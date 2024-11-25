Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Гарафа» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2024

«Аль-Гарафа» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2024

25 ноября 2024, 17:50
Аль-Гарафа
25.11.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 5 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Наср
75' Хоселу
46' К. Роналду 58' А. Габриэль 64' К. Роналду
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Гарафа
15
Серхио Рико
ВР
13
Фержани Сасси
(К) ВР
2
A. Yousif
ЦЗ
15
Matías Nani
ЦЗ
4
S. Sano
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
29
Fabricio Díaz
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
7
Флоринел Коман
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Гарафа
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
19
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
25
Мохаммед Мунтари
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
20
Уэсли
ЦФ
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
4-2-3
15
Серхио Рико
2
15
4
28
Кечрида
29
8
Браими
99
13
Хоселу
7
Коман
4-1-1-3-1
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
12
Аль-Бушал
77
Брозович
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
8
Браими
6
6
8
Браими
2
25
Мунтари
25
Мунтари
2
99
17
17
99
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
78
Ладжами
3
Симакан
25
Отавио
8
Мухтар
8
Мухтар
25
Отавио
20
Габриэль
29
Гариб
29
Гариб
20
Габриэль
7
Роналду
20
Уэсли
20
Уэсли
7
Роналду
Остались в запасе
Аль-Гарафа
Аль-Наср
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
19
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
36
Рагед Наджар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
19
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Гарафа - Аль-Наср
1
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
11
Офсайды
1
2
Количество передач
284
538
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Гарафа» против «Аль-Насра», 5-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Гарафа»«Аль-Наср»

«Аль-Гарафа» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Наср Аль-Гарафа
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+