«Манчестер Юнайтед» анонсировал строительство нового стадиона

«Манчестер Юнайтед» объявил о намерении построить арену, вмещающую 100 тысяч зрителей, в рамках проекта по реконструкции района Олд Траффорд. Во вторник архитектурная группа Foster + Partners представила концептуальные изображения будущего стадиона и прилегающей территории.

Ожидается, что новый стадион будет приносить экономике Великобритании 7,3 миллиарда фунтов в год, позволит создать дополнительные 92 тысячи рабочих мест и построить 17 тысяч новых домов.

Изображения со страницы «Манчестер Юнайтед» в соцсети X.