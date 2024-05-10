Стало известно, кто предложил выпустить Хоселу на замену в матче «Реал» – «Бавария»

В Испании выяснили, чьей идеей был выход нападающего «Реала» Хоселу на 81-й минуте ответного полуфинала ЛЧ с «Баварией».
Выпустить испанского футболиста предложил Давиде Анчелотти – сын и помощник главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти.
Камеры зафиксировали, как 34-летний итальянец подошел к отцу и сказал: «Хоселу, давай».
- В итоге Хоселу оформил дубль, забив на 88-й и 91-й минутах.
- «Реал» победил «Баварию» со счетом 2:1 и вышел в финал ЛЧ.
- За трофей мадридцы поспорят с «Боруссией Д».