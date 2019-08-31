Сейвы защитника «Ростова» – просто А-А-А-А!

Как он это сделал?

«Ростов» выиграл у «Локомотива» (2:1), но конец матча – сумасшествие. На последней минуте игроки «Локо» почти сравняли счет. Мяч уже перелетел через вратаря Песьякова и залетал в сетку, когда его достал Евгений Чернов. Сам Чернов улетел в ворота, но каким-то образом оттолкнулся от газона и бедром остановил добивание.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 31, 2019

Сейчас Чернова обсуждают вообще везде.

twit text — Константин Генич (@GenichK) August 31, 2019

twit text — Роман Гутцайт (@guttsait) August 31, 2019

twit text — Mr.Handsome (@chazchezy) August 31, 2019

Чернов мог уехать в МЛС

О нем много рассказывали еще в феврале. В конце 2018 года у Чернова закончился контракт с «Зенитом». Тогда же Чернов мог подписать контракт с «Филадельфией Юнион». Об этом писал его агент Олег Шигаев. Чернова приглашали на просмотр с возможностью оформить четырехлетнее соглашение. Он отказался из-за больших налогов.

twit text — Олег Шигаев (@OlegShigaev) February 11, 2019

Первым российским футболистом в МЛС Чернов не стал, но его забрал «Ростов». Получилось удачно: Чернов много играл в РПЛ, а в июне его вызвали в сборную России. «Прекрасно воспринял новость. Здесь очень хорошо находиться, ради сборной никакой отпуск не нужен», – рассказывал Чернов.

Старт этого сезона у Чернова не во всем получился. Его ошибки помешали «Ростову» в матчах со «Спартаком», «Уралом» и «Арсеналом». В каждом из этих матчей «Ростов» получал по два гола. Зато была голевая передача в «Рубином», а теперь и вот такое необычное спасение.

Такой ситуации в таблице РПЛ еще не было. Как так вышло и что дальше

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