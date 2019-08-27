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    Такой ситуации в таблице РПЛ еще не было. Как так вышло и что дальше


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    Голосов: 4
    27.08.2019 20:57
    Разбор первых семи команд чемпионата.

    После седьмого тура РПЛ в таблице сложилась уникальная и интересная ситуация: сразу пять команд делят первое место, набрав по 14 очков. Сразу за ними – ЦСКА и «Арсенал» (13 очков).

    Такой конкуренции в лиге после перехода на систему «осень-весна» еще не было. Всего один раз за последние семь сезонов после седьмого тура несколько команд делили первое место. В сезоне-2012/13 на этом этапе лидировали «Зенит» и «Ахмат», а чемпионство в итоге взял ЦСКА.

    Из-за высокой конкуренции этот чемпионат называют лучшим за последние десять лет. Это мнение подкрепляет еще и зрелищность сезона. Уже практически все команды отказались от прагматичных схем с пятью защитниками и перешли на более атакующий футбол.

    Самые яркие примеры – «Ростов» и «Рубин», которые в последние годы играли скучно от обороны, а в этом – авантюрно и в атаку.

    Но возвращаемся к турнирной таблице. Вы удивитесь, но четверть чемпионата уже позади. А у нас такая плотность в борьбе за чемпионство и еврокубковые места.

    Да, большая часть чемпионата ещe впереди. И за остальные 23 тура может произойти (и произойдет) что угодно. И команды еще по десять раз поменяются местами.

    Но давайте отталкиваться от сегодняшнего дня. Разберем, как лидеры чемпионата провели первые семь туров и что их ждет дальше.

    «Зениту» будет сложно

    Питерцы уверенно стартовали – 13 очков в пяти матчах. Правда, три победы одержали над явными аутсайдерами («Тамбов», «Сочи», «Оренбург»).

    Но в последних двух турах команда играла невзрачно: ничья с «Ахматом», поражение «Уфе».

    Пытаясь объяснить причины спада, эксперты выделяют две точки: «Зенит» играет в слишком простой и предсказуемый футбол («Уфа» раскусила, подстроилась и победила); и травму Дриусси, у которого важная роль в команде.

    Дриусси должен вернуться через несколько недель. А Малком, который тоже получил повреждение, примерно через месяц. С их возвращением все должно наладиться. Правда, есть два важных но.

    С сентября «Зенит» начнет играть в группе Лиги чемпионов. А это нагрузки на игроков и перелеты. Так или иначе это скажется на форме команды.

    Второе но – ближайшие соперники: «Арсенал», «Спартак» «Локо», «Урал», «Ростов». Сентябрь и октябрь у «Зенита» будут веселыми.

    «Локомотив» пока увереннее всех

    Выиграли у команд слабее («Тамбов, «Крылья», «Урал», «Динамо»). Сыграли вничью с плюс-минус равными («Краснодар», «Рубин») и проиграли одному из лидеров (ЦСКА).

    Еще «Локомотив» спокойно справляется без травмированных Эдера, Фарфана и Ротенберга (ага!).

    Вот только расписание в следующие месяцы у них тоже будет нелегким: в следующих четырех турах сыграют с «Ростовом» и «Зенитом». А с середины сентября начнется Лига чемпионов.

    В прошлом году «Локомотив» хорошо справился с чемпионатом (стабильная игра, второе место), но провалился в ЛЧ.

    Может быть, в этом сезоне сделают ставку на еврокубки?

    «Краснодар» непонятный

    Неожиданно начали чемпионат с поражения «Ахмату», зато потом реабилитировались. Уверенно победили средняков-аутсайдеров («Уфу», «Сочи», «Рубин», «Тамбов»). И сыграли две ничьи с фаворитами («Зенит», «Локо»).

    Полярные впечатления вызывают выступления в квалификации ЛЧ. Вроде бы потеряли все шансы после игры с «Порту» дома, но героически вырвали победу в гостях. А потом разгромно проиграли в Греции. И поэтому «Краснодар» остается главной загадкой в новом сезоне – пока не совсем понятно, что из себя представляет команда и на что она способна.

