Неожиданно: «Барселона» снова подтягивает молодежь к основе

В последние годы это происходит все реже и реже.

После матча «Барселоны» с «Бетисом» Лионель Месси разместил в инстаграме пост, посвященный Карлесу Пересу и Ансу Фати – героям матча и выпускникам академии клуба.

«Очень счастлив видеть, как эти мальчики осуществляют свои мечты, дебютируя за основную команду и забивая голы на «Камп Ноу» в первых официальных матчах».

text text text Публикация от text (@leomessi) 25 Авг 2019 в 2:49 PDT

Лео в принципе не так часто публикует фотки в соц сетях, а так, чтобы похвалить кого-то – тем более. А чтобы посвятить отдельный пост дебютантам «Барсы» – такого еще никогда не было. Месси – сам воспитанник клуба и хорошо понимает парней, приходящих оттуда. Но почему-то именно этим двум парням он посвятил пост.

Карлес Перес вчера впервые вышел в старте взрослой «Барселоны» и забил первый гол гол за нее. До этого он выходил только на замену и в основном играл за «Барселону Б», где хорошо проявлял себя в прошлом сезоне (13 голевых действий).

В начале этого лета на Переса претендовали несколько европейских клубов, но Вальверде взял его вместе с командой на предсезонку. Там Перес много играл, забивал и доказывал тренеру.

Когда Карлеса спросили, что он думает о своем будущем, он ответил: «Я собираюсь остаться. Все сводится к работе и терпению, а я не собираюсь все менять при первой возможности. Я фанат «Барсы» с глубокого детства, я хочу попасть в первую команду и быть ее частью».

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2019

В самом конце игры его заменил заменил 16-летний Ансу Фати, который стал вторым в списке самых молодых дебютантов «Барселоны» в Ла Лиге. И он классно себя проявил: смело шел в дриблинг, комбинировал с партнерами и даже чуть не забил.

Вальверде выход Фати понравился: «У Ансу много качеств, он быстр и хорошо использует пространство. Я знаю, что он действительно молод. Он самый молодой игрок, который при мне дебютировал. Но если мы не смотрим, сколько лет другим игрокам в команде, мы не будем смотреть и на его возраст».

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2019

Забавный факт: вчера на одном поле Ансу играл с полузащитником «Бетиса» Хоакином. В год, когда Ансу родился (2002), Хоакин уже играл на чемпионате мира.

Так почему все-таки эти парни вызвали такой шум?

Все просто: в последние годы воспитанники «Барсы» все реже играют за основу. Этот спад прослеживается после ухода Гвардиолы и прихода Хосепа Бартомеу на должность директора.

В последние девять лет команда медленно отходит от многолетней философии и стиля. Это подтверждает и меньшее количество выпускников академии в старте, и отказ от фирменного стиля, построенного на контроле мяча и пространства.

Клуб стал больше тратить и зарабатывать, а значимость результата перевесила прежние ценности. Многомиллионные покупки последних лет и приглашение тренера, у которого стиль противоположен барселоновскому, но который умеет добывать результат, как раз об этом говорят.

twit text — El Larguero (@ellarguero) May 28, 2019

Простые цифры, подтверждающие тезисы сверху. В сезоне-09/10 воспитанники «Барсы» провели на поле 58% от всего времени. В сезоне-18/19 – всего 39%.

Процент владения мяча не полностью отображает изменения в стиле, так как «Барселона» все равно много контролирует его в чемпионате из-за превосходства в классе. Но все равно: за сезоны с Гвардиолой «Барса» в среднем владела мячом 72% времени. С Вальверде – 62%. Разница в 10% на дистанции сезона – колоссальная.

Последние звездные выпускники «Барселоны»

• Эрика Гарсию, капитана молодежки «Барсы» до 17 лет, два года назад купил «Манчестер Сити». Эти два года Гарсия играет за молодежную команду «Сити», а этим летом гонял на предсезонку вместе с основой.

• Карлес Аленья – один из немногих молодых воспитанников, который выходил при Вальверде на поле. В прошлом сезоне он провел 17 матчей в Ла Лиге, забил два гола.

Летом с Аленья случилась неприятная ситуация. Его 21-й номер отдали де Йонгу, ничего не сказав самому Аленья. «Я считаю, что это неправильно. Я всегда вел себя уважительно по отношению к клубу», – сказал Аленья и взял 19-й номер.

• Капитана «Барселоны Б» Серджи Паленсия сравнивали с Пуйолем. В прошлом сезоне он отправился в аренду в «Бордо», где выдал хороший сезон. А этим летом свободным агентом ушел из клуба после 12 лет, отданных «Барсе».

• Дани Ольмо тоже был воспитанником «Барселоны», но ушел в 16 лет в «Динамо Загреб». Там Ольмо стал настоящей звездой и 11-м игроком в списке «Golden Boy». Этим летом Ольмо интересовались «МЮ» и «Реал». По информации разных источников, за Ольмо «Динамо» просит больше 25 миллионов евро.

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Два игрока академии в матче второго тура и поддержка Месси – позитивный знак того, что в этом сезоне Вальверде чаще будет подтягивать к основе игроков молодежь. Правда, есть большие опасения, что молодые игроки будут играть, когда в состав вернуться все лидеры.