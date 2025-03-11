«Манчестер Юнайтед» анонсировал строительство нового стадиона

«Манчестер Юнайтед» объявил о намерении построить арену, вмещающую 100 тысяч зрителей, в рамках проекта по реконструкции района Олд Траффорд. Во вторник архитектурная группа Foster + Partners представила концептуальные изображения будущего стадиона и прилегающей территории.
Ожидается, что новый стадион будет приносить экономике Великобритании 7,3 миллиарда фунтов в год, позволит создать дополнительные 92 тысячи рабочих мест и построить 17 тысяч новых домов.
Изображения со страницы «Манчестер Юнайтед» в соцсети X.
- Нынешний стадион «МЮ» «Олд Траффорд» вмещает 74 197 зрителей. Он был построен в 1910 году и неоднократно реконструировался.
- «Олд Траффорд» будет демонтирован, а новая арена будет создана территориально близко к месту нахождения прежней арены.
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»