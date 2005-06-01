Книга Оуэна – пожар. Говорит, «Ливерпуль» выгонял Джеррарда, а Капелло – дерьмовый тренер

Из-за книги Ширер и Оуэн устроили в твиттере войну.

В начале сентября Майкл Оуэн выпустил книгу «Перезагрузка», в которой максимально честно рассказал о своей карьере. Буквально за пару дней она разлетелась на цитаты. В ней очень много критики, историй и провокационных моментов. Вот – некоторые.

Об обиде на Бекхэма

«Был матч против сборной Аргентины [на чемпионате мира-1998]. Дэвид постоянно получал по ногам от Симеоне, но рефери этого не замечал. И вот, Бекс решил отомстить и увидел перед собой красную карточку. В итоге мы проиграли по пенальти. Кто знает, как бы закончилась игра, не будь мы в меньшинстве. Из-за этого я все еще обижен на Дэвида».

Кстати, про Бекхэма он добавил, что никогда не считал его своим настоящим другом. Главная проблема – разница в уровне жизни. «Мы ходили в одни и те же клубы, рестораны. Но я не мог почувствовать себя своим в компании Бекхэмов. Они вели себя как настоящие звезды. Мы с моей женой – более скромные», – писал в книге Оуэн.

О продаже Джеррарда

«В случае Джеррарда я сильно сомневаюсь, действительно ли он хотел поехать и поиграть в США в 2015 году. Слышал, что клуб хотел, чтобы Джеррард ушел еще за два года до этого. Я уверен, что он предпочел бы завершить свою карьеру в «Ливерпуле», выходя на поле все реже и реже, с дальнейшей интеграцией в тренерский штаб. Но вместо этого его выжали из клуба, потому что он стал так силен и пользовался таким авторитетом».

О Фабио Капелло

«Фабио Капелло стал причиной конца моей карьеры в сборной, но это не главная причина того, почему я считаю его дерьмовым тренером.

Когда он впервые созвал состав сборной, первое, что мы отметили: он очень строг, когда дело касается еды. А второе – это то, что он ни слова не мог сказать по-английски.

Мы все просто смотрели друг на друга. «Как он планирует что-то объяснить нам?» – думал я. Я был запасным при Капелло. Видимо, Фабио почувствовал, что ему, как новому тренеру, нужно что-то изменить. И этим чем-то оказался я.

Он не только оборвал мою международную карьеру, которую я добился с таким трудом, без всяких объяснений. Капелло стал одним одним из главных провалов сборной Англии. Он был дерьмовым тренером. По моему мнению, Фабио Капелло нанес катастрофический урон моей карьере и всему английскому футболу. И да, за это ему еще и хорошо заплатили».

О периоде карьеры в «Реале»

«Я не знал испанский. Моя жена не знала испанский. Мы переехали в Мадрид за два дня. Моим единственным условием был дом, чтобы «Реал» сам нашел его нам. У нас была маленькая дочка, которой нужно было свободное пространство, чтобы расти, бегать и развиваться.

Но нас поселили в отель. В отель! Мне казалось, что время в «Реале» тянулось бесконечно долго. Один месяц, два месяца, три – мне казалось, что я уже лет пять провел в Мадриде.

У меня было свое мышление относительно всего – и оно не совпадало с мышлением звезд «Реала». Я не вписался в команду. Такое чувство, что всем было плевать».

О провальном трансфере в «Ньюкасл»

«Перед началом сезона-2005/06 я задумался о возвращении в Англию. Флорентино Перес сказал мне, что «Ньюкасл» предложил за меня 16 миллионов фунтов, но я по-прежнему хотел в «Ливерпуль». «Твой переход в «Ливерпуль» не состоится, если они предложат меньше «Ньюкасла». Ты можешь уйти туда, либо остаться здесь, но я ничего тебе не гарантирую», – говорил мне Перес.

Я был сломлен. У меня не было выбора, я уехал в «Ньюкасл». Если бы я знал, чем это все закончится, я бы остался в Мадриде и ждал другое предложение. Но тогда я думал, что смогу перезапустить карьеру в «Ньюкасле».

«Ньюкасл» предложил «Реалу» 12 миллионов, а мне зарплату в 120 тысяч в неделю. Сделка была согласована крайне быстро. Я нервничал, я считал это плохой идеей. На следующий день после презентации я включил телевизор и увидел, как огромные топлы фанатов «Ньюкасла» кричат: «Какая пустая трата денег!». С этого дня я решил, что я не буду заигрывать с болельщиками «Ньюкасла». И сейчас я не хочу оправдываться ни за что перед *** [дурацкими] фанатами «Ньюкасла».

Из-за этой книги Оуэн и Ширер разругались в твиттере

Болельщики раскритиковали Оуэна за книгу: говорят, что не стоило так откровенно проходиться по «Ньюкаслу», «Реалу» и «Бекхэму». Английские журналисты, наоборот, поддерживают Оуэна за то, что у него хватило смелости рассказать все это вот так, честно.

Daily Mail процитировал Оуэна, и в реплаи пришел Ширер. Он репостнул запись и подписал: «О, да, мы бы тоже так писали, если бы получали 120 тысяч...».

twit text — Alan Shearer (@alanshearer) September 3, 2019

Оуэн ответил: «Да, возможно, я не так лоялен к «Ньюкаслу», как вы, мой друг. Но я припоминаю момент, когда вы почти поставили подпись на контракте с «Ливерпулем». В тот момент Бобби Робсон отправил вас на скамейку, и вы делали буквально все, чтобы не подписать новый контракт из-за этого».

twit text — michael owen (@themichaelowen) September 3, 2019

Позже Оуэн поговорил с журналистом ESPN Марком Огденом и сказал, что у них с Ширером всегда были разногласия. «Он был королем Ньюкасла. Меня же болельщики сразу возненавидели. Ширер не пытался повлиять на эту ситуацию, хотя, как капитан, мог за меня заступиться. Но Ширер не сделал это. Более того, он наехал на меня, когда я отвечал болельщикам. Я не хочу с ним мириться, более того, я почти уверен, что в ближайшее время мы не сделаем это».

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