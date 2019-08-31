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    Что вы пропустили на этих выходных. Мане ругался на Салаха, ссора Оздоева и Джикии, классный гол Павара


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    Голосов: 1
    Сегодня, 15:45
    Немного отдохнем от всех этих трансферов.

    Мане против Салаха

    После ухода на замену в матче против «Бернли» Садио Мане сильно психанул на Салаха. Все из-за того, что египтянин не поделился мячом с Мане в очевидной ситуации. Ещe никогда при Клоппе игроки «Ливерпуля» так сильно не психовали друг на друга в открытую.

    Вот этот момент:

    И реакция Мане на него:

    Но есть статистика, которая защитит Салаха: Мо создал больше шансов для партнеров, чем любой игрок «Ливерпуля» с 2016 года. На 26 больше, чем Мане.

    «Витесс» – лидер Эредивизи

    Вчера «Витесс» Леонида Слуцкого победил «АЗ Алкмаар» (2:1) и вышел на первое место в таблице чемпионата Голландии.

    Что нужно знать о матче: «Витесс» вырвал победу на шестой добавленной минуте. Матуш Беро забил с пенальти. Интересно, что за три минуты до этого Беро уже бил пенальти, но не реализовал его.

    Что нужно знать о положении в таблице: «Витесс» сыграл 5 матчей (3 победы, 2 ничьи). Сейчас команда временно на первом месте. Ближайшие преследователи «Аякс» и «ПСВ» – они отстают от «Витесса» на одно очко и имеют по одной игре в запасе.

    Волшебство от Павара

    Бенжамен Павар в середине первого тайма с «Майнцом» классно подключился по флангу в штрафную и забил красивый гол. С отскоком от земли, под перекладину.

    Сорри за качество, но в открытых источниках этого гола нет:

    Очень похож на тот, который Павар забивал на чемпионате мира аргентинцам. Помните?

    Конфликт Оздоева и Джикии

    В конце матча «Спартак» – «Зенит» на поле повздорили партнеры по сборной Оздоев и Джикия. Игроки покричали друг на друга, потолкались, а потом их разняли.

    Конфликт продолжился в подтрибунном помещении, но и там игроков тоже разняли. После игры оба высказались.

    Джикия: «Потасовка в концовке? Не знаю, что случилось. У Оздоева надо спросить. Обычный игровой момент. Громко было и на поле, и в подтрибунке. Дерби, никто не хотел уступать. Завелись».

    Оздоев: «Всe нормально, бывает. Футбол, эмоции».

    Сегодня футболисты приехали в расположении сборной. Станислав Черчесов вызвал обоих к себе для беседы. Люди из штаба сборной сообщили, что конфликт между игроками разрешился.

    Четыре камбэка

    • «Челси» после первого тайма обыгрывал «Шеффилд» 2:0 благодаря двум голам Абрахама. В самом начале второго тайма «Шеффилд» отыгрался. Все остальное время «Челси» контролировал мяч и игру, но пропустил нелепый автогол в самом конце – Курт Зума отправил мяч в свои ворота после прострела.

    • Еще один обидный автогол забил Калиду Кулибали. К 62-й минуте «Ювентус» вел 3:0 у «Наполи». В следующие 15 минут неаполитанцы отыгрались – 3:3. На второй добавленной минуте после стандарта Кулибали срезал мяч в девятку своих ворот. Ауч.

    • Не на шутку зарубились «Арсенал» и «Тоттенхэм» в лондонском дерби. К 40-й минуте «Тоттенхэм» вел 2:0, но на последней добавленной минуте тайма Ляказетт отыграл один гол. Во второй половине «Арсенал» играл лучше и логично сравнял счет – забил Обамеянг после паса Гендузи. Матч так и закончился ничьей.

    • «Эйбар» неожиданно к 19-й минуте вел в два мяча против «Атлетико». К началу второго тайма мадридцы отыгрались. Счет 2:2 держался до последних минут, а на 90-й Томас Партей забил и принес «Атлетико» три очка.

    Также на этих выходных:

    В «Барселоне» забивает 16-летний подросток. Удачный дебют и похвала Месси сделали его звездой

    Сейвы защитника «Ростова» – просто А-А-А-А!

    Жирков – боец и профессионал. В 36 играет в основе «Зенита» и забивает

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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