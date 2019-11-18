Главный форвард Бразилии совсем не Неймар – а парень, который однажды провалился в Италии и сел на диету

Габигол помог «Фламенго» выиграть Кубок Либертадорес.

Победа «Фламенго» в Кубке Либертадорес – историческое достижение. «Фламенго» взял этот трофей впервые за 38 лет. Сейчас для этого располагало все: классный состав (там играют Филипе Луис, Рафинья, Диего, Витиньо), несколько ослабленный соперник (серьезно, у«Ривера» был козырь – тренер Марсело Гальярдо).

Еще один факт, подчеркивавший победу «Фламенго» еще до начала матча: за него играет Габриэль Барбоза (или Габигол – как хотите). Тот самый футболист, который мечтал о Европе, жестко провалился там и теперь возвращается на новый уровень на родине.

В Италию Габигол приехал с личным стилистом. Он спорил с тренером и не хотел играть на фланге

Летом 2017-го «Интер» расстался с Роберто Манчини, назначил главным тренером Франка Де Бура, и тот буквально с первых пресс-конференций начал с главного. «У «Интера» есть классные молодые игроки. Моя задача – помочь им пробиться в стартовый состав в ближайшем будущем. Плюс найти молодых футболистов для обеспечения достойной истории в последующих сезонах», – говорил Де Бур.

Трансферная политика «Интера» в то лето частично подтверждает слова Де Бура (кстати, Манчини тоже думал, что команде нужно омоложение) – заплатили 40 миллионов за Жоау Марио (на тот момент было 23 года), 8,25 миллиона – за Джанлуку Капрари (22), 7,8 миллиона отдали за Додо (24), 5 – за Брозовича (23). Вместе с ними приехали молодые Манай, Камара, Капрари, Кризетиг, Димарко, Ньюкури. Одновременно с компанией талантливого молодняка в «Интере» оказался Габриэль Барбоза (за него заплатили почти 30 миллионов).

Любопытно, что из всей этой армии заиграл лишь один Брозович. Остальные – нет. Габигол же стал символом той провальной трансферной кампании «Интера».

В то время Габигол считался огромным талантом, и его искренне хотели многие топ-клубы Европы («МЮ», «Севилья», «Боруссия» Д, «Лион»). Победил «Интер», потому что: а) Предложил 30 миллионов, максимальная конкурентная отметка была в 20; б) Тренер академии «Сантоса» Жуниор, с которым Габигол долго работал, посоветовал ему именно вариант с Италией.

Габигол удивил «Интер» с самого начала. Во-первых, прилетел в Милан и уехал в офис клуба на автомобиле, который арендовал заранее («Интер» прислал водителя и удивился, когда Габигол добрался самостоятельно). Во-вторых, сразу же после подписания контракта в Милан переехали стилист, начальник службы безопасности и физиотерапевт игрока. Последний напрямую вмешивался в жизнь клуба и почти все время просил от врачей клубов информацию (которая вообще-то конфиденциальна) о здоровье Габигола.

Все, кто когда-либо работал с Габиголом, говорили о его огромном таланте – тренеры «Сантоса», молодежных сборных Бразилии, функционеры. Его агент Вагнер Рибейро (который вел дела Кака, Робиньо, Неймара и других звезд) называл Габриэля самым талантливым своим клиентом. В «Интере» сложилось другое мнение.

Де Бур не мог жертвовать главным форвардом «Интера» Икарди – он смотрелся в этой команде органичнее и увереннее Габигола. В итоге Де Бур предлагал ему вариант с правым флангом, а тот нервничал и брыкался. Окончательно о переводе Габигола на фланг задумался Пиоли, и на этом фоне у них произошел неприятный разговор. Пиоли обвинял Габигола в низкой самоотдаче на тренировках. Барбоза же обвинял Пиоли в том, что при нем «Интер» показывает слабую игру, у команды нет будущего, а потенциально талантливые игроки не раскрываются.

