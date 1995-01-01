Betting Insider: «Аль-Гарафа» заплатила «Спартаку» за Ханни 3,5 миллиона 

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни в понедельник перешел в «Аль-Гарафу».

По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 8 миллионов евро. Но, как утверждает Betting Insider, катарский клуб заплатил за футболиста 3,5 миллиона.

Зарплата Ханни в «Аль-Гарафе» составит 3 миллиона евро в год против 2 миллионов, которые он зарабатывал в Москве.