Три сенсационных клуба Европы, которые вы не замечаете

Стильные, невезучие, свежие.

«Севилья» – самый свежий и интригующий проект в Примере

Команда делит третье место с «Атлетико» и «Гранадой» и отстает от первого («Барсы») на два очка. Летом в «Севилью» пришел Лопетеги, недавно тренировавший сборную Испании и «Реал», и вернулся спортдир Рамон Мончи.

Мончи полностью обновил команду – продал игроков на 100 миллионов, купил на 158. А Лопетеги прививает «Севилье» свою философию – тотальный контроль матчей с помощью владения.

«Севилья» четвертая в лиге по проценту владения, вторая по ударам за игру и первая по ударам из штрафной и навесам. Типичная игра «Севильи»: команда много владеет мячом на чужой половине поля и взламывает оборону соперников умными подачами с флангов.

Лидеры команды в Ла лиге:

• Лучший бомбардир – Лукас Окампос (4 гола)

• Лучший ассистент – Хесус Навас (3 голевых)

• Чаще всех пасуют под удар – Жоан Жордан и Эвер Банега (по 2 паса за матч)

• Джокер – Лукас Васкес (2 гола за 120 минут, всегда бьет из штрафной)

В Лиге Европы у команды три победы в трех матчах и ноль пропущенных. Там блистают Мунир (2+2), Васкес (2+1), Чичарито (2+0), Оливер Торрес (1+1) – в скобках голы + голевые передачи.

Еще в команде играют Люк де Йонг, Рони Лопеш и Нолито, но пока мало и неэффективно.

Интересно, что 11 из 26 голов в чемпионате «Севилья» забивает и пропускает после 76-й минуты. Следующая игра у них с «Атлетико» – 3 ноября.

«Болонья» – самая невезучая команда в Европе

После десяти туров команда набрала 12 очков и занимает 11-е место. Хотя по качеству игры «Болонья» должна быть намного выше. Это подтверждают и метрика ожидаемых голов (xG).

По качеству созданных и допущенных моментов команда вторая в Серии А после «Интера». По качеству и количеству созданных моментов они тоже вторые в Италии и входят в топ-10 Европы, обгоняя даже «Ливерпуль».

«Болонья» создает много моментов, но катастрофично плохо их реализует. Игроки регулярно промахиваются даже из вратарской соперника; «Болонья» худшая в Европе по реализации моментов.

Крутость команды в том, что у них:

А) всего 16-й бюджет в Серии А

Б) Играют в смелый и атакующий футбол (четвертые по владению в Серии А, третьи по ударам из штрафной)

В) Тренер Михайлович пропустил всю предсезонку и начало чемпионата (боролся с лейкемией), но держал связь с командой, в перерывах звонил им по видеосвязи и переворачивал матчи с ее помощью. После первого тайма с «Сассуоло» команда проигрывала 1:3, тренер дал установку по экрану в перерыве; результат – 4:3.

За кем следить?

• Лучший бомбардир – Родриго Паласио (3 гола)

• Лучший ассистент – Рикардо Орсолини (3 голевые)

• Главные транжиры моментов – Никола Сансоне, Роберто Сориано, Федерико Сантандер (реализуют только 30% явных моментов)

«Брайтон» – самая стильная и изменившаяся команда АПЛ

Вы спросите, а чего в них особенного. Ну «Брайтон» и «Брайтон». Середняк лиги, 12 очков в 10 играх. И?

Объясняем. В прошлом сезоне команда едва не вылетела из АПЛ (17 место). Играла скучно, от обороны: низкая защитная линия, в атаке – забросы вперед и навесы. Но при этом у команды был относительно неплохой набор футболистов, которые подходили под более атакующую игру.

Летом клуб уволил тренера Хьютона, ставившего такой унылый футбол, и назначил Грэма Поттера – идейного, атакующего тренера из «Суонси» (который с ним был второй в Чемпиошипе командой по владению, лучшей по точности передач, а их вратарь чаще всех пасовал в лиге).

И в новом сезоне «Брайтон» кардинально поменялся. Теперь это команда, старающаяся играть во владение, качественно прессингующая и стильная.

«Брайтон» входит в первую шестерку команд АПЛ, которые разыгрывают мяч короткими передачами низом. Они в двадцатке команд Европы по качеству прессинга. Грэм Поттер постоянно перестраивает команду и по ходу матчей, и под отдельного соперника: меняет структуру атак, схемы, план выхода из обороны.

Даже проиграв «Сити» 0:4, «Брайтон» навязал свою игру: прессинговал до вратаря, забирал мяч себе. Самый яркий перфоманс – игра против «Тоттенхэма»: победили 2:0, создали три раза больше моментов, играли в своем стиле.

На кого обратить внимание?

• На лучшего бомбардира – Неаля Маупая (4 гола)

• Лучший по передачам под удар – Паскаля Гросса (3 за матч)

• На центральных защитников. Данк (лучший ассистент команды), Берн и Вебстер.

Данк и Берн – в топ-10 защитников АПЛ по продвижению мяча. Вебстер – в десятке лучших защитников, продвигающих мяч на ведении. Так играть позволяет структура «Брайтона» с тремя защитниками, крайние из которых поднимаются высоко в атаку.