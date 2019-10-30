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    Три сенсационных клуба Европы, которые вы не замечаете


    3.6
    Голосов: 5
    Сегодня, 13:15
    Стильные, невезучие, свежие.

    «Севилья» – самый свежий и интригующий проект в Примере

    Команда делит третье место с «Атлетико» и «Гранадой» и отстает от первого («Барсы») на два очка. Летом в «Севилью» пришел Лопетеги, недавно тренировавший сборную Испании и «Реал», и вернулся спортдир Рамон Мончи.

    Мончи полностью обновил команду – продал игроков на 100 миллионов, купил на 158. А Лопетеги прививает «Севилье» свою философию – тотальный контроль матчей с помощью владения.

    «Севилья» четвертая в лиге по проценту владения, вторая по ударам за игру и первая по ударам из штрафной и навесам. Типичная игра «Севильи»: команда много владеет мячом на чужой половине поля и взламывает оборону соперников умными подачами с флангов.

    Лидеры команды в Ла лиге:

    • Лучший бомбардир – Лукас Окампос (4 гола)

    • Лучший ассистент – Хесус Навас (3 голевых)

    • Чаще всех пасуют под удар – Жоан Жордан и Эвер Банега (по 2 паса за матч)

    • Джокер – Лукас Васкес (2 гола за 120 минут, всегда бьет из штрафной)

    В Лиге Европы у команды три победы в трех матчах и ноль пропущенных. Там блистают Мунир (2+2), Васкес (2+1), Чичарито (2+0), Оливер Торрес (1+1) – в скобках голы + голевые передачи.

    Еще в команде играют Люк де Йонг, Рони Лопеш и Нолито, но пока мало и неэффективно.

    Интересно, что 11 из 26 голов в чемпионате «Севилья» забивает и пропускает после 76-й минуты. Следующая игра у них с «Атлетико» – 3 ноября.

    «Болонья» – самая невезучая команда в Европе

    После десяти туров команда набрала 12 очков и занимает 11-е место. Хотя по качеству игры «Болонья» должна быть намного выше. Это подтверждают и метрика ожидаемых голов (xG).

    По качеству созданных и допущенных моментов команда вторая в Серии А после «Интера». По качеству и количеству созданных моментов они тоже вторые в Италии и входят в топ-10 Европы, обгоняя даже «Ливерпуль».

    «Болонья» создает много моментов, но катастрофично плохо их реализует. Игроки регулярно промахиваются даже из вратарской соперника; «Болонья» худшая в Европе по реализации моментов.

    Крутость команды в том, что у них:

    А) всего 16-й бюджет в Серии А

    Б) Играют в смелый и атакующий футбол (четвертые по владению в Серии А, третьи по ударам из штрафной)

    В) Тренер Михайлович пропустил всю предсезонку и начало чемпионата (боролся с лейкемией), но держал связь с командой, в перерывах звонил им по видеосвязи и переворачивал матчи с ее помощью. После первого тайма с «Сассуоло» команда проигрывала 1:3, тренер дал установку по экрану в перерыве; результат – 4:3.

    За кем следить?

    • Лучший бомбардир – Родриго Паласио (3 гола)

    • Лучший ассистент – Рикардо Орсолини (3 голевые)

    • Главные транжиры моментов – Никола Сансоне, Роберто Сориано, Федерико Сантандер (реализуют только 30% явных моментов)

    «Брайтон» – самая стильная и изменившаяся команда АПЛ

    Вы спросите, а чего в них особенного. Ну «Брайтон» и «Брайтон». Середняк лиги, 12 очков в 10 играх. И?

    Объясняем. В прошлом сезоне команда едва не вылетела из АПЛ (17 место). Играла скучно, от обороны: низкая защитная линия, в атаке – забросы вперед и навесы. Но при этом у команды был относительно неплохой набор футболистов, которые подходили под более атакующую игру.

    Летом клуб уволил тренера Хьютона, ставившего такой унылый футбол, и назначил Грэма Поттера – идейного, атакующего тренера из «Суонси» (который с ним был второй в Чемпиошипе командой по владению, лучшей по точности передач, а их вратарь чаще всех пасовал в лиге).

    И в новом сезоне «Брайтон» кардинально поменялся. Теперь это команда, старающаяся играть во владение, качественно прессингующая и стильная.

    «Брайтон» входит в первую шестерку команд АПЛ, которые разыгрывают мяч короткими передачами низом. Они в двадцатке команд Европы по качеству прессинга. Грэм Поттер постоянно перестраивает команду и по ходу матчей, и под отдельного соперника: меняет структуру атак, схемы, план выхода из обороны.

    Даже проиграв «Сити» 0:4, «Брайтон» навязал свою игру: прессинговал до вратаря, забирал мяч себе. Самый яркий перфоманс – игра против «Тоттенхэма»: победили 2:0, создали три раза больше моментов, играли в своем стиле.

    На кого обратить внимание?

    • На лучшего бомбардира – Неаля Маупая (4 гола)

    • Лучший по передачам под удар – Паскаля Гросса (3 за матч)

    • На центральных защитников. Данк (лучший ассистент команды), Берн и Вебстер.

    Данк и Берн – в топ-10 защитников АПЛ по продвижению мяча. Вебстер – в десятке лучших защитников, продвигающих мяч на ведении. Так играть позволяет структура «Брайтона» с тремя защитниками, крайние из которых поднимаются высоко в атаку.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/AFLO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 5
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67

      vincentin 3 часа назад

      Только такой вопрос - а как давно ЛУКАС Васкес играет в Севилье? Может всё-таки Франко Васкес?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +80

      Barçist 3 часа назад

      Лопетеги очень хороший тренер и я был рад,когда Реал выгнал его.Он начал ставить им футбол,но это не для них.Барса тоже по звёздам пошла,скупает пачками и так же толку нет.

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