Гарри Монк – главный бедолага английского футбола. Всегда дает результат, а его вышвыривают

С «Суонси» он занимал рекордное восьмое место в АПЛ.

На днях «Бирмингем» уволил главного тренера Гарри Монка. Руководство хочет, чтобы команда играла в современный и красивый футбол. По его мнению, Монк реализовать их идеи не сможет.

«Бирмингем» поблагодарил тренера за работу, но не упомянул, что Монк работал в сложнейших условиях. У клуба был и остается максимально сжатый бюджет на трансферы (в последнем сезоне потратили всего 2.5 миллиона), плюс есть необходимость зарабатывать на продаже лидеров (готовы отпустить главную звезду Че Адамса).

Монк пришел в «Бирмингем» в марте 2018-го, когда команда занимала 22 место в Чемпиошипе. Гарри вытащил команду на 19 место и спас от вылета. Следующий сезон «Бирмингем» начал бодро, в одно время даже шел в зоне плей-офф, но потом клуб оштрафовали и вычли очки за нарушения правил рентабельности. С команды сняли девять очков, и она упала в таблице на пять позиций. В итоге «Бирмингем» финишировал на 17 месте, что при всех нюансах – удачный результат.

twit text — BCFC Followers (@bcfcfollowers) June 18, 2019

Исполнительный директор клуба рассказал о разговоре с Монком после завершения сезона: «Наш владелец дал мне чeткое указание: команда должна играть в комбинационный, атакующий футбол, основанный на владении мячом. Я спросил у Гарри, что он об этом думает. Он ответил, что тот, кто просит от этой команды такой игры – ни черта не понимает в футболе».

Руководство клуба уже не в первый раз принимает спорные решения. До этого «Бирмингем» уволил Гарри Роуэтта, с которым команда стабильно держалась в зоне плей-офф, а после его ухода чуть не вылетела в Лигу 1. Увольнение Монка сильно возмутило фанатов команды. Они обожали своего тренера, постоянно его поддерживали и называли чудотворцем. Один из болельщиков даже сделал тату с лицом Монка.

Самое обидное, что с тренером так обходятся не впервые. До этого он работал в трех английских клубах, в каждом проводил качественную работу и давал результат, но отовсюду его увольняли.

Бил рекорды в «Суонси»

Футболистом Монк пришел в «Суонси» в 2004 году. На протяжении десяти лет он был верен клубу, играл с ним в низших лигах, выходил в АПЛ, был капитаном и лидером. Монк был одним из ключевых игроков у Брендана Роджерса, с которым команда вылезла из Чемпиошипа и мощно выступала в АПЛ.

У Лаудрупа Монк практически не играл, сказывался возраст – ему уже было 34 года. Когда в феврале Лаудрупа уволили, Монк стал играющим тренером. Он сплотил команду, сделал несколько изменений и в последних четырех турах «Суонси» победил три раза. Монк подписал трехлетний контракт и официально стал главным.

Следующий сезон был фантастическим для «Суонси». Монк перестроил команду, изменил еe стилистически и добился лучшего в истории клуба результата – восьмого места в АПЛ. В Англии его называли главным тренерским открытием последнего десятилетия.

Но в следующем сезоне у «Суонси» ухудшились результаты (что нормально), руководство, опьянившись восьмым местом, требовало от Монка невозможного и в итоге уволило тренера. На тот момент команда занимала 15-ю строчку.

Монк остался лучшим тренером клуба по проценту побед в АПЛ (36%), даже несмотря на не очень удачный последний сезон. После его увольнения в клубе началась разруха, команда постоянно меняла тренеров, болталась в зоне вылета и через два года упала в Чемпионшип.

Прокачал «Лидс»

Когда Монк приходил в «Лидс», это была команда второй половины таблицы Чемпиошипа. Клубом владел Массимо Челлино – человек, которого фанаты и персонал называли сумасшедшим. Он был дико суеверным (отчислял игрока из-за даты его рождения), менял тренеров каждые несколько месяцев, вмешивался в их работу (перед каждым матчем давал наставления и иногда запрещал выпускать кого-то в старте).

При всем хаосе в клубе Монк сумел сплотить команду, организовать игру и весь сезон провести рядом с зоной плей-офф. Но все-таки команда закончила сезон на седьмом месте и туда не попала. И все равно это был лучший результат клуба с 2011 года, а набранные 75 очков – самый высокий показатель за 11 лет.

Сам тренер рассказывал о том периоде: «В клубе тогда царили разброд и шатание. Но мне и моему тренерскому штабу удалось привести дела команды в порядок. Мы наладили связи в клубе, мы выработали свою философию и каждый чувствовал единение».

К концу сезона Челлино продал клуб Андреа Радриццани. Новый владелец и Монк не договорились о новом контракте: «Я видел себя в этом фантастическом клубе в течение многих лет, – говорил Монк. – После обсуждений с новым владельцем мы, к сожалению, не смогли договориться».

Позже стало известно, что Радриццани не доверял Монку и хотел иметь абсолютное влияние над всем в клубе. Монка задело, что после года работы пришел новый человек и даже не захотел с ним советоваться. Монк ушел. «Лидс» снова упал в середину таблицы, пока в команду не пришел Марсело Бьелса.

Пнули из «Мидлсбро»

В следующем клубе Монка все было достаточно спокойно в плане руководства и хорошо в плане финансов. «Мидлсбро» вылетел из АПЛ, но закупился на 50 миллионов новыми игроками и позвал Монка. Гарри говорил, что, несмотря на серьезные траты, для результатов команде нужно время, чтобы проникнуться его футболом и прийти к стабильности.

Ближе к зиме «Мидлсбро» начало штормить – было несколько мрачных поражений от клубов ниже уровнем. В 23-м туре команда Монка играла против «Шеффилд Уэнсдей», победила 2:1 и провела лучший матч в сезоне. Гарри счастливый и уверенный, что все пошло на лад, поехал домой, но через несколько часов ему позвонил владелец. Монк рассказывал, что ждал поздравлений, когда увидел звонок. Но Стив Гибсон сказал Гарри, что тот уволен.

На тот момент «Мидлсбро» занимал девятое место и отставал от зоны плей-офф всего на три очка. У команды было 46% побед – очень приличный результат. Монк рассказывал, что они часто общались с владельцем о будущем. Руководство его поддерживало, обсуждало с ним трансферы. А потом в один момент владелец передумал и уволил его по телефону, не дав доработать первый сезон.

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Сейчас Монк остался без клуба. За последние пять лет он от сильного тренера АПЛ откатился до бедолаги, которого увольняют из аутсайдера Чемпионшипа. Не зная контекст, можно сказать, что тренер серьезно деградировал.

В Англии о Монке пишут все меньше, о нем стали забывать. На русском языке тренера не упоминают нигде, кроме новостей. Но вы все равно на всякий случай запомните его имя. Возможно, через несколько лет справедливость восстановится, и Гарри получит хороший клуб, где его будут ценить.

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