03.12.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 6 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 6 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
3-2-1-2-2
1
Буну
24
Аль-Харби
3
Кулибали
3
аль-Булеахи
16
Аль-Давсари
12
аш-Шахрани
23
Канно
29
Аль-Давсари
10
Малком
38
Леонардо
9
Аль-Хамдан
4-3-2
15
Серхио Рико
28
Кечрида
32
20
Чан Хюн-Су
2
24
Гуннарссон
29
8
Браими
9
Хоселу
7
Коман
24
Аль-Харби
16
Лоди
16
Лоди
24
Аль-Харби
12
аш-Шахрани
20
Канселу
20
Канселу
12
аш-Шахрани
9
Аль-Хамдан
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
9
Аль-Хамдан
16
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
16
Аль-Давсари
38
Леонардо
9
Митрович
9
Митрович
38
Леонардо
2
17
17
2
24
Гуннарссон
99
99
24
Гуннарссон
7
Коман
10
Родриго
10
Родриго
7
Коман
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Гарафа
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Khalifa Ababacar
ВР
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
21
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
Остались в запасе
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Остались в запасе
1
Khalifa Ababacar
ВР
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
21
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Гарафа
2
Всего ударов по воротам
24
1
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
0
Нарушения
7
11
Офсайды
3
2
Количество передач
602
375
Сейвы
0
7
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
16
1
Удары из-за пределов штрафной
8
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Гарафа», 6-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Гарафа»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»