает и когда в борьбе игрок наступает на игрока .... я думаю есть, не корректно сравнивать и ставить эти 2 случая в один ряд.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 4 февраля 2019, 10:30

      Играю 50 лет ,и столько же лет болею.Не помню ,что бы кто нибудь кому то наступал на лицо.А этот зверь делает уже второй раз.Также Веллитон чуть не убил Акинфеева,врезал коленкой по голове.Недавно Фернандесу чуть не сломали лицевую кость,так же умышленно.Но там Фернандес сам виноват он срубил игрока,а тот не расслабил ногу.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 4 февраля 2019, 10:36

      Я не 50 конечно лет играю, а всего лишь 24 но думаю что и этого достаточно что бы понять что ситуации бывают разные, про Веллитона полностью согласен что это тверь! Сам играл видел разные травмы, на лицо конечно не видел что ты наступили но на другие части тела случалось. Понимаете если бы там было все так однозначно, наверняка судья его бы удалил, тем более сейчас есть VAR, а ему даже желтой не дали при всем при том что судьи в Англии это не судьи в РПЛ ... наверно это тоже что то значит....

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 4 февраля 2019, 10:55

      На руки наступают это бывает.А отличить умышленно наступил или нет бывает сложно ,движение то естественное ,и речь об одной десятой секунды для того что бы убрать ногу.Когда тот же Суарес пробежал по чужой спине,ему сразу карточку дали.Просто у подобных ему в борьбе зашкаливают гормоны типа тестостерона,и люди не контролируют себя.Это генетика.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 4 февраля 2019, 11:43

      Согласен!!!

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      Рейтинг: +3495

      serhio80 > александр п 4 февраля 2019, 14:00

      что что сделал Веллитон? коленом по голове дал рекордсмену?)

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      Рейтинг: +3609

      александр п > serhio80 4 февраля 2019, 14:12

      Было столкновение ,Акинфеев бросился в ноги,а Веллитон вместо того что бы перепрыгнуть вратаря,врезался в него ,попав коленкой в голову.

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Dellleone 4 февраля 2019, 18:28

      жду в Люберцах, сделаю **** как у пострадавшего

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Мы ЦСКА 4 февраля 2019, 20:47

      Жду в Балашихе на колянях если приползешь может и сжалюсь, ушлепок.

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Dellleone 4 февраля 2019, 21:52

      все с тобой ясно. ******.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Мы ЦСКА 4 февраля 2019, 22:04

      *** ** ***

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      Рейтинг: +3495

      serhio80 > александр п 5 февраля 2019, 02:47

      Давно у нас Веллитон кержаковым стал? Можно ссылку на матч с моментом Веллитона и рекдордсмена? Кроме столкновения в центре поля

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      Рейтинг: +3609

      александр п > serhio80 5 февраля 2019, 04:25

      Я матч по ТВ смотрел,онлайн.Ссылки сам ищи.

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      Рейтинг: +3495

      serhio80 > александр п 5 февраля 2019, 08:05

      Понятно) ссылки на матч где такое случилось не будет)

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      Рейтинг: +14

      Jobber > Dellleone 5 февраля 2019, 11:57

      Тут все видео на повторе. В игре такого не заметишь, поэтому и не было конфликта. Но на повторе видео, как Мингз специально делает последний шаг короче, и какбы вдавливает ногу вниз вместо того, чтобы тянуться вперёд. Ещё и веиз посмотрел сам, что прицелиться

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Вот оно чё Михалыч 5 февраля 2019, 17:57

      Нет , просто у негров более высокий уровень тестостерона,чем у других рас,что делает их более агрессивными.А этот особенно злой.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Вот оно чё Михалыч 5 февраля 2019, 18:26

      Люди с высоким уровнем тестостерона не бывают толстыми, а в Африке да же в благополучных странах толстый негр редкость.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Вот оно чё Михалыч 5 февраля 2019, 18:41

      Самураи однозначно были вспыльчивые ,злые люди с высоким уровнем тестостерона.Это свойство вырабатывается в процессе эволюции потомственных воинов.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Вот оно чё Михалыч 5 февраля 2019, 19:31

      Связь тестостерона и полноты давно установлена научно.Генетические типы людей сформировались в результате естественного отбора .Эскимос может голыми руками работать в ледяной воде и они у него не мёрзнут.Бедуин хорошо переносит жару.И т.д. и т.п..Люди с повышенным уровнем тестостерона имеют превосходство в схватках с людьми более низким уровнем.Естественно в нецивилизованных обществах выживали именно такие.

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      Рейтинг: +790

      JI e x a 3 февраля 2019, 21:29

      Что значит фраза "по таланту игрок потянул только Англию"??? Типа, мог попасть в топовую лигу РПЛ, но потянул только Англию, так это понимать?

      5
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > JI e x a 4 февраля 2019, 00:29

      Да, типа РПЛ - предел мечтаний)))

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 3 февраля 2019, 20:49

      Если случайно - хай живе. Если умышленно - посадить к нашим клоунам )))

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      Рейтинг: +10

      a.slesarev 3 февраля 2019, 20:48

      Если делаете ставки-> bet-group.ru

      0
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      Рейтинг: +241

      Moveton 3 февраля 2019, 20:15

      даже жёлтую не дали

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Moveton 3 февраля 2019, 20:17

      Ну это футбол, если все по правилам, то за что?

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