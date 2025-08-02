Фергюсон назвал самого храброго футболиста в истории

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о легенде шотландского футбола Дейве Макае.

«Макай был фантастическим футболистом, самым храбрым в истории.

Он был искусным парнем, способным сыграть абсолютно на любой позиции», – заявил Фергюсон.