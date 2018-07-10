Жирков – боец и профессионал. В 36 играет в основе «Зенита» и забивает

Год назад он подумывал о завершении карьеры.

После серьезной травмы, полученной на чемпионате мира, Юрий Жирков мог завершить карьеру. Сам Юрий говорил: «Пока об этом не думаю, но все может быть».

«Зенит» не включил Жиркова в заявку Лиги Европы. Семак говорил, что с травмой игрока «все очень плохо». Но игрок объявил только о завершении выступлений за сборную, а клуб продлил с ним контракт еще на год.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 10, 2018

«Изначально хотел завершить карьеру в сборной еще до чемпионата мира, но жена убедила продолжать выступать за себя, за семью, за детей. Но сейчас и вправду пора сказать «хватит», – комментировал свое решение Юрий летом 2018-го.

Спустя восемь месяцев Жирков восстановился. Вернулся в основу «Зенита», в концовке чемпионата отдал четыре голевые передачи и стал чемпионом России. А еще, после разговора с Черчесовым, вернулся в сборную и отыграл все 90 минут против Бельгии.

Летом «Зенит» снова продлил контракт с Жирковом. В новом сезоне Юрий сыграл во всех матчах команды. Сейчас у него на счету голевая против «Тамбова» и победный гол «Спартаку». И очередной вызов в сборную России.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 1, 2019

Несмотря на серьезнейшую травму (год назад, по информации из окружения игрока, на Жиркове не было живого места), риски рецидива, конкуренцию и возраст (только вдумайтесь, ему сейчас 36 лет), Юрий остается игроком основы чемпиона России, вызывается в сборную и забивает победные голы в важнейший матчах. Просто респект.

А с этим парнем Жирков должен конкурировать, но пока играет вместе на фланге:

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