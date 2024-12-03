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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024

«Аль-Хиляль» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024

3 декабря 2024, 19:50
Аль-Хиляль
03.12.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 6 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Гарафа
18' М. Леонардо 82' А. Митрович 85' С. Милинкович-Савич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
1
Яссин Буну
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
16
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
23
Мохамед Канно
ЦП
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
10
Малком
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Гарафа
15
Серхио Рико
ВР
13
Фержани Сасси
(К) ВР
2
A. Yousif
ЦЗ
32
Matías Nani
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
24
Арон Гуннарссон
ЦП
29
Fabricio Díaz
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
7
Флоринел Коман
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
Аль-Хиляль
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Аль-Гарафа
1
Khalifa Ababacar
ВР
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
21
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
10
Родриго
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Буну
24
Аль-Харби
3
Кулибали
3
аль-Булеахи
16
Аль-Давсари
12
аш-Шахрани
23
Канно
29
Аль-Давсари
10
Малком
38
Леонардо
9
Аль-Хамдан
4-3-2
15
Серхио Рико
28
Кечрида
32
20
Чан Хюн-Су
2
24
Гуннарссон
29
8
Браими
9
Хоселу
7
Коман
24
Аль-Харби
16
Лоди
16
Лоди
24
Аль-Харби
12
аш-Шахрани
20
Канселу
20
Канселу
12
аш-Шахрани
9
Аль-Хамдан
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
9
Аль-Хамдан
16
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
16
Аль-Давсари
38
Леонардо
9
Митрович
9
Митрович
38
Леонардо
2
17
17
2
24
Гуннарссон
99
99
24
Гуннарссон
7
Коман
10
Родриго
10
Родриго
7
Коман
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Гарафа
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Khalifa Ababacar
ВР
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
21
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
Остались в запасе
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Остались в запасе
1
Khalifa Ababacar
ВР
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
21
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Гарафа
2
Всего ударов по воротам
24
1
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
0
Нарушения
7
11
Офсайды
3
2
Количество передач
602
375
Сейвы
0
7
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
16
1
Удары из-за пределов штрафной
8
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Гарафа», 6-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Гарафа»

«Аль-Хиляль» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Гарафа Аль-Хиляль
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