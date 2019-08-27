Такой ситуации в таблице РПЛ еще не было. Как так вышло и что дальше

Разбор первых семи команд чемпионата.

После седьмого тура РПЛ в таблице сложилась уникальная и интересная ситуация: сразу пять команд делят первое место, набрав по 14 очков. Сразу за ними – ЦСКА и «Арсенал» (13 очков).

Такой конкуренции в лиге после перехода на систему «осень-весна» еще не было. Всего один раз за последние семь сезонов после седьмого тура несколько команд делили первое место. В сезоне-2012/13 на этом этапе лидировали «Зенит» и «Ахмат», а чемпионство в итоге взял ЦСКА.

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 26, 2019

Из-за высокой конкуренции этот чемпионат называют лучшим за последние десять лет. Это мнение подкрепляет еще и зрелищность сезона. Уже практически все команды отказались от прагматичных схем с пятью защитниками и перешли на более атакующий футбол.

Самые яркие примеры – «Ростов» и «Рубин», которые в последние годы играли скучно от обороны, а в этом – авантюрно и в атаку.

Но возвращаемся к турнирной таблице. Вы удивитесь, но четверть чемпионата уже позади. А у нас такая плотность в борьбе за чемпионство и еврокубковые места.

Да, большая часть чемпионата ещe впереди. И за остальные 23 тура может произойти (и произойдет) что угодно. И команды еще по десять раз поменяются местами.

Но давайте отталкиваться от сегодняшнего дня. Разберем, как лидеры чемпионата провели первые семь туров и что их ждет дальше.

«Зениту» будет сложно

Питерцы уверенно стартовали – 13 очков в пяти матчах. Правда, три победы одержали над явными аутсайдерами («Тамбов», «Сочи», «Оренбург»).

Но в последних двух турах команда играла невзрачно: ничья с «Ахматом», поражение «Уфе».

Пытаясь объяснить причины спада, эксперты выделяют две точки: «Зенит» играет в слишком простой и предсказуемый футбол («Уфа» раскусила, подстроилась и победила); и травму Дриусси, у которого важная роль в команде.

Дриусси должен вернуться через несколько недель. А Малком, который тоже получил повреждение, примерно через месяц. С их возвращением все должно наладиться. Правда, есть два важных но.

С сентября «Зенит» начнет играть в группе Лиги чемпионов. А это нагрузки на игроков и перелеты. Так или иначе это скажется на форме команды.

Второе но – ближайшие соперники: «Арсенал», «Спартак» «Локо», «Урал», «Ростов». Сентябрь и октябрь у «Зенита» будут веселыми.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 24, 2019

«Локомотив» пока увереннее всех

Выиграли у команд слабее («Тамбов, «Крылья», «Урал», «Динамо»). Сыграли вничью с плюс-минус равными («Краснодар», «Рубин») и проиграли одному из лидеров (ЦСКА).

Еще «Локомотив» спокойно справляется без травмированных Эдера, Фарфана и Ротенберга (ага!).

Вот только расписание в следующие месяцы у них тоже будет нелегким: в следующих четырех турах сыграют с «Ростовом» и «Зенитом». А с середины сентября начнется Лига чемпионов.

В прошлом году «Локомотив» хорошо справился с чемпионатом (стабильная игра, второе место), но провалился в ЛЧ.

Может быть, в этом сезоне сделают ставку на еврокубки?

twit text — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 24, 2019

«Краснодар» непонятный

Неожиданно начали чемпионат с поражения «Ахмату», зато потом реабилитировались. Уверенно победили средняков-аутсайдеров («Уфу», «Сочи», «Рубин», «Тамбов»). И сыграли две ничьи с фаворитами («Зенит», «Локо»).

Полярные впечатления вызывают выступления в квалификации ЛЧ. Вроде бы потеряли все шансы после игры с «Порту» дома, но героически вырвали победу в гостях. А потом разгромно проиграли в Греции. И поэтому «Краснодар» остается главной загадкой в новом сезоне – пока не совсем понятно, что из себя представляет команда и на что она способна.

