Объясняем все вокруг переговоров «Зенита» и «Локо» по Миранчукам

«Локомотив» не устроила сумма, но «Зенит» вернется зимой.

Вчера появился инсайд о будущем Алексея Миранчука. РБК сообщил, что «Зенит» сделал Миранчука приоритетной целью на зимнее трансферное окно. «Еще несколько лет назад Алексея и его брата Антона пытались переманить «Зенит» и «Спартак», но договориться клубы не сумели. Ребята тоже не горели желанием покидать команду. Алексей не заинтересован в уходе в другой российский клуб. Только в Европу, о чем они с братом неоднократно говорили», – рассказал источник.

По данным РБК, сумма сделки оценивалась чуть больше, чем 20 миллионов евро. Личный контракт составлял около 3 миллионов евро в год. Инсайд подтвердил Василий Уткин, по его словам, «Зенит» предлагал «Локомотиву» сумму на уровне той, что отдали за Данни (то есть 30 миллионов евро).

«Насколько я знаю, Миранчук хочет остаться. Уверен, что это правда, хотя лично я Алексея не спрашивал. Безусловно, тут и спрашивать нечего, того же хочет и Семин. Но вопрос не закрыт. Тогда кто готов продать Алексея Миранчука и торпедировать сезон «Локо» тем самым?.. Я этого не знаю», – написал Василий Уткин в своем телеграм-канале.

«Зенит» действительно контактировал с «Локо» по Миранчукам, но сделка не состоялась

По нашей информации, контакт между «Локомотивом» и «Зенитом» действительно был, но потенциальному переходу помешали сразу три фактора. Первый – требования «Локо», они не устроили питерцев. Второй – личное желание Миранчуков остаться в «Локомотиве». Третий – позиция Юрия Семина, который неоднократно говорил о том, что не собирается отдавать братьев конкурентов.

Со стороны «Зенита» выступил генеральный директор Александр Медведев и в принципе подтвердил доступную информацию. Он сказал:

В это трансферное окно вопрос с переходом Миранчуков в «Зенит» закрыт. Причина – отсутствие взаимопонимания между клубами.

Не исключено, что зимой «Зенит» вернется к варианту с покупкой Миранчуков.

«Локомотив» отреагировал резко. Слухи об уходе Миранчука появились не сейчас

Первым со стороны «Локо» отреагировал гендиректор Василий Кикнадзе.

«Не буду комментировать трансферные слухи. Скажу, что со стороны «Зенита» есть интерес. Но о деньгах рассуждать не буду. То, что прописано у них в контракте, прописано в контракте. Договор является закрытой темой. Вынужден констатировать, что во время трансферного окна 90 процентов цифр, указанных в разных СМИ рядом с именем клуба, не соответствуют действительности. Читать прессу и считать, что это правда, — большая ошибка», – сказал Кикнадзе.

От «Локо» выступил еще директор по связям с общественностью Кирилл Брейдо, который сказал, что Миранчуки не будут проданы в это трансферное окно и что большинство слухов выдумала пресса.

С одной стороны, все так и есть. «Локомотив» не расстанется с лидерами в самом начале сезона и перед стартом Лиги чемпионов. С другой стороны, слухи о переходе Миранчуков появилась не только что.

1. Совсем недавно появилась информация о том, что «Барса» интересуется Алексеем Миранчуком. Юрий Семин сказал: «За братьями все следят – и это просто замечательно. Но о нереальных вещах я бы не хотел говорить, сейчас у нас есть своя реальность. Пусть Миранчук сначала с «Ростовом» играет на высоком уровне».

2. Еще раньше Анатолий Мещеряков сказал, что у клуба не будет права любыми способами удержать Миранчуков.

3. TuttoMercato перед ЧМ-2018 пульнула инсайд: в матче с Саудовской Аравией «Милан» просматривал Алексея Миранчука. За день до этого Мещеряков сказал, что «Локо» не будет просматривать предложение ниже 100 миллионов евро.

4. Весной 2018-го была информация, что «Зенит» интересуется Миранчуками. Мещеряков ответил: «Братья? Ну а мы проявляем интерес к Месси, Мбаппе и еще к ряду игроков. Ведем переговоры сейчас».

5. Зимой-2018 «СЭ» писал об интересе «Спартака» к Антону Миранчуку (тогда он был одной из главных сенсаций в составе «Локомотива»). Это даже комментировал Илья Геркус: «Интересоваться может и любой другой клуб. Но мы этого не видим. Это гипотетическая история, которая может произойти, наверное, летом. Если то, что вы говорите, правда».

История с продажей Миранчуков продолжается не первый год, но у «Локомотива» одна тактика: клуб показывает, что все происходящее – не более, чем слухи. С другой стороны, ситуацию периодически нагнетает агент братьев Вадим Шпинев.

В феврале 2017-го он говорил, что бывший президент «Локо» Илья Геркус просил клубы прислать фейковые предложения по Алексею Миранчуку, чтобы побольше выкачать из «Рубина». Чуть позже – о том, что Геркус просил болельщиков начать акции против Алексея Миранчука.

Сейчас, когда появились слухи об интересе «Зенита» Шпинев сказал: «У Миранчуков действующие трудовые договоры. Они исполняют свои обязанности в родном клубе, где выросли и стали футболистами. Что будет дальше я не знаю. Может, завтра «Барселона» сделает предложение на 80 миллионов евро, и парни уедут. А может, «Зенит» сделает предложение. Тогда парням надо будет думать. Пока нет явной конкретики. Но я хочу подчеркнуть, что у ребят все в порядке в «Локомотиве», нет никаких конфликтов. Нормальная рабочая атмосфера».

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