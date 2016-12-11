Как Фергюсон вытащил бы «МЮ» из кризиса, будь он на месте Моуринью

За 26 лет работы на «Олд Траффорд» сэр Алекс Фергюсон вытащил «МЮ» из тени «Ливерпуля» и превратил в самый успешный клуб Англии. Хейтеры часто критиковали шотландца, говоря, что все его успехи можно объяснить хорошим финансированием.

Но после того как Фергюсон ушел на пенсию, «Юнайтед» потратил огромную кучу денег на покупку звездных игроков и не менее звездных тренеров. Результата это не дало. В АПЛ клуб заканчивал сезон то на седьмом, то на четвертом, то на пятом местах. И лишь один раз смог выиграть кубок. «МЮ» сменил уже трех тренеров, но ни у одного пока не получилось выполнить поставленных руководством задач.

Если гипотетически представить, что Фергюсон снова стал главным тренером «манкунианцев», он наверняка бы:

Шаг 1: Убрал Погба из старта

Нет никаких шансов, что Фергюсон согласился бы на возвращение Погба в клуб. Француз уходил из «МЮ» с большим скандалом, в котором активно участвовал его агент Мино Райола, который долго выбивал для Погба большую зарплату и гарантии регулярной игры в стартовом составе. Фергюсон, хоть и хотел оставить Поля в своей команде, не потерпел таких требований и выгнал француза и его агента. Сэр Алекс слишком горд, чтобы вернуть Погба в клуб. Даже если бы он точно знал, что совершил ошибку, дав ему уйти.

Если он и допустил бы возвращение француза на «Олд Траффорд», трудно себе представить, что при Фергюсоне Погба начинал бы в старте почти каждый матч, как это происходит сейчас у Моуриньо. Нет, Погба играет не ужасно. По крайней мере, он не успел еще испортить столько голевых моментов, сколько испортил Ибрагимович. Но все же француз недостаточно хорош.

Тут можно поспорить, что Погба – главная звезда нынешнего МЮ, и не выпускать его на поле – глупо и неэффективно даже с маркетинговой точки зрения. Но Фергюсону точно было бы наплевать на такие аргументы. Шотландец не раз усаживал на лавку звезд вроде Бекхэма, Гиггза и Руни, если его не устраивала их игра. И Погба без всяких разговоров присоединился бы к этим суперзвездам.

Вероятно, француз пока не вышел на свой настоящий уровень. Он не готовился к сезону вместе с командой, пока еще адаптируется к новой лиге. Но при Фергюсоне репутация или ценник точно не гарантировали бы ему место в основе.

Шаг 2 «Неспешный»: сделал бы Майкла Кэррика постоянным игроком

Если представить, что Фергюсон усадил Погба на лавку, на поле француза наверняка заменил бы Майкл Кэррик. Шотландский тренер всегда был фанатом этого играющего из глубины полузащитника. И хвалил его даже после того, как закончил работать с «МЮ».

В декабре 2014-го, когда Кэррику уже было 33 года, Фергюсон назвал его «лучшим центральным полузащитникам в английском футболе». В последнем «фергюсоновском» сезоне в «МЮ» чаще Кэррика на поле появлялся только Робин ван Перси.

Помимо всего прочего, с годами, когда разбежались прежние кумиры, Кэррик стал еще и лидером раздевалки. Он может доступно объяснить одноклубникам их задачи на поле, помогая и страхуя менее опытных.

Шаг 3: избавился бы от Феллаини​

В какой-то момент Феллаини стал для фанатов «МЮ» главным злодеем и даже «козлом отпущения». В основном потому, что его присутствие в команде постоянно напоминает об ужасном периоде тренерства Мойеса. Но нельзя сказать, что бельгийца критикуют незаслуженно. За первую половину сезона он не забил в АПЛ ни одного мяча. А Моуриньо как будто специально не замечает его неуклюжей игры и из матча в матч выпускает на поле. Бо́льшим доверием португальца могут похвастаться разве что Де Хеа и Ибрагимович.