    Команду еще подкосили травмы: до начала сезона вылетели Классон и Газинский. В первом матче с «Олимпиакосом» выбыл Кабелья – как минимум, на полгода. Клуб уже заявил, что много практики получит молодежь.

    «Краснодар» в любом случае продолжит играть в еврокубках. Даже если не сотворит чудо с «Олимпиакосом» – попадет в групповой этап Лиги Европы.

    Следующие матчи в чемпионате: «Урал», «Крылья Советов», ЦСКА, «Арсенал», «Спартак».

    ЦСКА нестабилен, но дальше должно быть легче

    Удивило поражение от «Крыльев» в первом туре и сухая ничья с «Сочи» недавно. Зато были победы над «Оренбургом», «Локо», «Рубином» и «Ахматом».

    Нестабильность ЦСКА вытекает из того, что команда все еще в периоде становления – слишком много пока незрелых игроков. И травм: Васин, Щенников, Набабкин, Дзагоев, Ефремов сейчас вне состава. Ощутимый список для короткой обоймы ЦСКА.

    Команде еще повезло, что у них нет европейский квалификаций, как у «Спартака» с «Динамо». Тогда бы игроков на все турниры точно не хватило. Правда, ЦСКА стартует с группового этапа в Лиге Европы – вот с того момента станет сложнее. Хотя в прошлом году команда неплохо справлялась.

    Спасает еще и то, что клуб сохранил лидеров Чалова и Фернандеса. И выкупил у «Эвертона» Влашича. Эти три фактора (игрока) реально сказываются на качестве игры.

    Ближайший календарь у ЦСКА не такой уж и сложный: «Арсенал», «Тамбов», «Краснодар», «Урал».

    Ого, «Спартак» в порядке

    У сторонних фанатов был единственный реальный повод посмеяться над «Спартаком» – после поражения от «Тамбова». Ничьи с «Динамо» и «Ростовом» – вообще не стыдные. Во всех остальных играх команда набирала три очка, включая матч с ЦСКА.

    В квалификации ЛЕ все тоже не так плохо: прошли «Тун», остались шансы с «Брагой». Обновление команды (продажа лидеров и массовая покупка новичков) пока сказывается нормально: результаты не падают.

    В команде нет травмированных, только Понсе дисквалифицировали на три матча.

    Расписание следующих матчей такое: «Зенит», «Урал», «Уфа», «Оренбург», «Краснодар».

    «Ростов» – главное открытие старта

    Мы писали большой текст о том, как изменилась команда. Если вкратце – стала атакующей и зрелищной.

    Команда победила четырех середняков-аутсайдеров: «Оренбург», «Арсенал», «Крылья», «Рубин». Сыграла вничью со «Спартаком» и «Уралом». И неожиданно проиграла «Уфе». Главное преимущество «Ростова» над всеми конкурентами – они не играют в еврокубках. Этот фактор может сыграть большую роль.

    В следующих турах будет непросто, но как минимум шесть очков команда должна набирать: «Локомотив», «Ахмат», «Тамбов», «Динамо». Зато после этого матчи подряд против ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара».

    «Арсенал» – пока красавцы

    Несмотря на скромный бюджет, потери лидеров, напряженный график (две игры в квалификации ЛЕ), команда набрала 13 очков. Да, победы одержаны над явными аутсайдерами («Крылья», «Тамбов», «Уфа», «Оренбург») и дальше будет намного сложнее.

    С командами среднего уровня была ничья («Динамо») и два поражения («Ростов», «Рубин»). То есть «Арсенал» еще не играл с первой пятеркой прошлого сезона РПЛ.

    Но теперь готовьтесь. Ближайшие соперники «Арсенала»: ЦСКА, «Зенит», «Урал», «Краснодар», «Локомотив». Уф.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов»
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +2729

      woyser 1 час назад

      Сегодня греки показали уровень российского футбола, раскатав первую на данный момент команду чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +388

      Сенситив 2 часа назад

      ...ЦСКА еще повезло, что у них нет европейский квалификаций, как у «Спартака» с «Динамо»...
      журнашлюшки с Бомбы продолжают отжигать, особенно про квалификации Динамо, интересно, откуда инфа?, а плотность таблицы в этом году, значит так расклад звёздный лёг, после матчей сборной пазлы начнут по местам расставляца, за сентябрь устаканица, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +2704

      paracetamol 2 часа назад

      Таблицу судьи делают. Зенит тормозят, а ряд команд проталкивают. Позорно все это и смотреть противно.

