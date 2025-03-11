Реакция Фергюсона на планы «МЮ» снести «Олд Траффорд» и построить новый 100-тысячный стадион

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон прокомментировал планируемую смену домашнего стадиона команды.

Построенный в 1910 году «Олд Траффорд» собираются демонтировать.

Вместо него хотят построить новый стадион, вмещающий 100 тысяч зрителей.

Арена позволит создать дополнительные 92 тысячи рабочих мест и построить 17 тысяч новых домов.

«Манчестер Юнайтед» всегда должен стремиться к лучшему во всем, как на поле, так и за его пределами, включая стадион, на котором мы играем.

«Олд Траффорд» хранит для меня множество особенных воспоминаний, но мы должны быть смелыми и воспользоваться этим шансом построить новый дом, соответствующий требованиям будущего, где будет создаваться новая история», – сказал Фергюсон.