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  • Фергюсон определил свой худший трансфер в «Манчестер Юнайтед»

Фергюсон определил свой худший трансфер в «Манчестер Юнайтед»

Вчера, 22:50

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон ответил, какой трансфер считает худшим за время работы в клубе.

Шотландец назвал приобретение полузащитника Оуэна Харгривза.

«Мы стали готовить предложение по Харгривзу, но у меня были сомнения. Я ощущал, будто что-то не так. Его агентом был приятный человек, юрист. Я сказал, что «Манчестер Юнайтед» поможет ему стать лучше, однако всe вышло просто ужасно.

В нeм не было уверенности, он не проявлял характера при преодолении трудностей. Одна из наиболее неудачных сделок в моей карьере», – сказал Фергюсон.

  • В 2007 году «МЮ» выкупил Харгривза у «Баварии» за 25 миллионов евро.
  • Статистика хавбека за 4 сезона: 39 матчей, 2 гола, 2 ассиста.

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Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Харгривз Оуэн Фергюсон Алекс
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