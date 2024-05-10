Стало известно, кто предложил выпустить Хоселу на замену в матче «Реал» – «Бавария»

В Испании выяснили, чьей идеей был выход нападающего «Реала» Хоселу на 81-й минуте ответного полуфинала ЛЧ с «Баварией».

Выпустить испанского футболиста предложил Давиде Анчелотти – сын и помощник главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти.

Камеры зафиксировали, как 34-летний итальянец подошел к отцу и сказал: «Хоселу, давай».