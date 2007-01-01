«Ростов» сильно изменился. Теперь он атакующий и зрелищный

Смотреть за командой Карпина – кайф.

В новом сезоне Валерия Карпина сравнивают с Юргеном Клоппом. Все дело в похожих прическах и очках, которые появились на лице российского тренера. Карпин уже ответил на вопрос про схожесть с Клоппом в фирменном стиле: «А может, это он на меня похож?»

Жаль, что задававшие вопрос про Клоппа, не спросили, не считает ли Карпин, что его «Ростов» в новом сезоне становится похожим на «Ливерпуль». Такая аналогия кажется более точной и интересной.

За лето «Ростов» сильнее всех изменился в РПЛ. Карпин отошел от схемы с тремя защитниками, перестроил команду на более зрелищный и атакующий футбол: с прессингом и позиционными атаками. При этом сохранил сильные стороны с прошлого сезона. После трех туров команда набрала семь очков и занимает второе место.

До Карпина «Ростов» играл в оборонительный и консервативный футбол с тремя защитниками. Идею в клуб принес Бердыев, продолжил Кучук. Карпин тоже ничего менять не стал и ещe полтора сезона «Ростов» играл в таком стиле.

В прошлой кампании ростовчане очень удачно стартовали. Дисциплинированная оборона низким блоком, компактность и мощные контратаки работали отлично. После первого круга команда пропустила всего 11 мячей в 18 матчах (меньше было только у ЦСКА – 8) и занимала место в еврокубковой зоне.

Зимой клуб потерял двух центральных защитников (Ингасона и Вилюша), лучшего латераля (Скопинцева), купил двух мощных для уровня РПЛ плеймейкеров (Еременко и Попова) и опорника нового типа (Норманна). Напрашивался переход на другую схему, но Карпин не стал перестраивать работающий механизм.

«У нас зимой больше половины состава сменилось, – говорил Валерий. – Из-за этого пришлось заново строить игру в обороне, до атаки руки вообще не доходили. В первом круге проблем с защитой не было, во втором их было очень много».

Во втором круге «Ростов» сбавил. Всех атакующих игроков было сложно разместить в схеме с пятью защитниками, в обороне из-за несыгранности возникали проблемы, а соперники поняли, как играть против «Ростова». В итоге команда финишировала на девятом месте, отстав даже от «Оренбурга» и «Ахмата».

С началом летних сборов Карпин поменял структуру игры команды. «Ростов» перестроился на схему 4-3-3 со ставкой на прессинг, контроль мяча и быстрые атаки. «Дело не в количестве защитников на поле, а в философии. Решили поменяться в этом году: больше прессинговать, больше атаковать, но пока рано подводить итоги, работы еще достаточно, многое надо доводить до ума. Сказать, что всем сейчас довольны, пока нельзя», – сказал Карпин после вчерашней победы над «Арсеналом».

Как именно играет новый «Ростов»

Схема 4-3-3, на которую перешла команда, считается наиболее удобной для комбинационного футбола, прессинга и позиционных атак. Выход из обороны теперь не сводится к простым забросам на большого нападающего – команда чаще использует короткие пасы. Центральные защитник Сигурдссон и Чистяков поднимаются выше и чаще пасуют низом.

Важнейшую роль играет Матиас Норманн. Норвежец склеивает защиту и полузащиту, выводя команду из обороны в атаку. Позиция Норманна внизу полузащитного треугольника олицетворяет новый стиль и смелость «Ростова». Изначально Матиас – атакующий игрок с хорошим пасом, техникой и движением. Ему недостает в оборонительной игре, но эту слабость компенсирует сама схема, где два других полузащитника правильным движением и работоспособностью помогают опорнику.

Поэтому легко понять, почему клуб расстался с Гацканом – типичным опорником-собакой, дающим большой объем в обороне, но относительно слабым в атакующих действиях. При компактной игре низким блоком с тремя защитниками Гацкан – идеален. В подвижной команде с высоким прессингом и заточенностью на быстрые атаки – бесполезен.

