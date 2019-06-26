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    В РПЛ поменяются правила игры. Как будет работать новый лимит на легионеров?


    5
    Голосов: 3
    Сегодня, 17:41
    Тяжелее всех придется «Зениту».

    На сегодняшнем заседании РФС утвердил новый лимит на легионеров. С сезона-2020/2021 будет действовать схема «8+17», которая ограничит заявки клубов до восьми иностранцев.

    Сейчас в РПЛ действует лимит «6+5», по которому на поле могут находиться максимум шесть легионеров. При этом количество иностранцев в заявке клубов не ограничено. В этом же формате пройдет следующий сезон РПЛ, который стартует 14 июля.

    Как это скажется на командах?

    В последнем сезоне российские клубы в общей сложности заявили 139 легионеров. При новой системе их максимальное количество не должно превышать 128 иностранцев (16*8).

    Прямо сейчас новости о лимите сильнее всех должны огорчить «Зенит» – у них в команде 14 легионеров. «Локомотив» (11), «Спартак» (10), «Краснодар» (9) тоже пока не выписываются в новые правила. Из лидеров не о чем беспокоиться только ЦСКА (7). Из середняков худшее положение у «Урала» (11). У «Ростова», «Ахмата» и «Уфы» – по 10 иностранцев в заявке.

    Важное напоминание: в следующем сезоне клубы смогут выступать без ограничений по заявке. Расчистить состав до восьми легионеров они должны к сезону-2020/2021.

    Что изменится в нашем футболе?

    1. Клубы начнут продавать легионеров, чтобы вписаться в лимит. На освободившиеся места придут игроки с российским паспортом. Цена на них возрастет. Агенты получат большее влияние и повысят заработки.

    2. Привозить молодых иностранцев станет сложнее. Если клубы и будут подписывать легионеров, то уже сформировавшихся и готовых играть прямо сейчас.

    3. Тренеры не будут ломать голову над количеством иностранцев в стартовом составе. Они смогут выпускать их хоть всех сразу. Сейчас тренерам приходится подстраиваться и делать замены, исходя из лимита.

    4. В еврокубках будет сложнее. При формате «6+5» в Лиге чемпионов и Лиге Европы можно было использовать всех легионеров из заявки. Теперь у российских клубов будет лишь восемь иностранцев и в РПЛ, и в еврокубках.

    Что об этом думают футбольные люди?

    • Сергей Семак высказался против нового формата: «Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового. Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов, существенно снижает наш потенциал для игры в Европе».

    • Президент ЦСКА Евгений Гинер тоже не в восторге: «Всегда должна быть конкуренция., Российский паспорт не должен давать приоритета ни в финансовом, ни в трансферном плане. Этот лимит не повысит качества приезжающих иностранцев».

    • Владелец «Спартака» Леонид Федун поддерживает новый лимит: «При этом формате весь негатив исчезает, никто никому не гарантирует места в составе. А позитив в том, что увеличится количество россиян в заявке».

    • Вот что думает тактический аналитик «Зенита»:

    • Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов саркастически отреагировал на новый формат: «Восемь легов в заявке на сезон – это прямая дорога на повышение цен и личных контрактов игрокам с российскими паспортами и проценты агентам. Браво!»

    • Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов:

    • Президент РФС Александр Дюков: «Новый лимит – это шаг вперед. Но я не считаю, что это решение значительно изменит ситуацию в нашем футболе. Если мы хотим серьезных изменений, то нам нужно больше уделять времени, финансовых ресурсов детско-юношескому футболу».

    • Станислав Черчесов вообще не переживает: «Мне всегда будет из кого выбирать. Я за то, чтобы был лимит в заявке. Наверное, теперь никто не станет засорять свою заявку футболистом, который не усилит. А то иногда бывает, что на одну позицию пять легионеров – два играют, а три в запасе. А если футболиста взяли, и он проиграл конкуренцию, то от него надо избавляться. Это нормальная конкурентная среда».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии5
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      Рейтинг: +282

      Simbirsk 15 минут назад

      "Станислав Черчесов вообще не переживает: «Мне всегда будет из кого выбирать. Я за то, чтобы был лимит в заявке. Наверное, теперь никто не станет засорять свою заявку футболистом, который не усилит. А то иногда бывает, что на одну позицию пять легионеров – два играют, а три в запасе. А если футболиста взяли, и он проиграл конкуренцию, то от него надо избавляться. Это нормальная конкурентная среда».
      Станислав Саламыч, очнись. По твоим словам конкуренция российским игрокам не нужна. Только легам. Думай что говоришь. Итак, наши не играют в Европе, потому как не зачем пробиваться через эту самую конкуренцию, когда РФС заботиться о его месте на лавке за баснословную з/п.

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      Рейтинг: +1116

      Фанат Рубина 48 минут назад

      Что изменится в нашем футболе? отвечу на этот вопрос на те пункты.
      1. это озночает *опы, это если не отразится на трансферной стоимости на русских но отразиться существенно на зп их..
      2. ни какой АДЕКВАТНЫЙ СИЛЬНЫЙ ИГРОК В РПЛ НЕ ПОЕДЕТ....
      3. самая главная отмазка от рфс..
      4. означает что наш чемпионат скатится на уровень 10 места в таблице коэффициэнтов..

      приятного просмотра товарищи фанаты!

      0
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      Рейтинг: +159

      Red-Green_fan 52 минуты назад

      Ну и идиоты. А я думал, что доживу до того момента, когда наш клуб сыграет в финале ЛЧ. Неважно, Локо, ЦСКА, Спартак или Зенит. С таким подходом даже мои внуки до этого не доживут.

      3
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      Рейтинг: +10772

      bset 1 час назад

      С арендой в точку. Зачем давай игроку практику и отдавать его в аренду, если надо забить заявку, чтобы в лимит уложиться. В итоге будут игроки чисто для скамейки. Отменять все надо. Тогда переходить игроки из середины таблицы в топовые клубы будут, когда достигнут определенного уровня, а не когда топовым клубам очередной скамеечник понадобится. Лучше бы мотивировали привлекать своих воспитанников к играм.

      1
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      Рейтинг: +202

      Пельш 1 1 час назад

      Как руководили всем тупорылые, так они и руководят! Интересно было смотреть например Арсенал - Терек? Таким сейчас будет весь чемпионат! Полное ...авно! Браво тем кто у руля !

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