Легендарый трансфер Фигу из «Барсы» в «Реал»: на «Камп Ноу» в него кидали свиную голову и проклятия

Несколько месяцев клялся болельщикам, что останется.

«Я счастлив, что перешел в «Реал». Это великий клуб. А я получил хороший шанс показать себя на другом уровне. Не хотелось бы вспоминать прошлое и все то, что происходило за последние несколько недель. Я просто хочу сказать, что готов к большим делам в «Реале». Сделаю все, чтобы добиться здесь успеха».

В 2000-м Луиш Фигу после 5 лет в «Барселоне» перешел в «Реал». Этот переход – история про ложь, махинации Переса, предательство и озверевших болельщиков «Барсы», которые чуть не убили Фигу.

Игроки «Реала» рассказали о желании играть с Фигу на свадьбе Сальгадо. На тот момент у Фигу уже была устная договоренность с Флорентино Пересом

6 июля 2000 Мичел Сальгадо женился на дочери бывшего президента «Реала» Карлоса Санца. Свадьба проходила в два этапа. Первый – в кругу семьи и друзей. Второй – общекомандное торжество, куда Сальгадо пригласил всех одноклубников и руководство (в том числе и Флорентино Переса).

На тот момент проходили выборы на пост президента «Реала», но было очевидно: Перес будет следующим президентом клуба. Он много говорил, что устроит в «Реале» легендарную перестройку – это заманивало всех руководителей и акционеров клуба. Первым шагом на пути к этой революции должен был стать именно трансфер Фигу. Перес даже пообещал: если он не оформит его летом 2000-го, то выплатит за акционеров ежегодные членские взносы через сезон.

Во время празднования в честь свадьбы Сальгадо Перес неожиданно спросил у всех игроков «Реала», кого бы они хотели видеть в своей команде, если он станет президентом. Почти все назвали Луиша Фигу.

8 июля Marca написала о переговорах Фигу с «Реалом». Хотя первые слухи о переезде Фигу в Мадрид появились значительно раньше. В апреле испанские таблоиды нервировали болельщиков «Барсы» новостями о встречах Фигу с боссами «Реала». Слухи были настолько навязчивыми, что выступил даже Фигу:

«Не знаю, откуда берется эта информация. Это ерунда. Я играю за «Барсу». Я счастлив здесь. Я не веду ни с кем переговоров».

Фигу врал. Перес тогда еще не был президентом «Реала», но уже встретился с ним: они обсудили переход Фигу в «Реал» на случай, если Перес станет президентом.

Есть три версии, почему этот трансфер вообще состоялся.

1. В «Реале» ему чуть ли не в два раза увеличили зарплату (100 тысяч евро в неделю против 70 тысяч в «Барсе»). Плюс бонус за переход в 2,5 миллиона евро и подъемные в 1,6 миллиона евро.

2. Хосеп Мария Мингелла (участвовал в переходах Фигу, Марадоны и Месси в «Барсу») объяснил это плохой атмосферой вокруг «Барсы». Как только появились первые слухи об уходе Фигу в «Реале», болельщики набросились на него: свистели, оскорбляли его во время матчей «Барсы». Слова Мингеллы: «Люди были злыми, хотя Фигу не давал повода на это. Его расстраивало это».

В мае того года, когда Фигу отдыхал в своем саду, рядом с ним упал кирпич, обернутый в записку: «Если предашь нас, то мы не промахнемся».

3. Последнюю версию озвучил сам Фигу спустя 19 лет после перехода. На тот момент президентом «Барсы» стал Жоан Гаспар (и «Реал», и «Барселона» в один год провели выборы). Фигу говорил, что не очень доверял Гаспару и считал его человеком, который только навредит команде. Весной-2000 Фигу через агента пробивал возможность продления контракта с «Барсой». Но тогда его развернули – сначала новый президент должен был одобрить сделку. Это окончательно испортило мнение Фигу о боссах «Барселоны».

9 июля, когда слухи сдавливали все стороны, Фигу даже созвал специальную пресс-конференцию, на которой чуть ли не клялся, что начнет сезон в составе «Барселоны». 19 июля он перешел в «Реал».

«Я был в отпуске, когда Флорентино стал президентом. В тот же день он позвонил мне и приехал, чтобы обсудить переход. Мы сели вечером, а закончили обсуждения рано утром на другой день. Перес дал мне 24 часа на обдумывание его предложения. Но после его ухода я позвонил жене и сказал: «Дорогая, я перехожу в «Реал».

Реакция «Барсы»: легендарный бросок свиной головы на «Камп Ноу», полугодичный игнор Гвардиолы (хотя он был крестным отцом дочери Фигу)

Перед началом тренировки «Барселоны» 18 июля никто из ее игроков не знал об уходе Фигу. О трансфере лично объявил Гаспар после тренировки. Франсеск Арнау – второй вратарь «Барсы» на тот момент – вспоминал: «Мы были в шоке. Мы сидели молча и не хотели говорить на эту тему. Многие посчитали этот поступок Фигу предательством. Особенно болезненно его перенес Хосеп Гвардиола».

Гвардиола очень сблизился с Фигу. Он был крестным отцом его дочери, они много общались и дружили за пределами поля. После трансфера Фигу в «Реал» Гвардиола полгода не разговаривал с ним – настолько сильно Пеп был обижен на него.

Фигу впервые приехал на «Камп Ноу» спустя три месяца после перехода. Этот матч стал настоящим адом для него:

• Перед матчем к Фигу прикрепили трех телохранителей. Полиция сделала полуторакилометровый тоннель, чтобы автобус «Реала» смог спокойно доехать до стадиона. В это время его закидывали болельщики «Барсы» разными предметами.

• Сальгадо вспоминал: перед самым входом на стадион рядом с Фигу пролетел нож.

• О безопасности «Реала» беспокоились даже футболисты «Барсы». Карлес Пуйоль в подтрибунном помещении называл поведение фанатов позором и совещался с судьями на тему переноса матча.

• Самый знаменитый эпизод из этого матча тоже связан с поведением болельщиков. За всю игру Фигу подавал угловой только один раз. В тот момент в него летели разные телефоны, зажигалки, монеты, туалетная бумага. В паре метрах от него пролетела окровавленная голова свиньи.

ON THIS DAY: In 2002, Luis Figo had a pig's head thrown at him vs. Barcelona following his move to Real Madrid. pic.twitter.com/izPl3RPJEw — Squawka Football (@Squawka) November 23, 2015

• Canal Plus с помощью измерителя уровня шума определил: в тот момент, когда Фигу получал матч, свист был громче атмосферы любого ночного клуба «Барселоны».

• На трибунах было много плакатов с подписями в духе «Фигу, умри», «Фигу, для нас ты умер», «Ты променял любовь на деньги, лживый ублюдок».

Сам Фигу после матча сказал:

«Мне было плевать на поведение фанатов. Да, я знал, что меня ждет такой прием. Но я понимал, что такую атмосферу вокруг меня и перехода в «Реал» создали СМИ. Фанаты – это в большинстве своем масса без мнения. Они читают статьи и думают, что я совершил самое большое зло на свете».

Определенную роль в этой травле действительно сыграла испанская пресса. Некоторые журналисты после даже извинялись перед Фигу. Главный редактор барселонской газеты La Vanguardia Альфредо Абиан на следующее утро после матча написал колонку с заголовком «Фигу, прости нас». Сальвадор Альсиус, глава Ассоциации журналистов Каталонии, через неделю собрал главных редакторов спортивных СМИ и сказал, что они превращают «Камп Ноу» в опасное место не только для футболистов, но и для обычных болельщиков.

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