Фергюсон просто не стал бы терпеть такую плохую игру. Даже при отсутствии достойной замены бельгийцу (а ведь есть еще Шнайдерлин и Швайнштайгер), тренер искал бы варианты в молодежке «манкунианцев». К примеру, у «МЮ» есть 18-летний голландец Тимоти Фосу-Менса. Его еще пару лет назад купили из «Аякса», он универсален настолько, что может играть и вингера, и центрального защитника. Фергюсон наверняка дал бы голландцу шанс.

Шаг 4: контролировал бы высказывания футболистов

Командная атмосфера – важнейший момент для Фергюсона. В конце своей тренерской карьеры шотландец стал мягче, но даже тогда не возникало вопросов, кто настоящий босс. Последние три года в прессе регулярно всплывают какие-то высказывания и мнения футболистов «Юнайтед» (в основном без прямых цитат), недовольных решением тренера, своим местом в составе или зарплатой. Фергюсон такого бы не допустил.

Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс рассказывал о поведении футболистов «МЮ»: «У Фергюсона был введен какой-то «обет молчания». Несмотря на то, что в сборной я дружил с Руни и Рио Фердинандом, они никогда ничего не рассказывали про своего тренера. Мы много часов проводили вместе на базе сборной или в автобусе, но ни один игрок «МЮ» никогда не говорил о своих одноклубниках, раздевалке или менеджере. Мне кажется, что это невероятно для нашей профессии, которая всегда переполнена слухами и сплетнями».

Патрис Эвра вспоминал, что Фергюсону не нравилось даже то, что он проводил свободное время вместе с Карлосом Тевесом, когда аргентинец играл в «Ман Сити». Для шотландского специалиста был неприемлем даже совместный ужин с соперником. Сложно представить, что он сделал бы со своими игроками, когда те мило обнимались с ребятами из «Челси» после разгромного 0:4.

Шаг 5: ускорил бы игру

Эту проблему придумал ван Гаал, а Моуриньо решить ее пока не смог. «МЮ» слишком медленно начинает атаку. Вроде бы после ухода Фергюсона игра у «МЮ» ускорилась. Но ключевой переход из обороны в агрессивное нападение не получается. Настойчивое желание Моуриньо выпускать двух опорников проблему не решает.

Всем известно, что Фергюсон любил классическую схему 4-4-2, которая сейчас кажется недостаточно модной. Но зато на каждой позиции игрок «Юнайтед» понимал, что он должен делать. Вингеры сосредоточены на флангах, крайние защитники их страхуют и поддерживают, форварды всегда готовы в нужный момент принять мяч. Эта отработанная схема до ужаса проста, но она переигрывает замысловатые философские извороты, с которыми неудачно экспериментировал ван Гаал, и которые, кстати, сейчас не всегда получаются даже у Гвардиолы.

Для того чтобы заниматься тактическими изысками, нужно выстроить идеальные отношения с футболистами и создать атмосферу абсолютного взаимопонимания. Когда этого нет, проще научить игроков выполнять примитивные задачи, но максимально правильно.

Сейчас у «МЮ» есть футболисты, которых можно использовать намного продуктивнее. Например, Мхитаряна или Марсьяля. Но для этого Моуриньо должен отойти от навязчивого желания играть с двумя опорниками.

Шаг 6: Поставил бы Рэшфорда на нужную позицию

В начале сезона Рэшфорд, казалось, совсем не нужен был Моуриньо. Сейчас португалец все же нашел ему место в составе, но не там, где он способен приносить максимальную пользу. Маркус играет слишком далеко от ворот соперника. В матчах со слабыми командами он успевает даже оттуда перемещаться на позицию, откуда может забить. Но когда «МЮ» сталкивается с более серьезным соперником, Рэшфорд чувствует себя некомфортно ни на фланге, ни под нападающим. И теряется.

«Юнайтед» мало забивает. Почти в два раза меньше, чем «Ливерпуль», который лидирует по этому показателю в Англии. Ибрагимович за эту осень провел несколько удачных серий, но почти месяц не забивал. Моуриньо, тем не менее, из матча в матч выпускает шведа в старте. И это самая главная проблема «манкунианцев». Рэшфорд решит ее, если будет чаще играть на позиции центрального нападающего.

Фергюсон именно так пытался раскрыть Данни Уэлбека, другого воспитанника «Юнайтед». А ведь тогда на высоте были и Руни, и ван Перси.