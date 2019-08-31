Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Сейвы защитника «Ростова» – просто А-А-А-А!


    4.1
    Голосов: 7
    Сегодня, 19:15
    Как он это сделал?

    «Ростов» выиграл у «Локомотива» (2:1), но конец матча – сумасшествие. На последней минуте игроки «Локо» почти сравняли счет. Мяч уже перелетел через вратаря Песьякова и залетал в сетку, когда его достал Евгений Чернов. Сам Чернов улетел в ворота, но каким-то образом оттолкнулся от газона и бедром остановил добивание.

    Сейчас Чернова обсуждают вообще везде.

    Чернов мог уехать в МЛС

    О нем много рассказывали еще в феврале. В конце 2018 года у Чернова закончился контракт с «Зенитом». Тогда же Чернов мог подписать контракт с «Филадельфией Юнион». Об этом писал его агент Олег Шигаев. Чернова приглашали на просмотр с возможностью оформить четырехлетнее соглашение. Он отказался из-за больших налогов.

    Первым российским футболистом в МЛС Чернов не стал, но его забрал «Ростов». Получилось удачно: Чернов много играл в РПЛ, а в июне его вызвали в сборную России. «Прекрасно воспринял новость. Здесь очень хорошо находиться, ради сборной никакой отпуск не нужен», – рассказывал Чернов.

    Старт этого сезона у Чернова не во всем получился. Его ошибки помешали «Ростову» в матчах со «Спартаком», «Уралом» и «Арсеналом». В каждом из этих матчей «Ростов» получал по два гола. Зато была голевая передача в «Рубином», а теперь и вот такое необычное спасение.

    Такой ситуации в таблице РПЛ еще не было. Как так вышло и что дальше

    Объясняем все вокруг переговоров «Зенита» и «Локо» по Миранчукам

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Скриншот с обзора игры на ютуб канале «Матч ТВ»
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 7
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7878

      KLIM777 34 секунды назад

      Это было круто! Спасение на 3 очка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Вальдемар IV 20 минут назад

      хорошо что додумался не просто броситься а жопой повернуться а то судейка бы пенку и удаление за радость поставил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      KPCCSPB 25 минут назад

      Мда, Зенит.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -63

      vodia_punk 40 минут назад

      Мяч уже перелетел через вратаря Песьякова - прям через скамейку запасных и в ворота... чудеса

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19663

      oyabun 53 минуты назад

      Результаты опроса говорят сами за себя. Можно регулярно восхищаться красивыми голами, но подобного двойного сэйва от защитника я, например, на своей памяти в футболе не припомню. Это точно должно быть в истории футбола!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Lexx09 54 минуты назад

      ЖопНый ПлюХ!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Lexx09 55 минут назад

      ваще ОГОНЬ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1027

      овертайм 55 минут назад

      жопой отбил)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5109

      Сильвербой 59 минут назад

      Это фантастика просто, второй сейв это невозможно описать словами!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1751

      SunRomeS 1 час назад

      Тут без доли везения не обошлось, но зато как самоотверженно боролся до самого, конца!!! Красавчик!
      Вот такого я еще не видел.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1612

      Виталий Орехов > SunRomeS 55 минут назад

      А кто ТАКОЕ видел?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73569
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru