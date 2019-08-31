В «Барселоне» забивает 16-летний подросток. Удачный дебют и похвала Месси сделали его звездой

Об Ансу Фати сейчас говорит весь мир.

«Барселона» и «Осасуна» сыграли вничью со счетом 2:2. Для «Барсы» это плохо: команда выиграла только один из трех матчей, временно обходится без Лионеля Месси, отпускает вперед конкурентов по таблице. Положительное во всем этом тоже есть. Сейчас Вальверде чаще выпускает на поле молодежь – обычно это не в его стиле.

По игре с «Осасуной» больше остальных игроков интересен Ансу Фати. Этот 16-летний парень дебютировал за «Барселону» только в прошлом туре. Тогда его выпустили на последние минуты матча, сейчас дали сыграть целый тайм. На гол «Осасуне» Фати понадобилось всего пять минут. В 16 лет и 304 дня он стал самым юным игроком в истории «Барсы», забивавшим в Примере.

Ansu Fati, el jugador más joven en marcar en @LaLiga con el Barça

#OsasunaBarça pic.twitter.com/TXqpDf9UVy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 31, 2019

12 августа в инстаграме Ансу Фати было 26268 подписчиков. Для игрока молодежной команды «Барселоны» это уже много. 22 августа объявили, что Фати теперь тренируется с «Барселоной». Количество подписчиков выросло еще на 12 тысяч. Дебют в «Барсе» всего за трое суток довел цифру до полумиллиона.

Повлияла и похвала от Лионеля Месси. «Очень приятно видеть, как ребята из академии «Барселоны» исполняют мечты о тренировках в первой команде и отмечаются на «Камп Ноу» в официальной игре», – написал Месси в инстаграме. Первой он прикрепил фотографию с Фати. Гол «Осасуне» опять приносит подписки. На момент публикации материала в инстаграме Фати уже 632 тысячи подписчиков.

text text text Публикация от text (@leomessi) 25 Авг 2019 в 2:49 PDT

Резкий рост популярности никак не повлиял на мысли самого Фати. Еще после первого матча он писал: «Мечта любого парня из «Ла Масии» – дебют на «Камп Ноу». Все это не было бы возможным без моей семьи. Все возможно из-за вашей ежедневной и безоговорочной поддержки».

Только для заявки Фати на вечерний матч «Барселона» брала письменное разрешение у его родителей. Все из-за правил Примеры. Отец самого Фати очень переживал за сына: говорил, что Фати нормально не спал и не ел всю неделю перед дебютом. Радовался за него и Виктор Вальдес. Бывший вратарь «Барсы» теперь работает тренером молодежки – он занимался и с Фати.

Сейчас это сложно осознать, но даже семья не всегда верила в Фати. Его отец рано уехал в Испанию из Гвинеи-Бисау, а уже потом перевез Фати и остальную семью. «Он приехал сюда в шесть или семь лет. Я приехал раньше и не знал, что он играет в футбол. Все говорили мне, что я понятия не имею, насколько хорош мой сын, он бегал вокруг всех», – рассказывал папа Фати.

В «Барселоне» Фати оказался уже в десять лет, а до этого поиграл в «Севилье». Интересно, что большие деньги за него давал мадридский «Реал», но представители «Барселоны» соперника опередили. Они просто пришли домой к семье Фати с готовым контрактом – оставалось только согласиться.

Сейчас у Фати есть полноценное соглашение с «Барсой» аж до 2022 года. В нем прописана сумма отступных в 100 миллионов евро. Это подстраховка на случай интереса топ-клубов. «Манчестер Юнайтед» уже хотел забрать Фати этим летом, но сам юноша мечтает играть именно в «Барселоне».

Неожиданно: «Барселона» снова подтягивает молодежь к основе