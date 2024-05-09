Кан высказался об ошибке Нойера на 88-й минуте матча «Реал» – «Бавария»

Оливер Кан прокомментировал результативную ошибку вратаря «Баварии» Мануэля Нойера в ответном полуфинале ЛЧ.

Голкипер не смог удержать мяч после удара Винисиуса, а Хоселу удачно сыграл на добивании.

«Реал» сравнял счет на 88-й минуте, а еще через 3 минуты вышел вперед.

«Бавария» проиграла по сумме двух встреч и вылетела из турнира.

«В финале чемпионата мира в 2002 году у нас еще оставалось время после моей ошибки. К сожалению, Мануэль ее допустил уже на 88-й минуте...

До этого он совершал отличные сейвы. Это часть непростой жизни вратаря. Мануэль достаточно опытен, чтобы справиться с этим.

«Бавария» была близка к победе, я сочувствую ребятам», – сказал Кан.