Задействование в тройке полузащиты Еременко и Попова одновременно – это вообще суперсмело. Даже Клопп и Сарри всегда выпускают хотя бы одного оборонительного игрока в полузащите (Милнер или Вейналдум, Аллан или Канте). Только Гвардиола (Сильва-Де Брюйне) и Петер Бош (Хаверц-Брандт) настолько смелые, что размещают двух атакующих игроков над опорником одновременно.

Попов играет чуть ниже и дает больший объем в оборонительных действиях. Еременко чаще оказывается в зоне под нападающим и отдает обостряющие передачи. Но при этом им приходится много времени уделять игре без мяча и обороне – они оба никогда в карьере не играли настолько оборонительные и энергозатратные роли. Обоим игрокам уже за 30 и такое перестроение точно заслуживает уважения. Главное, чтобы их хватило на весь сезон.

Коротко по игрокам атаки:

• Шомуродов вышел на новый уровень. Стал лучше открываться, лучше цепляться за мячи и выигрывать подбор. В трех матчах у него 2+1 по системе гол+пас.

• Ионов – король поиска свободных зон и открываний. «Ростов» сохранил главное достоинство последнего сезона – молниеносные контратаки большим количеством. Ионов – один из лучших игроков РПЛ в контратаках. Не удивительно, что у него уже два гола и голевая на старте.

• Байрамян – один из самых работоспособных и старательных игроков РПЛ. Хорен дает большой объем в обороне, всегда опускаясь назад, и качественно прессингует. К тому же он хорош в мелком пасе в узких пространствах – что тоже важно для новой системы команды.

• Зуев пока уступает Байрамяну и Ионову, но идеально выходит на замены. Его скорость и дриблинг позволяют рвать уставших соперников на последних минутах. Очки команде принесли в том числе его голевые действия: забитый мяч «Спартаку», победная голевая против «Арсенала».

Карпин не тот, что был в «Спартаке»

Неудачная работа в Испании с «Мальоркой» и с армавирским «Торпедо» в ФНЛ, плюс опыт на телевидении изменили импульсивного коуча. Об этом говорит и сам Карпин, и люди, с которыми он работает:

• Сергей Песьяков: «Карпин в «Ростове» точно стал спокойнее и мудрее, но остался таким же требовательным. Тактики теперь больше, появилось пристальное внимание к мелочам. Больше внимания уделяет внимание игре один в один и вообще защите».

• Сергей Паршивлюк: «Даже не знаю, что общего можно найти между Карпиным в «Спартаке» и в «Ростове». Он поменялся и как тренер, и как человек. Да и команды разные совсем. В «Спартаке» дикое давление каждую игру, а здесь болельщики могут дать тебе право на ошибку.

Считаю, что Валерий Георгиевич отталкивается от уровня футболистов. Есть материал, с которым можно работать. Опять же, возвращаясь к интервью Моуринью, он говорил, что можно плюнуть и сказать: «Я хочу стеночки-забегания», но если у тебя человек не может мяч принять, как ты с ним будешь в забегания играть или в стеночки?

• Роман Гутцуайт (друг Карпина, вместе работали на ТВ): «Лично мне очевидно, что за эти десять лет Валера как тренер стал сильнее. Его многому научила поездка в «Торпедо» Армавир. Там он убедился, что тренер должен ставить не тот футбол, в который сам играл, не тот, который любит, а отталкиваться от уровня футболистов. Карпин мне говорил, что он стал адекватнее с требованиями к игрокам. Раньше он был уверен, что каждый футболист может выполнить 8 точных подач из 10. Но потом, поработав в Армавире и Мальорке, понял, что не каждый. И не нужно давить на человека, если он не может сделать то, что ему не дано».

А здесь про околофутбольные вещи, происходящее с клубом и вокруг него:

«Ростов» стал дерзким. Карпин мочит всех подряд, а клуб ссорится с лигой

«Ростов» странно расстался с Гацканом: месяц назад продлил с ним контракт, а сейчас расторг