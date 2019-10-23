«Кальяри» выстраивает академию, покупает звезд и живет без долгов. Сейчас это главное открытие Серии А

Успех – заслуга молодого владельца.

«Мой голос дрожит – я сорвал его. Это был замечательный матч. После первого тайма я зашел в раздевалку и сказал: «Друзья, плохи наши дела. Мы не хуже, «Сассуоло» просто пользуется моментами, которые мы сами и создаем. Нам нужно собраться. Читали, что все газеты называют нас главным открытием сезона? Вы что, не хотите продлить праздник?». Клянусь, после этих слов «Кальяри» показал лучшую игру за все время, что я работаю в клубе», – говорил главный тренер «Кальяри» Роландо Маран после гостевого матча с «Сассуоло».

Первый тайм – 2:0 в пользу «Сассуоло», тотальное преимущество хозяев. Второй тайм – «Сассуоло» не забивает пенальти, а «Кальяри» не только сокращает отставание, но и в дополнительное время вырывает ничью – 2:2.

Так завершился матч, который продлил беспроигрышную серию «Кальяри» в чемпионате Италии до 13 матчей. 8 побед и 5 поражений подкинули «Кальяри» на четвертую строчку в таблице. Пока что «Кальяри» идет на свой лучший результат в XXI веке.

Владелец одержим «Кальяри»: купил его за 48 миллионов евро, пересмотрел курс развития и и академию

Итальянский магнат Томмазо Джулини до 2014 года мечтал полностью влиться в футбол, но почти всегда ходил вокруг темы. В юности он был вратарем молодежной команды «Милана» – ушел из спорта, потому что не справился с конкуренцией. В 2005-м, когда он накопил на своем банковском счете несколько сотен миллионов евро, приобрел 5% акций «Интера» и до 2013 года был в составе совета директоров.

Реальная работа в футболе у Джулини появилась в 2014-м. Тогда его компания Fluorsid (один из лидеров нефтяной промышленности Италии) приобрела 100% акций «Кальяри» за 48 миллионов евро. Небольшое сравнение для оценки работы Джулини. В 2014-м же «Кальяри» был в печальном состоянии. Ультрас воевали с владельцами (те просто забивали на клуб и доводили его до состояния полубанкрота). Стадион разваливался. А сам клуб балансировал на границе Серии А и Серии В. Сейчас «Кальяри» – кандидат на еврокубки с отличной финансовой отчетностью.

Джулини поправил отрицательные моменты буквально за 4 года. Теперь стадион (все тот же, но внешне его немного подлатали) заполняется на 70-75%. Бюджет тоже не хромает: несмотря на то, что три сезона подряд «Кальяри» выходит в минус на рынке, расходы покрываются продажей атрибутики, рекламными контрактами, продажей прав.

На фото: Томмазо Джулини презентует Раджу Наингголана.

Джулини восстановил историческую любовную связь клуба с регионом. Новая эмблема с флагом Сардинии (4 головы мавров – победы, одержанные каталонцами и арагонцами над маврикийскими захватчиками) – его идея. Джулини разрушил старый клубный магазин и построил новый (двухэтажный) в центре города. По его инициативе на прилавки добавили множество новых товаров, чтобы магазин соответствовал уровню топ-клубов. А администрацию Сардинии настолько восхитил настрой Джулини, что они выделили собственные средства на изготовление маек на сезон-2019/20.

Сейчас Джулини занялся развитием академии. Исторически молодежные команды «Кальяри» направлены на работу с юношами, родившимися на Сардинии. Ближе к концу правления предыдущих владельцев эта традиция затерлась и превратилась в стереотип.

Джулини восстановил ее. 3 года после его вступления в должность президента академия «Кальяри» работала только с местными игроками, а потом выпустила сильнейшего воспитанника клуб в этом тысячелетии – Николо Бареллу.

В 2017-м Джулини адаптировал академию под современный рынок (виновато влияние клубов из Милана, Рима и Турина – родители чаще всего отвозили детей туда). Тогда началось тесное футбольное сотрудничество между Италией и КНДР. «Кальяри» был одним из самых активных участников этой программы – переманил к себе ряд молодых северокорейских игроков, а одного из них уже продал «Ювентусу» за 5 миллионов евро (Хан Кван Сон стал первым северокорейцем в топ-клубе).

