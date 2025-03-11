Реакция Фергюсона на планы «МЮ» снести «Олд Траффорд» и построить новый 100-тысячный стадион

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон прокомментировал планируемую смену домашнего стадиона команды.
- Построенный в 1910 году «Олд Траффорд» собираются демонтировать.
- Вместо него хотят построить новый стадион, вмещающий 100 тысяч зрителей.
- Арена позволит создать дополнительные 92 тысячи рабочих мест и построить 17 тысяч новых домов.
«Манчестер Юнайтед» всегда должен стремиться к лучшему во всем, как на поле, так и за его пределами, включая стадион, на котором мы играем.
«Олд Траффорд» хранит для меня множество особенных воспоминаний, но мы должны быть смелыми и воспользоваться этим шансом построить новый дом, соответствующий требованиям будущего, где будет создаваться новая история», – сказал Фергюсон.
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»