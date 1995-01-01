В тюрьме Джонсона чуть не убили. Теперь он мечтает о возвращении в футбол

Адам вышел, но это приняли не все.

В 2016 году Адама Джонсона отправили в тюрьму на шесть лет за связь с 15-летней девушкой. В ночь на 22 марта 2019-го его выпустили по условно-досрочному. Срок Джонсона сократился вдвое. За неделю на свободе Адама обсудили все английские издания – каждую гулянку Джонсона разбирают во всех подробностях.

Он вернулся в особняк с семью спальнями, а во время прогулки с сестрой и собакой показал часы за 100 тысяч фунтов. «Если посмотрите на Джонсона сейчас, вы никогда не узнаете, что он был тюрьме. Семья его жертвы будет в ужасе, увидев, как он щеголяет своим богатством», – рассказал источник издания Mirror.

В Англии пишут, что Джонсон уже полностью вычистил свой особняк от грязи и пыли. В честь его возвращения там хотели устроить вечеринку, но ее подробности пока неизвестны. Несколько дней назад журналисты замечали его сестру Фэй с праздничными шариками – все время заключения она ждала Адама и боролась за его освобождение.

Заключение – ад

Итог первого месяца тюрьмы – драки в душевой и порезанное бритвой лицо. Особенно сильной получилась стычка в мае 2016-го. Его заставляли чистить слив, а Джонсон надавил на обидчика авторитетом. Тогда Адама избили, но другие заключенные вовремя разняли дерущихся. В дальнейшем Джонсон уже не нарывался.

Сначала Адам работал уборщиком, потом получил повышение до парикмахера. Ему даже платили 20 фунтов в неделю, а в 2017-м Джонсон подавал апелляцию на судебное решение. Спокойно отбывать наказание здесь не получалось. Летом он попросил перевода в другую тюрьму, когда узнал о готовящемся покушении. Джонсона хотели убить самодельной заточкой.

Когда его перевели, все стало лучше, но до последнего момента в заключении Джонсон опасался за собственную жизнь.

Есть вещи хуже тюрьмы

Перед отправкой в тюрьму Джонсон получил кучу плохих новостей. «Сандерленд» разорвал с ним контракт игрока, Adidas аннулировал спонсорское соглашение. Его подруга Стейси Флаундерс до последнего защищала Адама, но теперь они тоже не в отношениях. В 2015-м Стейси родила Адаму дочь Айлу, вместе с которой навещала Джонсона в тюрьме.

«Я хочу дружить с ним, чтобы мы могли быть родителями Айлы наилучшим из возможных способов. Я чувствую, что человек, которого я обожала и за которого хотела замуж, был мертв в течение трех лет», – рассказывала 29-летняя Стейси. Все расходы на жизнь Айлы идут по счетам Джонсона, но остаться наедине с дочерью он не сможет.

За Адамом будут приглядывать социальные работники. В любой момент от него могут потребовать проверку телефона. Если Джонсон удалит что-то и не сообщит, то может снова попасть за решетку. Ему запрещают даже получать доступ к платным сайтам с порно. Досрочный выход из тюрьмы не означает спокойную жизнь.

Каждый шаг Джонсона теперь оценивают не только журналисты, но сам Джонсон стремится к восстановлению репутации. «Он собирался написать открытое письмо всем клубам, объясняя, почему он может принести им пользу, если они дадут ему еще один шанс. Искренне думала, что он шутил, когда это говорил. Но он был серьезен», – рассказала сестра Фэй.

Пока Адама не готовы взять в английские команды. «Джонсона нельзя снова пускать в большой футбол», – считает член британского парламента Клайф Эффорд. Еще за полгода до освобождения Джонсона сообщалась об интересе к нему со стороны китайских и индийских команд, но здесь важна логистика. Не факт, что Адама просто так отпустят играть в другую страну.

Каким был его последний матч

6 февраля 2016-го «Сандерленд» встречался с «Ливерпулем» (2:2). Тогда Джонсона выпустили на 66-й минуте, а уже на 82-й он забил гол.

11 февраля того же года «Сандерленд» разорвал контракт с Адамом, когда тот признал вину. «Обвинительный приговор шокировал клуб. Мы чувствуем, что он нас предал. «Сандерленд» позволял Адаму играть и тренироваться, пока он отрицал свою вину», – объяснял тренер Сэм Эллардайс.

Сейчас Джонсону 31 год. Еще можно принести кому-нибудь пользу и все исправить, но пока Адаму мешают.

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