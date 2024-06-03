Стало известно, выкупит ли «Реал» 34-летнего Хоселу

В «Реале» определились с будущим нападающего Хоселу, арендованного у «Эспаньола».

Мадридский клуб решил выкупить 34-летнего футболиста за 1,5 миллиона евро.

Опция действует до 30 июня. Но «Реал» не будет ее активировать до 13 июня из-за уважения к «Эспаньолу». Через полторы недели станет известно, сумеют ли каталонцы вернуться в Примеру через стыки.