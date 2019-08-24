Крыховяк – главная звезда «Локо» прямо сейчас. Он много забивает и идеально закрывает центр поля

Но есть проблема: его некем заменить.

Еще в прошлом сезоне было понятно: Крыховяк дико крут, но к нему нужно найти правильный подход. Результат за 2018/19 – 27 матчей в РПЛ (все в основе), 2 гола и две голевые передачи. По итогам сезона болельщики признали лучшим игроком сезона Антона Миранчука, Крыховяк же расположился на втором месте – вполне заслуженно.

Новый сезон: «Локомотив» выкупает Крыховяка (говорят, платит «ПСЖ» 12 милионов евро) и формирует в паре с Бариновым мощную опорную зону. Вообще, это прямо отображается на результатах «Локо»: после семи туров команда пропустила всего 5 мячей. Столько же у «Зенита», и это чуть хуже, чем у «Рубина» и ЦСКА (но эти две команды не сыграли еще матч седьмого тура).

О своей связке с Бариновым Крыховяк говорит так: «Сезон длинный, много игр. Но мне очень нравится играть с Бариновым. Это очень хороший игрок. Он выносливый и бьется в каждом матче. Это очень хорошо для команды».

Крыховяк – лучший в «Локомотиве» в плане выигранных единоборств

Крыховяк постоянно блокирует опорную зону – это создает преимущество для него в позиционной борьбе. «Краснодар», например, который является одним из лучших клубов России по давлению в опорную зону, долго атаковал это пространство. Но ничего не получалось именно из-за Крыховяка. По данным WhoScored, Крыховяк выиграл 7 единоборств – лучший результат «Локомотива» в этом матче.

Если посмотреть общую картину Крыховяка по этому показателю, то можно понять: так происходит каждый матч. Бенефис игрока – встреча с ЦСКА. Мы не нашли подтверждения в других статистических источниках, но «Локо» выдал абсолютно дикий факт по игре Крыховяка: в матче с ЦСКА он выиграл 17 единоборств.

twit text — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) July 28, 2019

Семин позволяет Крыховяку бить по воротам, и тот его не подводит

Игроки центра поля давно бьют в командах Семина. Так было еще во времена первых чемпионств, такая же тема происходит и сейчас. В матче с «Краснодаром» Баринов пробил один раз по воротам Сафонова – столько же и у Жемалетдинова и Идову. Крыховяк ударил трижды (столько же у Антона Миранчука) – второй результат после пяти ударов Смолова.

При этом Крыховяк выдает феноменальную статистику. В семи матчах этого сезона Премьер-лиги он забил трижды, пока он – лучший бомбардир «Локомотива» в РПЛ. При этом его голы часто похожи, но это не замечают соперники.

Первый мяч, «Крыльям»: сыграл на подыгрыше. Это и есть исключение.

Второй мяч, «Уралу»: принял верховой мяч и пробил из-за пределов штрафной.

Третий мяч, «Краснодару»: не очень хорошо пробил из-за пределов штрафной, повезло, что Сафонов дико ошибся.

Есть ли минусы в этой ситуации

Сейчас он играет важнейшую связующую роль между обороной и атакой «Локомотива». При этом Крыховяк не выступает в качестве классического опорника, а часто выбегает вперед: помогает в атаках партнерам, либо создает моменты для самого себя.

Минус есть, но он общий – отсутствие сильной альтернативы. Этим летом закончил карьеру Денисов. Еще «Локомотив» потерял Мануэла Фернандеша. По нашим данным, «Локо» рассматривал возможность подписания нового контракта с Фернандешем, но соглашение между сторонами так и не было достигнуто.

Таким образом, у «Локомотива» два сильных игрока центра поля – Баринов и Крыховяк. В запасе же только Рыбчинский и Коломейцев. В случае травмы и дисквалификации у «Локо» просто не будет вариантов, кем менять игрока. Огромный пробел, учитывая приближающуюся Лигу чемпионов.

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