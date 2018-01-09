Габигол – официально худший игрок Италии. Почему именно он?

Ведь он – олимпийский чемпион, а за «Интер» даже забивал.

Кто вообще такой Габигол

Некоторые так звали знаменитого Габриэля Батистуту, но роднит их лишь одно – прозвище, хотя гораздо чаще аргентинца называли «Батиголом». Габигола бразильского зовут Габриэл Барбоза, а кличку ему дали еще в юношеской команде, как нетрудно догадаться, за умение забивать. Он находился в системе «Сантоса» с восьми лет, к тому времени наколотив примерно 600 голов в мини-футболе. В 16-летнем возрасте дебютировал за клуб, впервые забил за него за неделю до 17-летия, а на следующий год стал автором 12-тысячного гола в истории «Сантоса».

Как он попал в Европу

В позапрошлом августе «Сантос» продал Габигола в «Интер» аж за €29,5 миллионов. В Италии умудрялись сравнивать этого парня даже с Роналдо. Впрочем, победного гола в ворота «Болоньи» как-то слишком мало для того, чтобы назвать этот трансфер успешным. На счету бразильца всего десять матчей за «нерадзурри», но ни одного в стартовом составе.

Нынешний сезон он проводит в аренде в «Бенфике», но и там ни о каком основном составе речи не идет. На счету Габриэла всего 13 минут в чемпионате и 30 в Лиге чемпионов – один удар из-за пределов штрафной, один из вратарской, два отбора один перехват. Притом ноль ударов в створ ворот, ноль обводок, ноль верховых единоборств. Ноль пользы. Играет Габигол, по сути, только в кубках, да и там он бесполезен.

Реакция

«Он казался игроком из поздних 80-х или ранних 90-х. В том плане, что лез вперед и не боялся ничего вообще», – писали в итальянской прессе. «Вы, похоже, забыли о Коутиньо», – раздавались голоса в комментариях в ответ на критику, намекая на то, как бразилец раскрылся в другом клубе. «Интер» – могильщики юных футболистов», – еще одно мнение, в котором автор вспоминал имена Рекобы, Солари, Арнаутовича и ван дер Мейде – футболистов, не слишком преуспевших в клубе. Словом, общественность, по большому счету, нападать на футболиста не спешила. От него все еще ждут взлета.

А ведь он выиграл Олимпиаду

И был полноправным ее участником, отыграв четыре полных матча из шести, являясь игроком основы. На счету Габигола два мяча в ворота Дании. В финале с Германией его заменили на 70-й минуте. Впрочем, та сборная Бразилии была немного странной – она пропустила лишь один гол, забила десять в двух матчах с Гондурасом и Данией, а, например, Ираку и ЮАР не забила ничего вообще. Габигол в тех сухих матчах был в трио нападения вместе с Неймаром и Жезусом. Но золото в итоге взяли.

Летняя шутка

«Даже во время отпуска он сидит на скамейке», – посмеялись над ним, увидев эту фотографию. Намек был ясен. Со скамьи запасных в «Интере» бразилец почти не слезал.

Публикация от text (@gabigol) Июн 29, 2017 at 2:38 PDT

Да и вообще, глядя на инстаграм Габигола, кажется, будто попадаешь в гости к звезде шоубиза. С футболом там почти ничего не связано с тех пор, как Габи перебрался в Европу.

Конфликт в «Бенфике»

После позорных 0:5 от «Базеля» в Интернете появилось видео ссоры Габигола с соотечественником Жарделом на тренировке. Хотя выглядело все это не так уж серьезно.

Через неделю Габигол в твиттере одной фотографией пояснил, что конфликта нет.

Странное совпадение

Во всех своих проблемах виноват только сам Габигол. Классному игроку с характером обычно хватает половины сезона на адаптацию, а потом он начинает делать разницу. Габи до сих пор себя в Европе не нашел. Но стоит заметить, что попадал он в оба кризисных клуба. Сезон-2016/17 для «Интера» – это бесконечная тренерская чехарда, седьмое место в Серии А и провал в еврокубках, где «нерадзурри» умудрились рухнуть на последнюю строчку в группе со «Спартой», «Хапоэлем» и «Саутгемптоном».

Нынешний сезон для «Бенфики», в которой сейчас играет Габигол, это ослабленный состав, минус пять от лидера в таблице и чудовищные 1:14 в группе Лиги чемпионов, да еще и с антирекордом (никогда сеяный клуб не проигрывал все шесть матчей). Словом, у всех проблемы, и на самом бразильце это тоже сказывается, а возраст пока еще не позволяет тащить команду на себе.

Еще несколько причин неуверенной игры Габигола

Их несколько, и каждая могла стать решающей, уж очень рискованными всегда выглядят многомиллионные трансферы из Бразилии.

1) Слишком рано его продали. В Бразилии многие говорили о том, что Габиголу желательно еще год отыграть в «Сантосе», заодно попробовать себя в Кубке Либертадорес. Но нет, бразилец уехал за пару дней до наступления 20-летия. Тому же Неймару на момент переезда в «Барсу» уже исполнился 21 год.

2) Конкуренция в «Интере» была слишком высока. Икарди, Паласио, Эдер, Биабиани, куда тут еще сунуться юнцу из Бразилии, пусть и настолько дорогостоящему.

3) Переход состоялся поздно во время трансферного окна. В июле 2016-го еще шла речь о продлении контракта с «Сантосом», потом была Олимпиада, после чего физически и эмоционально измотанный Габигол бы вынужден в считанные дни определяться со своим будущим вместо того, чтобы немного перевести дух.

4) Адаптация на другом континенте в 20 лет. Тут все и так понятно.

Фактически успешен этот трансфер был лишь для тех, кто получил какие-то деньги при его оформлении. Ну, и для «Сантоса», конечно. В остальном – проиграли все, и «Интер», и фанаты, и что еще более печально – сам футболист.

«Золотая урна»

Сегодня стало известно, что «Золотую урну» – приз худшему игроку года из Серии А – присудили Габиголу. Такой же «чести» в свое время удостаивались Ривалдо, Адриано и Вьери, Пато, Куарежма, Милито, Мело и Легроталлье. Пожалуй, лишь последний и не являлся игроком серьезного уровня, в отличие от всех остальных его коллег по несчастью. Психологически на молодого парня это наверняка повлияет не самым лучшим образом. С другой стороны, «Золотой урной» «награждали» всегда тех, от кого очень много ждали. Слабые игроки в этот список не могут попасть по определению.

Что дальше

Этот сезон Габигол доиграет на правах аренды в «Бенфике», а затем вернется в «Интер». Лучано Спаллетти он не был слишком нужен, если не произойдет чудесного перевоплощения в Португалии, то не понадобится и дальше. Тогда либо вторая попытка завоевать Европу на правах аренды, либо возвращение в родную Бразилию, где наверняка все получится вновь, но на Европе будет поставлен крест – немногие решаются приезжать опять после провала. Лучше все-таки первый вариант. Тогда еще есть какая-то надежда, что этот очень талантливый футболист сможет задержаться в топ-лигах подольше.