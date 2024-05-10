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    • Стало известно, кто предложил выпустить Хоселу на замену в матче «Реал» – «Бавария»

    Стало известно, кто предложил выпустить Хоселу на замену в матче «Реал» – «Бавария»

    В Испании выяснили, чьей идеей был выход нападающего «Реала» Хоселу на 81-й минуте ответного полуфинала ЛЧ с «Баварией».

    Выпустить испанского футболиста предложил Давиде Анчелотти – сын и помощник главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти.

    Камеры зафиксировали, как 34-летний итальянец подошел к отцу и сказал: «Хоселу, давай».

    • В итоге Хоселу оформил дубль, забив на 88-й и 91-й минутах.
    • «Реал» победил «Баварию» со счетом 2:1 и вышел в финал ЛЧ.
    • За трофей мадридцы поспорят с «Боруссией Д».

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    Источник: AS

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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1715330652
    Я уж подумал, что это Саша Мостовой позвонил и предложил выпустить Хоселу!!!...)))
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    Evgeny-Zakharov-google
    1715352553
    Вообще то Генич первый сказал про Хоселу
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