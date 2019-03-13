Хитрый гол Аршавина 11-летней давности повторили в Англии

Обокрали вратаря, но от поражения не спасло.

В четвертой по счету лиге Англии (Division 2) рубились «Карлайл» и «Ноттс Каунти». Им есть за что бороться: первые стараются попасть на места с третьего по седьмое, чтобы поучаствовать в плей-офф за выход в Лигу 1, а вторые отчаянно пытаются выбраться в зоне вылета.

Матч сенсационно закончился победой «Ноттс Каунти» 3:1. «Карлайл» не спасся, даже забив хитрый мяч, но зато именно он и запомнился больше всего из этой игры – Халлам Хоп задержался в штрафной площади гостей, подождал, пока вратарь опустит мяч на землю и решил эпизод.

Такие голы случаются, но не так уж и часто. В российском футболе запомнился момент в Суперкубке России, где встречались «Зенит» и «Локомотив». Новый голкипер «Локо» Иван Левенец тогда забыл, что за ним спрятался Андрей Аршавин, а поймать эпизод не успела даже ТВ-камера. Левенец в «Локомотиве» так и не закрепился, а потом и вовсе пропал с радаров. В недавнем интервью вратарь отказывался говорить, что именно тот гол сломал ему карьеру. Но запомнилось всем.

Ну а Андрей Сергеевич тогда еще не знал, что в том же году сведет с ума в России абсолютно всех. В 2008-м он выиграл Кубок УЕФА, бронзовые медали Евро и Суперкубок УЕФА, а потом отправился в Англию, чтобы сыграть за «Арсенал» и четырежды заставить замолчать кипящий «Энфилд».