Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фергюсон назвал самого храброго футболиста в истории

Сегодня, 10:23
1

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о легенде шотландского футбола Дейве Макае.

«Макай был фантастическим футболистом, самым храбрым в истории.

Он был искусным парнем, способным сыграть абсолютно на любой позиции», – заявил Фергюсон.

  • Макай был включен в Зал славы английского и шотландского футбола.
  • Большую часть карьеры он провел в «Тоттенхэме» (1959-1968), с которым выиграл 8 трофеев.
  • За сборную Шотландии полузащитник провел 22 матча и забил 4 гола.
  • Умер в 2015 году в возрасте 80 лет.

Еще по теме:
Фергюсон определил свой худший трансфер в «Манчестер Юнайтед» 3
Бышовец вспомнил о встрече с Фергюсоном: «Он спрашивал, кого бы я мог порекомендовать из сборной СССР»
Из «МЮ» ушел последний игрок, выступавший при Фергюсоне 5
Источник: Give Me Sport
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Шотландия Фергюсон Алекс
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ItalianFootball
1754133220
Я уж про Роя подумал.
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Спартак» не победит «Акрон»
14:40
2
Мостовой прокомментировал уход Файзуллаева из ЦСКА
14:28
Французский клуб открестился от переговоров со «Спартаком»
13:59
4
Дорохов ответил, кого из РПЛ взял бы в ФК «10»: «Он идеально подходит для медиафутбола»
13:26
Раскрыты условия возможного перехода Куэсты в «Спартак»
13:13
4
Холанд высказался о шансах сборной Норвегии выиграть чемпионат мира
12:38
Аморим отстранил четырех футболистов «Манчестер Юнайтед»
12:12
Защитник «Ренна» озвучил «Спартаку» требования по зарплате
11:56
4
70-миллионный воспитанник «Барселоны» близок к переходу в «Челси»
11:46
Карраскаль прошел медосмотр для нового клуба
11:36
6
Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» интересуется французским опорником
13:49
Аморим отстранил четырех футболистов «Манчестер Юнайтед»
12:12
70-миллионный воспитанник «Барселоны» близок к переходу в «Челси»
11:46
Фергюсон назвал самого храброго футболиста в истории
10:23
1
Родриго из «Реала» ответил на предложение «Ливерпуля»
10:00
1
«Манчестер Юнайтед» планирует усилить еще три позиции
09:43
Шешко сделал выбор между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом»
09:09
Хын-Мин Сон объявил об уходе из «Тоттенхэма» после 10 лет в клубе
08:46
Милнер сменил игровой номер в память о погибшем Жоте
Вчера, 23:57
Украинец Забарный сделал окончательный выбор между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом»
Вчера, 22:59
1
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
Вчера, 22:42
1
Переход Исака в «Ливерпуль» оказался на грани срыва
Вчера, 19:50
«Ньюкасл» ответил на 120-миллионное предложение «Ливерпуля» по Исаку
Вчера, 16:47
1
Новички «Ливерпуля» определились с игровыми номерами
Вчера, 15:45
Защитник «Зенита» может перейти в клуб АПЛ
Вчера, 14:14
3
Фото«Челси» отдал защитника в аренду клубу Лиги 1
Вчера, 13:01
1
Холанд: «Я не побью рекорды Месси и Роналду»
31 июля
1
Фото«Ноттингем Форест» обновил трансферный рекорд клуба
31 июля
Экс-игрок «МЮ» Валенсия предотвратил суицид в Эквадоре
31 июля
«Челси» согласовал 40-миллионный трансфер
30 июля
«Манчестер Юнайтед» выбирает между двумя нападающими
30 июля
2
Владельцы «Ливерпуля» собираются купить мадридский клуб
30 июля
ФотоДжака перешел из «Байера» в клуб АПЛ
30 июля
Фото«Манчестер Сити» объявил о новом трансфере за 31 миллион
29 июля
1
Гвардиола сделал радикальное заявление о возвращении в «Барселону»
28 июля
1
«Ливерпуль» может во второй раз за лето обновить трансферный рекорд клуба
28 июля
2
Гвардиола – о биологическом возрасте: «Сейчас мне 75 – я разбит, все болит»
28 июля
ФотоГвардиола поменял имидж
27 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 