25.11.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 5 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 5 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Аль-Гарафа
Аль-Гарафа
4-2-3
15
Серхио Рико
2
15
4
28
Кечрида
29
8
Браими
99
13
Хоселу
7
Коман
4-1-1-3-1
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
12
Аль-Бушал
77
Брозович
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
8
Браими
6
6
8
Браими
2
25
Мунтари
25
Мунтари
2
99
17
17
99
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
78
Ладжами
3
Симакан
25
Отавио
8
Мухтар
8
Мухтар
25
Отавио
20
Габриэль
29
Гариб
29
Гариб
20
Габриэль
7
Роналду
20
Уэсли
20
Уэсли
7
Роналду
Остались в запасе
Аль-Гарафа
Аль-Наср
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
19
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
36
Рагед Наджар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
19
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Гарафа - Аль-Наср
1
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
11
Офсайды
1
2
Количество передач
284
538
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Гарафа» против «Аль-Насра», 5-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Гарафа» – «Аль-Наср»
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Источник: «Бомбардир»