      0
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      Рейтинг: +255

      Vizual 3 часа назад

      Зеня,сильный состав при слабом тренире,как не защищайте

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7738

      KLIM777 5 часов назад

      Тем и интересней чемпионат наш.

      Голосование чисто для того, чтобы посмотреть болельщиков какой команды на сайте больше всего

      0
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      Рейтинг: +632

      lysenkoff > KLIM777 4 часа назад

      А я вот не за Зенит проголосовал, потому что объективно оцениваю шансы.

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      Рейтинг: +8428

      DeStar > KLIM777 3 часа назад

      и я за зеньку нажал, хоть я не фанат цска, но больше импонирую им( начала после прихода Гончаренко))

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      Рейтинг: +7738

      KLIM777 > lysenkoff 3 часа назад

      ЗА кого? За Спартак? Чем они вообще удивили в этом году? Сейчас еще рано кого-то выделять, у всех провалы, у всех есть красивые игры.

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      Рейтинг: +7738

      KLIM777 > DeStar 3 часа назад

      Гончаренко норм тренер, но подбор игроков слабый. На молодежке далеко не уедешь

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      Рейтинг: +8428

      DeStar > KLIM777 1 час назад

      Да и не та лавка игроков , чтобы соперничать с другими. Взять тот же краснодар. состав хорош ,приобретения есть, и локо молодцы усилились, другими словами ,если команда топ для чемпа и хочет конкурировать то каждый сезон она должна усиляться, как и тот факт ,что слабая команда, каждый год должна терять своих лучших игроков. А цска, по сравнению с прошлым сезоном, нихрена не усилился. Бекао ушел - взяли дивеева? ну не усилились точно, влашича подписали - гуд, но ведь он был и в прошлом сезоне, так что опять мимо - не усиление, и выходит что ... как-то не фонтан все. Цска нужен игрок в атаку, нормальный такой, с ценником и статой. да и в защиту еще кого бы взять ,на левый фланг например, даже динамо, который по факту ни конкурент и ни за что не борется, и то покупки совершает дорогие) так что пророчу цска 3-4-5 место и все. Причем 3-е это реально успех( ибо лч)

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      Рейтинг: +7738

      KLIM777 > DeStar 1 час назад

      Согласен по поводу ЦСКА. 3 это будет реальным успехом. Скорее всего это последний сезон, когда 3 место будет для нашей страны иметь место в ЛЧ.

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      Рейтинг: +8428

      DeStar > KLIM777 54 минуты назад

      Ну,как бы глупо не звучало ,может и к лучшему. толку от этих 3 мест, если из группы никто и не может выйти) все-равно при попадании в группу лч - занять 3 место и остаться в ле уже за радость, так что можно сразу 3-ему месту идти в ЛЕ и не мучатся. А может и я и не прав) в любом случае не факт, что последний сезон, с чего взял? локо, зенит еще не начали играть, краснодар, уверен, в ле очки будет брать, цска, думаю тоже. спартак... ну надеюсь он попадет в группу, и все 5 клубов будут с евроосенью, а там уже дело жребия)

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      Рейтинг: +7738

      KLIM777 > DeStar 18 минут назад

      толку от 3 команд, если 3-я команда уже который год не может пройти квалификацию. Спартак дома должен просто разрывать Брагу, иначе грош цена их сезону. В РПЛ каждый играть умеет, а вот очки нужны стране. Локо и Зенит макс это 3 место в группе. Не тянут наши клубы там уже который год. Уровень футбола на клубном уровне упал. Но смысл 3 команды в ЛЧ это как минимум бороться за 15-20 млн. долларов. Для наших клубов это отличная добавка.

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