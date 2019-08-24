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    Крыховяк – главная звезда «Локо» прямо сейчас. Он много забивает и идеально закрывает центр поля


    4.7
    Голосов: 6
    24.08.2019 21:43
    Но есть проблема: его некем заменить.

    Еще в прошлом сезоне было понятно: Крыховяк дико крут, но к нему нужно найти правильный подход. Результат за 2018/19 – 27 матчей в РПЛ (все в основе), 2 гола и две голевые передачи. По итогам сезона болельщики признали лучшим игроком сезона Антона Миранчука, Крыховяк же расположился на втором месте – вполне заслуженно.

    Новый сезон: «Локомотив» выкупает Крыховяка (говорят, платит «ПСЖ» 12 милионов евро) и формирует в паре с Бариновым мощную опорную зону. Вообще, это прямо отображается на результатах «Локо»: после семи туров команда пропустила всего 5 мячей. Столько же у «Зенита», и это чуть хуже, чем у «Рубина» и ЦСКА (но эти две команды не сыграли еще матч седьмого тура).

    О своей связке с Бариновым Крыховяк говорит так: «Сезон длинный, много игр. Но мне очень нравится играть с Бариновым. Это очень хороший игрок. Он выносливый и бьется в каждом матче. Это очень хорошо для команды».

    Крыховяк – лучший в «Локомотиве» в плане выигранных единоборств

    Крыховяк постоянно блокирует опорную зону – это создает преимущество для него в позиционной борьбе. «Краснодар», например, который является одним из лучших клубов России по давлению в опорную зону, долго атаковал это пространство. Но ничего не получалось именно из-за Крыховяка. По данным WhoScored, Крыховяк выиграл 7 единоборств – лучший результат «Локомотива» в этом матче.

    Если посмотреть общую картину Крыховяка по этому показателю, то можно понять: так происходит каждый матч. Бенефис игрока – встреча с ЦСКА. Мы не нашли подтверждения в других статистических источниках, но «Локо» выдал абсолютно дикий факт по игре Крыховяка: в матче с ЦСКА он выиграл 17 единоборств.

    Семин позволяет Крыховяку бить по воротам, и тот его не подводит

    Игроки центра поля давно бьют в командах Семина. Так было еще во времена первых чемпионств, такая же тема происходит и сейчас. В матче с «Краснодаром» Баринов пробил один раз по воротам Сафонова – столько же и у Жемалетдинова и Идову. Крыховяк ударил трижды (столько же у Антона Миранчука) – второй результат после пяти ударов Смолова.

    При этом Крыховяк выдает феноменальную статистику. В семи матчах этого сезона Премьер-лиги он забил трижды, пока он – лучший бомбардир «Локомотива» в РПЛ. При этом его голы часто похожи, но это не замечают соперники.

    Первый мяч, «Крыльям»: сыграл на подыгрыше. Это и есть исключение.

    Второй мяч, «Уралу»: принял верховой мяч и пробил из-за пределов штрафной.

    Третий мяч, «Краснодару»: не очень хорошо пробил из-за пределов штрафной, повезло, что Сафонов дико ошибся.

    Есть ли минусы в этой ситуации

    Сейчас он играет важнейшую связующую роль между обороной и атакой «Локомотива». При этом Крыховяк не выступает в качестве классического опорника, а часто выбегает вперед: помогает в атаках партнерам, либо создает моменты для самого себя.

    Минус есть, но он общий – отсутствие сильной альтернативы. Этим летом закончил карьеру Денисов. Еще «Локомотив» потерял Мануэла Фернандеша. По нашим данным, «Локо» рассматривал возможность подписания нового контракта с Фернандешем, но соглашение между сторонами так и не было достигнуто.

    Таким образом, у «Локомотива» два сильных игрока центра поля – Баринов и Крыховяк. В запасе же только Рыбчинский и Коломейцев. В случае травмы и дисквалификации у «Локо» просто не будет вариантов, кем менять игрока. Огромный пробел, учитывая приближающуюся Лигу чемпионов.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Локомотив»
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 6
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13925

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Гжегож, конечно, хорош. Вот бы кому оформить российский паспорт.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34

      Илья Егоров > DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Он уже заигран за Польшу, так что вряд ли)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5000

      Антибиотик 8 часов назад

      Крыховяк, конечно красава! Понравилось, что Баринов у него учится и копирует его действия.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +766

      Loko_Roma 9 часов назад

      И 2 пешехода в обороне, мудило и мудову

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Вальдемар IV 9 часов назад

      он мог еще больше забить если бы сафоновы в каждом матче пускали

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1025

      овертайм 9 часов назад

      все хорошо, но надо усиляться!

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