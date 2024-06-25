Стала известна зарплата Хоселу в Катаре

Нападающий сборной Испании Хоселу в ближайшее время станет игроком «Аль-Гарафы».
Клуб из Катара заплатит «Реалу» за 34-летнего футболиста 1,5 миллиона евро.
Перед этим мадридцы выкупят форварда у «Эспаньола» за аналогичную сумму. Это сделают, чтобы облегчить сделку для всех сторон.
В «Аль-Гарафе» Хоселу будет зарабатывать около 8 миллионов евро в год – значительно больше, чем в «Реале».
- В прошедшем сезоне испанец забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 49 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.