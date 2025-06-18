Фергюсон определил свой худший трансфер в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон ответил, какой трансфер считает худшим за время работы в клубе.

Шотландец назвал приобретение полузащитника Оуэна Харгривза.

«Мы стали готовить предложение по Харгривзу, но у меня были сомнения. Я ощущал, будто что-то не так. Его агентом был приятный человек, юрист. Я сказал, что «Манчестер Юнайтед» поможет ему стать лучше, однако всe вышло просто ужасно.

В нeм не было уверенности, он не проявлял характера при преодолении трудностей. Одна из наиболее неудачных сделок в моей карьере», – сказал Фергюсон.