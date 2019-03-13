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    Хитрый гол Аршавина 11-летней давности повторили в Англии


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    Голосов: 8
    13.03.2019 17:28
    Обокрали вратаря, но от поражения не спасло.

    В четвертой по счету лиге Англии (Division 2) рубились «Карлайл» и «Ноттс Каунти». Им есть за что бороться: первые стараются попасть на места с третьего по седьмое, чтобы поучаствовать в плей-офф за выход в Лигу 1, а вторые отчаянно пытаются выбраться в зоне вылета.

    Матч сенсационно закончился победой «Ноттс Каунти» 3:1. «Карлайл» не спасся, даже забив хитрый мяч, но зато именно он и запомнился больше всего из этой игры – Халлам Хоп задержался в штрафной площади гостей, подождал, пока вратарь опустит мяч на землю и решил эпизод.

    Такие голы случаются, но не так уж и часто. В российском футболе запомнился момент в Суперкубке России, где встречались «Зенит» и «Локомотив». Новый голкипер «Локо» Иван Левенец тогда забыл, что за ним спрятался Андрей Аршавин, а поймать эпизод не успела даже ТВ-камера. Левенец в «Локомотиве» так и не закрепился, а потом и вовсе пропал с радаров. В недавнем интервью вратарь отказывался говорить, что именно тот гол сломал ему карьеру. Но запомнилось всем.

    Ну а Андрей Сергеевич тогда еще не знал, что в том же году сведет с ума в России абсолютно всех. В 2008-м он выиграл Кубок УЕФА, бронзовые медали Евро и Суперкубок УЕФА, а потом отправился в Англию, чтобы сыграть за «Арсенал» и четырежды заставить замолчать кипящий «Энфилд».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Скриншоты с YouTube
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +188

      scor-666-009 14 марта 2019, 15:44

      Всегда задавался вопросом, почему партнёры не подсказывают голкиперу, что соперник остался за его спиной...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10

      kiftenbeld 13 марта 2019, 23:30

      Если делаете ставки >>> buki-sosamba.ru

      0
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      Рейтинг: +2065

      upiter622 13 марта 2019, 17:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Считаю что подло это!

      -5
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      Рейтинг: +528

      Dguffin > upiter622 13 марта 2019, 18:04

      Играть по правилам?)

      6
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      ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > upiter622 13 марта 2019, 18:59

      В своё время Кержаков забил настолько же нелепый гол Алании. Там тоже всё было по правилам. Македонцы могли забить нелепый гол нашим, но тогда спасли сначала Габулов, а затем Малафеев. Если правила не запрещают что-то, то почему сразу подло?

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > upiter622 13 марта 2019, 20:10

      нечего варежкой щелкать

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > upiter622 13 марта 2019, 22:05

      учитывая,что это любители,делать такие глупые ошибки это нормально!

      1
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      ...
      Рейтинг: +76

      Гатчина > upiter622 16 марта 2019, 22:48

      считаю что подло так считать.

      0
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