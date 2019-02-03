В Англии игроку наступили на лицо. Кадры – жуть

Очередная выходка известного парня.

27-летний португалец Нельсон Оливейра играет в Чемпионшипе уже четвертый сезон. Недавно он мог оказаться в России: когда Оливейра еще выступал в «Бенфике», приоритетное право выкупа имел «Зенит». По таланту Нельсон потянул только место в Англии, а этой зимой и там сменил клуб. Из «Норвича» Нельсона забрал «Рединг», где нападающий бодро стартовал. В игре с «Болтоном» Оливейра реализовал пенальти, а его команда взяла одно очко.

Встреча с «Астон Виллой» получилась уже не такой хорошей. Против Оливейры играли жестко, а один из эпизодов закончился страшным столкновением Нельсона и Тайрона Мингса. В борьбе за мяч Оливейра упал под ноги соперника, а тот шагнул на его голову. Дальше – страшные снимки не для слабонервных.

Таким Оливейру засняли уже потом.

Сразу после матча «Рединг» сообщил, что Оливейру отправили в больницу для профилактики. Он находился в сознании и все было нормально.

twit text — Reading FC (@ReadingFC) 2 февраля 2019 г.

Мингс уже попадал в заголовки, когда в 2017-м персонально опекал Златана Ибрагимовича. Тогда все тоже закончилось шагами по голове, но без таких кровавых последствий. Перед Златаном защитник дважды извинился, но все равно получил пятиматчевую дисквалификацию. «Нельсон Оливейра, извини, мне очень жаль. Надеюсь, ты в порядке», – написал Тайрон уже после этого матча.

twit text — Tyrone Mings (@OfficialTM_3) 2 февраля 2019 г.

Здесь пока не говорят о каком-то наказании, а Оливейре просто желают здоровья. Хорошо, что шипы не задели его глаза.

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