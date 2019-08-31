Что вы пропустили на этих выходных. Мане ругался на Салаха, ссора Оздоева и Джикии, классный гол Павара

Немного отдохнем от всех этих трансферов.

Мане против Салаха

После ухода на замену в матче против «Бернли» Садио Мане сильно психанул на Салаха. Все из-за того, что египтянин не поделился мячом с Мане в очевидной ситуации. Ещe никогда при Клоппе игроки «Ливерпуля» так сильно не психовали друг на друга в открытую.

Вот этот момент:

twit text — UDO (@udokafor) August 31, 2019

И реакция Мане на него:

twit text — JURGEN KLOPPITE (@AJno9) September 1, 2019

Но есть статистика, которая защитит Салаха: Мо создал больше шансов для партнеров, чем любой игрок «Ливерпуля» с 2016 года. На 26 больше, чем Мане.

«Витесс» – лидер Эредивизи

Вчера «Витесс» Леонида Слуцкого победил «АЗ Алкмаар» (2:1) и вышел на первое место в таблице чемпионата Голландии.

Что нужно знать о матче: «Витесс» вырвал победу на шестой добавленной минуте. Матуш Беро забил с пенальти. Интересно, что за три минуты до этого Беро уже бил пенальти, но не реализовал его.

Что нужно знать о положении в таблице: «Витесс» сыграл 5 матчей (3 победы, 2 ничьи). Сейчас команда временно на первом месте. Ближайшие преследователи «Аякс» и «ПСВ» – они отстают от «Витесса» на одно очко и имеют по одной игре в запасе.

Волшебство от Павара

Бенжамен Павар в середине первого тайма с «Майнцом» классно подключился по флангу в штрафную и забил красивый гол. С отскоком от земли, под перекладину.

Сорри за качество, но в открытых источниках этого гола нет:

twit text — Alexandra (@missgoretzka) August 31, 2019

Очень похож на тот, который Павар забивал на чемпионате мира аргентинцам. Помните?

twit text — SPORTbible (@sportbible) March 28, 2019

Конфликт Оздоева и Джикии

В конце матча «Спартак» – «Зенит» на поле повздорили партнеры по сборной Оздоев и Джикия. Игроки покричали друг на друга, потолкались, а потом их разняли.

Конфликт продолжился в подтрибунном помещении, но и там игроков тоже разняли. После игры оба высказались.

Джикия: «Потасовка в концовке? Не знаю, что случилось. У Оздоева надо спросить. Обычный игровой момент. Громко было и на поле, и в подтрибунке. Дерби, никто не хотел уступать. Завелись».

Оздоев: «Всe нормально, бывает. Футбол, эмоции».

Сегодня футболисты приехали в расположении сборной. Станислав Черчесов вызвал обоих к себе для беседы. Люди из штаба сборной сообщили, что конфликт между игроками разрешился.

Четыре камбэка

• «Челси» после первого тайма обыгрывал «Шеффилд» 2:0 благодаря двум голам Абрахама. В самом начале второго тайма «Шеффилд» отыгрался. Все остальное время «Челси» контролировал мяч и игру, но пропустил нелепый автогол в самом конце – Курт Зума отправил мяч в свои ворота после прострела.

• Еще один обидный автогол забил Калиду Кулибали. К 62-й минуте «Ювентус» вел 3:0 у «Наполи». В следующие 15 минут неаполитанцы отыгрались – 3:3. На второй добавленной минуте после стандарта Кулибали срезал мяч в девятку своих ворот. Ауч.

• Не на шутку зарубились «Арсенал» и «Тоттенхэм» в лондонском дерби. К 40-й минуте «Тоттенхэм» вел 2:0, но на последней добавленной минуте тайма Ляказетт отыграл один гол. Во второй половине «Арсенал» играл лучше и логично сравнял счет – забил Обамеянг после паса Гендузи. Матч так и закончился ничьей.

• «Эйбар» неожиданно к 19-й минуте вел в два мяча против «Атлетико». К началу второго тайма мадридцы отыгрались. Счет 2:2 держался до последних минут, а на 90-й Томас Партей забил и принес «Атлетико» три очка.

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