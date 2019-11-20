«Я чувствовал себя защищенным в своем мире, мире футбола». Когда футбол и поддержка сильнее смертельной болезни

Синиша Михайлович победил лейкемию.

Когда стало известно о том, что Синиша Михайлович борется с лейкемией, все клубы Серии А объединились. Они у себя в социальных сетях поддерживали Михайловича, медийные личности давали интервью, в которых желали скорейшего выздоровления ему.

Это случилось в июле. В августе Михайлович впервые появился на скамейке запасных «Болоньи» (в матче с «Вероной»; спустя месяц после химиотерапии) – похудевший, с пластырем на шее, но с диким желанием вернуться к своей работе.

Из-за болезни на тренировках «Болоньи» и на некоторых матчах Михайловича заменяли ассистенты. Но он ни разу не сказал о желании уйти из клуба. Михайлович общался со своими помощниками по мобильному телефону и с помощью видеосвязи. Когда врачи отпускали его из клиники, он приезжал на тренировки, матчи и постоянно находился на контакте с командой.

Весь курс лечения – это тяжелейшая борьба и сильные фразы,

1. В октябре он записал видеообращение: «Вы придаете мне так много сил. Мне жаль, что не могу быть рядом с вами, но вчера я был выписан из больницы и очень хотел пойти домой и провести некоторое время со своей женой и моими детьми. Надеюсь, вы понимаете это. Я хотел бы поблагодарить всех вас, болельщиков, и клуб за все, что вы сделали для меня. За все те моменты, когда вы были рядом со мной и давали мне столько сил в это необычное время. Я борюсь с этой болезнью, но уверен, что все идет хорошо, я выиграю эту битву благодаря вам и любви моей семьи».

2. «Нет ничего прекраснее. Возвращаемся домой», – написал Михайлович в своем инстаграме после третьего курса химиотерапии.

text text text Публикация от text (@ariannamihajlovic) 20 Ноя 2019 в 4:02 PST

Михайлович никогда не был один. Болельщики штурмовали его социальные сети приятными словами. Игроки желали здоровья и говорили приятные слова: «Мы обожаем нашего тренера, потому что он честный и прямой человек, и мы очень ценим это. Мы боремся не за сохранение прописки в Серии А или еврокубки, а за нашего тренера, за Михайловича» – слова Николы Сансоне.

Еще одна классная акция от игроков «Болоньи». После победы над «Брешией» они приехали к клинике, где лечился Михайлович, и пели под его окнами.

Il #Bologna dopo la vittoria a Brescia è andato a trovare il suo allenatore, Sinisa #Mihajlovic, al Sant'Orsola.

La squadra ha fatto una sorpresa al tecnico serbo cantando il coro «dai Sinisa alè» e mettendo la sigla di «Scherzi a Parte» #ForzaSinisa pic.twitter.com/3XX1u1QO5C — Alessio De Giuseppe (@alessiodegiu) September 15, 2019

Параллельно многие итальянские инсайдеры и таблоиды сообщали, что у Михайловича есть определенный прорыв в лечении. В конце ноября он собрал пресс-конференцию полтора часа говорил об этом. Главные мысли:

Он благодарен всем тем, кто поддерживал его на протяжении всего лечения: семью, «Болонью», болельщиков.

Он вернулся домой. Периодически он еще будет появляться в больнице, но ночевать там он уже не будет.

А это самая многообещающая фраза: «Я чувствовал себя защищенным в своем мире, мире футбола. Чувствовал себя частью семьи. Я благодарен всем болельщикам итальянских и зарубежных команд, но особенно – фанатам «Болоньи». Мне казалось, что их брат или сын. Спасибо всем работникам клуба. Руководство ни на секунду не сомневалось, останусь ли я тренером. Поэтому я был спокойным, а это очень важно. Сейчас я могу ездить в тренировочный центр, но мне нельзя проводить много времени с людьми. Нельзя попадать под дождь, много находиться на солнце. Нельзя на стадион – там рискую подхватить вирус. Но это не означает, что против «Милана» или «Аталанты» меня не будет на скамейке. Я не могу проводить тренировки, но на одном из этих матчей или даже обоих буду. Мне нельзя ездить на выезды на поездах или самолетах. Можно ездить на машине с очищенным воздухом, до Рима, Неаполя или Лечче я не доеду, но буду набираться сил. После окончания чемпионата я поеду к матери, которая приготовит мне сербские блюда – я точно наберу вес».

Синиша Михайлович появился на этой пресс-конференции в пиджаке, модной водолазке и красном берете, с яркой улыбкой на лице. Его лечащий врач, который сидел рядом с ним в тот день, сказал: «Курс лечения успешен. Характер Синиши помог ему победить в этом сражении. Это была настоящая командная работа. Нужно время, чтобы понять, побеждена ли болезнь окончательно. Но мы довольны результатами лечения».

Дополнительная причина порадоваться за Михайловича. В Болонье любят его как тренера. В знак поддержки его и его семьи администрация Болоньи сделала Михайловича почетным гражданином города.

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