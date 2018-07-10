Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Жирков – боец и профессионал. В 36 играет в основе «Зенита» и забивает


    3.8
    Голосов: 5
    Сегодня, 20:41
    Год назад он подумывал о завершении карьеры.

    После серьезной травмы, полученной на чемпионате мира, Юрий Жирков мог завершить карьеру. Сам Юрий говорил: «Пока об этом не думаю, но все может быть».

    «Зенит» не включил Жиркова в заявку Лиги Европы. Семак говорил, что с травмой игрока «все очень плохо». Но игрок объявил только о завершении выступлений за сборную, а клуб продлил с ним контракт еще на год.

    «Изначально хотел завершить карьеру в сборной еще до чемпионата мира, но жена убедила продолжать выступать за себя, за семью, за детей. Но сейчас и вправду пора сказать «хватит», – комментировал свое решение Юрий летом 2018-го.

    Спустя восемь месяцев Жирков восстановился. Вернулся в основу «Зенита», в концовке чемпионата отдал четыре голевые передачи и стал чемпионом России. А еще, после разговора с Черчесовым, вернулся в сборную и отыграл все 90 минут против Бельгии.

    Летом «Зенит» снова продлил контракт с Жирковом. В новом сезоне Юрий сыграл во всех матчах команды. Сейчас у него на счету голевая против «Тамбова» и победный гол «Спартаку». И очередной вызов в сборную России.

    Несмотря на серьезнейшую травму (год назад, по информации из окружения игрока, на Жиркове не было живого места), риски рецидива, конкуренцию и возраст (только вдумайтесь, ему сейчас 36 лет), Юрий остается игроком основы чемпиона России, вызывается в сборную и забивает победные голы в важнейший матчах. Просто респект.

    А с этим парнем Жирков должен конкурировать, но пока играет вместе на фланге:

    Новый защитник «Зенита»: играл в Бундеслиге 2, дружит с Халком, во всем подражает отцу

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 5
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1216

      Бриг 1 час назад

      Тут что важно. Именно таких голов в России в последние годы не бывает. Не учат, видимо, молодых бить хотя бы с линии штрафной. А в Европе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      GrizzlyD 1 час назад

      Учитесь салаги футболу у Юры. Играй дальше, респект тебе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1483

      andrej-lucevich 1 час назад

      красава!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      атеист 1 час назад

      Юра, один из немногих, кто играет не "за бабло".., ну .., не только за "бабло", а - за футбол.., всегда наслаждался его игрой..!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Alex76 1 час назад

      Вывеска не соответствует содержанию. Это не дерби, а одна из скучнейших игр тура.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2512

      атеист > Alex76 1 час назад

      "Де́рби (англ. derby) — спортивное соревнование между соперниками из одного города или региона, в общем это матчи соседей."
      Это - для "справки".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      Бриг > атеист 1 час назад

      Браво! А то у нас чтони игра - то дерби

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2836

      paracetamol 1 час назад

      Юра не стареет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      ZENIT***** 2 часа назад

      Ну если чёстно, без его гола(голище) и игра ни о чём, не впечатлили!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      Taps 2 часа назад

      Спасибо Жирику !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +436

      Yarrom89 2 часа назад

      Юра - красава!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Scorp63 2 часа назад

      Тёзка молодец!) Армейская школа!!!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73589
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru