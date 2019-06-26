В РПЛ поменяются правила игры. Как будет работать новый лимит на легионеров?

Тяжелее всех придется «Зениту».

На сегодняшнем заседании РФС утвердил новый лимит на легионеров. С сезона-2020/2021 будет действовать схема «8+17», которая ограничит заявки клубов до восьми иностранцев.

Сейчас в РПЛ действует лимит «6+5», по которому на поле могут находиться максимум шесть легионеров. При этом количество иностранцев в заявке клубов не ограничено. В этом же формате пройдет следующий сезон РПЛ, который стартует 14 июля.

Как это скажется на командах?

В последнем сезоне российские клубы в общей сложности заявили 139 легионеров. При новой системе их максимальное количество не должно превышать 128 иностранцев (16*8).

Прямо сейчас новости о лимите сильнее всех должны огорчить «Зенит» – у них в команде 14 легионеров. «Локомотив» (11), «Спартак» (10), «Краснодар» (9) тоже пока не выписываются в новые правила. Из лидеров не о чем беспокоиться только ЦСКА (7). Из середняков худшее положение у «Урала» (11). У «Ростова», «Ахмата» и «Уфы» – по 10 иностранцев в заявке.

Важное напоминание: в следующем сезоне клубы смогут выступать без ограничений по заявке. Расчистить состав до восьми легионеров они должны к сезону-2020/2021.

Что изменится в нашем футболе?

1. Клубы начнут продавать легионеров, чтобы вписаться в лимит. На освободившиеся места придут игроки с российским паспортом. Цена на них возрастет. Агенты получат большее влияние и повысят заработки.

2. Привозить молодых иностранцев станет сложнее. Если клубы и будут подписывать легионеров, то уже сформировавшихся и готовых играть прямо сейчас.

3. Тренеры не будут ломать голову над количеством иностранцев в стартовом составе. Они смогут выпускать их хоть всех сразу. Сейчас тренерам приходится подстраиваться и делать замены, исходя из лимита.

4. В еврокубках будет сложнее. При формате «6+5» в Лиге чемпионов и Лиге Европы можно было использовать всех легионеров из заявки. Теперь у российских клубов будет лишь восемь иностранцев и в РПЛ, и в еврокубках.

Что об этом думают футбольные люди?

• Сергей Семак высказался против нового формата: «Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового. Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов, существенно снижает наш потенциал для игры в Европе».

• Президент ЦСКА Евгений Гинер тоже не в восторге: «Всегда должна быть конкуренция., Российский паспорт не должен давать приоритета ни в финансовом, ни в трансферном плане. Этот лимит не повысит качества приезжающих иностранцев».

• Владелец «Спартака» Леонид Федун поддерживает новый лимит: «При этом формате весь негатив исчезает, никто никому не гарантирует места в составе. А позитив в том, что увеличится количество россиян в заявке».

• Вот что думает тактический аналитик «Зенита»:

twit text — NVasyukhin (@NVasyukhin) June 26, 2019

• Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов саркастически отреагировал на новый формат: «Восемь легов в заявке на сезон – это прямая дорога на повышение цен и личных контрактов игрокам с российскими паспортами и проценты агентам. Браво!»

• Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов:

twit text — Александр Шмурнов (@AShmurnov) June 26, 2019

• Президент РФС Александр Дюков: «Новый лимит – это шаг вперед. Но я не считаю, что это решение значительно изменит ситуацию в нашем футболе. Если мы хотим серьезных изменений, то нам нужно больше уделять времени, финансовых ресурсов детско-юношескому футболу».

• Станислав Черчесов вообще не переживает: «Мне всегда будет из кого выбирать. Я за то, чтобы был лимит в заявке. Наверное, теперь никто не станет засорять свою заявку футболистом, который не усилит. А то иногда бывает, что на одну позицию пять легионеров – два играют, а три в запасе. А если футболиста взяли, и он проиграл конкуренцию, то от него надо избавляться. Это нормальная конкурентная среда».

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