Фергюсон назвал самого храброго футболиста в истории

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о легенде шотландского футбола Дейве Макае.
«Макай был фантастическим футболистом, самым храбрым в истории.
Он был искусным парнем, способным сыграть абсолютно на любой позиции», – заявил Фергюсон.
- Макай был включен в Зал славы английского и шотландского футбола.
- Большую часть карьеры он провел в «Тоттенхэме» (1959-1968), с которым выиграл 8 трофеев.
- За сборную Шотландии полузащитник провел 22 матча и забил 4 гола.
- Умер в 2015 году в возрасте 80 лет.
Источник: Give Me Sport