Роналду сказал, кого считает своим «футбольным отцом»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о бывшем главном тренере «Манчестер Юнайтед» Алексе Фергюсоне.

– Когда я был в Манчестере, много общался с ним. Он приходил ко мне домой на чай. Пил чай с молоком. Он хороший человек. Человек, который всегда будет в моем сердце, он это заслужил. Человек, который действительно помог мне в жизни и карьере.

– Был ли он для тебя отцовской фигурой?

– Отец в футболе? Да. Человек, который вел меня? Да, во многом. Он всегда отвечал за слова. Выполнял обещания. Он хороший человек, я его уважаю.

Роналду играл под руководством Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» в 2003–2009 годах.

За этот период португалец провел за клуб 292 игры, забил 118 голов, сделал 65 ассистов.