К концу сезона-2013/14 у «Кальяри» были 40-миллионные долги по кредитам перед банками. Джулини устранил их, сейчас же у клуба нет долгов ни перед одной компанией. Джулини при относительно небольших средствах выстраивает сильный клуб по схеме топов. И делает это, судя по последним результатам, довольно успешно.

Джулини обычно осторожен в высказываниях. Но после разгрома над «Фиорентиной» он позволил себе немного дерзости: «В этом году 50-я годовщина с момента чемпионства «Кальяри». Я не хотел, чтобы сезон превратился в празднование достижений прошлого. Нужно радовать болельщиков прямо сейчас. Ни на что не намекаю, но тогда, в 1969-м, «Кальяри» продал Доменгини «Интеру». Сейчас похожая ситуация».

С «Кальяри» работает тренер, который говорит, что ни за что сам не покинет Сардинию. Раньше он мечтал только о «Кьево»

«Кьево» – клуб всей жизни Роландо Маран. В качестве игрока он провел там 9 сезонов. В качестве тренера – еще 4. В 2018-м Маран просил у руководства «Кьево» немного денег на усиление состава – отказали. Так в середине сезона-2017/18 он поругался с руководством, а в апреле 2018 года его уволили из-за неудовлетворительных результатов.

Томмазо Джулини Маран привлек своими взглядами на футбол. Он тоже считал, что клуб способен жить и процветать за счет собственных воспитанников, но иногда (очень редко) все-таки нужно разбивать копилку для усиления. На собеседовании Маран рассказал, что из доступных игроков в «Кальяри» реально собрать классную оборону – это еще больше восхитило Джулини.

Роландо Маран работает в «Кальяри» уже полтора сезона. За это время итальянские газеты полностью поменяли мнение о нем. Раньше – называли проблемой для «Кальяри» в будущем. Сейчас – говорят о том, что в «Кальяри» он стал одним из сильнейших тренеров Серии А.

Главный плюс в работе Марана – у него идеальные отношения с Томмазо Джулини, у них отличное взаимопонимание. К примеру, именно Маран поддержал Джулини на совете директоров в вопросе по продаже Бареллы (Джулини любил Бареллу, но позже говорил: правильно, что «Кальяри» согласился на 50-миллионое предложение «Интера»).

Джулини же в знак благодарности привлекает Марана к вопросам о покупках игрока. Симеоне, Рог, Наингголан, Нандес – все эти трансферы согласовывались в первую очередь с Мараном.

«Роландо Маран – хороший тренер, порядочный человек. Он прекрасно управляет коллективом. Иногда я не завидую Марану – часто он оставляет в запасе игроков, которые в прекрасной форме. Но это решение тренера, я не в праве его обсуждать» – так Джулини говорит о Маране.

Маран отвечает взаимными респектами: «Спасибо мистеру Джулини за доверие. Я люблю «Кальяри». Я люблю город. Трудно поверить: я всего полтора года здесь, а уже так сильно влюблен в «Кальяри». Нет, я не представляю, что может случиться, чтобы я покинул «Кальяри» в ближайшее время. Разве что меня уволят».

Состав «Кальяри» – разные истории

Здесь кратко о некоторых игроках:

• Раджа Наингголан – выбрал аренду в «Кальяри», потому что его жена лечится от рака на Сардинии. Подробнее – здесь.

• Джованни Симеоне – «Фиорентина» по каким-то причинам выпинывала его из системы. Он лично настоял о пункте с обязательным правом выкупа.

• Найтан Нандес – «Кальяри» выиграл конкуренцию за него у «Штутгарта», «Эвертона», «Лацио» и «Аталанты» и заплатил рекордные для себя 18 миллионов евро.

• Леонардо Паволетти – из-за разрыва крестообразной связки вылетел до апреля. Недавно признался, что вообще не получает кайфа от футбола.

• Даниэле Рагатцу – до сезона-2019/20 в последний раз играл в Серии А в 2011-м. В своем третьем матче после возвращения в чемпионат Италии забил гол – в том самом матче с «Сассуоло».

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