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    Стала известна зарплата Хоселу в Катаре

    Нападающий сборной Испании Хоселу в ближайшее время станет игроком «Аль-Гарафы».

    Клуб из Катара заплатит «Реалу» за 34-летнего футболиста 1,5 миллиона евро.

    Перед этим мадридцы выкупят форварда у «Эспаньола» за аналогичную сумму. Это сделают, чтобы облегчить сделку для всех сторон.

    В «Аль-Гарафе» Хоселу будет зарабатывать около 8 миллионов евро в год – значительно больше, чем в «Реале».

    • В прошедшем сезоне испанец забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: AS

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