При Пиоли Габигол основательно уселся на лавку (за сезон Серии А попадал в запас 23 раза и выходил на поле только 9 – провел на поле 111 минут) и блистал в основном только в каких-то околофутбольных моментах:

Опаздывал на тренировки. Из-за этого его даже несколько раз вызывали на разговор с директорами «Интера».

Тусовался в ночном клубе за день до матча. Тут прилетел штраф в 10 тысяч евро.

Психанул, когда его не выпустили на замену в матче с «Сампдорией»: уходя с разминки, пнул бутылки с водой и послал Пиоли.

Стал худшим игроком сезона-2017/18 в Италии.

Со Стефано Векки, который был временным тренером «Интера» после Пиоли, отношения тоже не сложились. Габигол не хотел выходить на замену на пару минут в матче с «Лацио». Векки все равно послал его разминаться, а Габриэль вместо этого собрал вещи и ушел в раздевалку.

Параллельно набрасывал его агент: «Я постоянно общаюсь с Габиголом. Я просто хочу, чтобы моего клиента больше не унижали. Почему он не играет? Даже в самом «Интере» этого не могут объяснить. Когда он приехал из Бразилии, говорили, что он не в форме, но сейчас он ее набрал. Правда в том, что ему даже не дают шанса».

В итоге Габигол отправился по арендам спустя год после перехода в «Интер». Сначала была «Бенфика». Там он вообще не заиграл, зато появились забавные истории. Как-то на тренировке Габигол потолкался с Жарделом. После нескольких тренировок Руи Витория запретил ему называться Габиголом. Витория говорил, что такое прозвище могут брать только настоящие гении (вроде Батистуты, которого называли Батиголом).

После Португалии был «Сантос» (35 матчей и 19 мячей). Сейчас – «Фламенго», где он божит: лучший бомбардир чемпионата Бразилии и главный герой Кубка Либертадорес.

В Бразилии Габигол пересмотрел собственные взгляды на футбол: отодвинулся от тусовок, сосредоточился на собственной форме

Габигол называет Жорже Жезуша одним из главных людей в своей карьере. После перехода во «Фламенго» у него с Жезушем был разговор, в ходе которого тренер намекнул: ему плевать на предыдущие неудачи Габигола, он ждет от него классной игры и бешеной концентрации на футболе.

В Бразилии Габигол зациклился на внешнем виде. Он сконтачился с диетологом, и вместе они определили диету, позволяющую снизить процент жира в его организме. Утро – два яйца и папайя с овсяной мукой. Обед и ужин – курица или рыба, приготовленные на пару, с овощами. Он отказался от сладкого, алкоголя, нормализовал режим (теперь спит по 9-10 часов, не меньше) и дополнительно оплачивает восстановительные процедуры из собственной копилки: делает мышечную электростимуляцию, лимфодренажный массаж (действует на лимфатические узлы в нашем организме), регулярно посещает аэробику. Все это сохранило его рабочий вес (77 кг), но снизило процент жира с 13,9% до 9%.

Фанатение по уходу за внешним видом никуда не делось. Издание Infobae пишет, что Габигол часто ходит к косметологу и даже иногда пользуется косметикой, чтобы смотреться лучше в кадре.

text text text Публикация от text (@gabigol) 17 Ноя 2019 в 5:18 PST

Габигол гол – главная звезда «Фламенго» прямо сейчас. На данный момент у него 38 матчей за клуб, 31 гол и 10 голевых передач. Плюс победа в Кубке Либертадорес, с финалом которого связана интересная история. Пять последних минут из матча с «Ривер Плейтом» для Габигола: сравнял счет, вывел «Фламенго» вперед, отпраздновал гол в стиле Лео Месси, получил за эту желтую карточку (вторую) и удалился.

twit text — Гол (@Golrusuper) November 23, 2019

За Габиголом уже наблюдают середняки Примеры и АПЛ. Но у него другие планы: «Я счастлив во «Фламенго». Мне приятно, что за мной наблюдают другие клубы. Но я хочу вернуться в «Интер» и побеждать. Это и есть мечта». За два с половиной года вне «Интера» он не сказал ни одного плохого слово в адрес клуба и набрался мотивации, чтобы вернуться в Италию и зажигать.

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