Команду еще подкосили травмы: до начала сезона вылетели Классон и Газинский. В первом матче с «Олимпиакосом» выбыл Кабелья – как минимум, на полгода. Клуб уже заявил, что много практики получит молодежь.

«Краснодар» в любом случае продолжит играть в еврокубках. Даже если не сотворит чудо с «Олимпиакосом» – попадет в групповой этап Лиги Европы.

Следующие матчи в чемпионате: «Урал», «Крылья Советов», ЦСКА, «Арсенал», «Спартак».

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 24, 2019

ЦСКА нестабилен, но дальше должно быть легче

Удивило поражение от «Крыльев» в первом туре и сухая ничья с «Сочи» недавно. Зато были победы над «Оренбургом», «Локо», «Рубином» и «Ахматом».

Нестабильность ЦСКА вытекает из того, что команда все еще в периоде становления – слишком много пока незрелых игроков. И травм: Васин, Щенников, Набабкин, Дзагоев, Ефремов сейчас вне состава. Ощутимый список для короткой обоймы ЦСКА.

Команде еще повезло, что у них нет европейский квалификаций, как у «Спартака» с «Динамо». Тогда бы игроков на все турниры точно не хватило. Правда, ЦСКА стартует с группового этапа в Лиге Европы – вот с того момента станет сложнее. Хотя в прошлом году команда неплохо справлялась.

Спасает еще и то, что клуб сохранил лидеров Чалова и Фернандеса. И выкупил у «Эвертона» Влашича. Эти три фактора (игрока) реально сказываются на качестве игры.

Ближайший календарь у ЦСКА не такой уж и сложный: «Арсенал», «Тамбов», «Краснодар», «Урал».

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 27, 2019

Ого, «Спартак» в порядке

У сторонних фанатов был единственный реальный повод посмеяться над «Спартаком» – после поражения от «Тамбова». Ничьи с «Динамо» и «Ростовом» – вообще не стыдные. Во всех остальных играх команда набирала три очка, включая матч с ЦСКА.

В квалификации ЛЕ все тоже не так плохо: прошли «Тун», остались шансы с «Брагой». Обновление команды (продажа лидеров и массовая покупка новичков) пока сказывается нормально: результаты не падают.

В команде нет травмированных, только Понсе дисквалифицировали на три матча.

Расписание следующих матчей такое: «Зенит», «Урал», «Уфа», «Оренбург», «Краснодар».

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 25, 2019

«Ростов» – главное открытие старта

Мы писали большой текст о том, как изменилась команда. Если вкратце – стала атакующей и зрелищной.

Команда победила четырех середняков-аутсайдеров: «Оренбург», «Арсенал», «Крылья», «Рубин». Сыграла вничью со «Спартаком» и «Уралом». И неожиданно проиграла «Уфе». Главное преимущество «Ростова» над всеми конкурентами – они не играют в еврокубках. Этот фактор может сыграть большую роль.

В следующих турах будет непросто, но как минимум шесть очков команда должна набирать: «Локомотив», «Ахмат», «Тамбов», «Динамо». Зато после этого матчи подряд против ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара».

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) August 27, 2019

«Арсенал» – пока красавцы

Несмотря на скромный бюджет, потери лидеров, напряженный график (две игры в квалификации ЛЕ), команда набрала 13 очков. Да, победы одержаны над явными аутсайдерами («Крылья», «Тамбов», «Уфа», «Оренбург») и дальше будет намного сложнее.

С командами среднего уровня была ничья («Динамо») и два поражения («Ростов», «Рубин»). То есть «Арсенал» еще не играл с первой пятеркой прошлого сезона РПЛ.

Но теперь готовьтесь. Ближайшие соперники «Арсенала»: ЦСКА, «Зенит», «Урал», «Краснодар», «Локомотив». Уф.