Стало известно, выкупит ли «Реал» 34-летнего Хоселу

В «Реале» определились с будущим нападающего Хоселу, арендованного у «Эспаньола».
Мадридский клуб решил выкупить 34-летнего футболиста за 1,5 миллиона евро.
Опция действует до 30 июня. Но «Реал» не будет ее активировать до 13 июня из-за уважения к «Эспаньолу». Через полторы недели станет известно, сумеют ли каталонцы вернуться в Примеру через стыки.
- В прошедшем сезоне Хоселу забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 49 матчах.
- Его дубль в ответном полуфинале ЛЧ с «Баварией» помог «Реалу» пройти дальше.
- Рыночная стоимость испанца – 5 миллионов евро.