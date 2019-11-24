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    Стефано Векки

    Тренер
    Имя Стефано
    Фамилия Векки
    Гражданство Италия
    Дата рождения 20 июля 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Интер 2 2 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.11.2016 Интер 3 : 0 Кротоне
    28.05.2017 Интер 5 : 2 Удинезе
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