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    Betting Insider: «Аль-Гарафа» заплатила «Спартаку» за Ханни 3,5 миллиона 

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни в понедельник перешел в «Аль-Гарафу».

    По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 8 миллионов евро. Но, как утверждает Betting Insider, катарский клуб заплатил за футболиста 3,5 миллиона.

    Зарплата Ханни в «Аль-Гарафе» составит 3 миллиона евро в год против 2 миллионов, которые он зарабатывал в Москве.

    • Московский клуб приобрел алжирца в январе 2018 года у «Андерлехта» за 8 миллионов евро.
    • В составе «Спартака» 28-летний хавбека провел 38 матчей, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    Сегодня, 15:08
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1592

      JTherry 7 минут назад

      Betting Insider - это не Нобель Арустамян?)

      0
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      Рейтинг: +678

      Boeung777 14 минут назад

      Это называется финансовые манипуляции. Обход для фэирплей. по-этому никто не узнает истинной суммы.

      0
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      Рейтинг: +1777

      Dellleone 31 минуту назад

      -5 лямов. Это в стиле Спартака.

      0
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      Рейтинг: +2351

      АртурZaСМ 46 минут назад

      Вот это больше похоже на правду... В то что его слили за 8 лямов слабо верится...

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      Рейтинг: +4055

      серега кашин 1 час назад

      и правды никто не узнает

      1
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      Рейтинг: +1747

      uBaH_ 1 час назад

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