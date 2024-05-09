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    • Кан высказался об ошибке Нойера на 88-й минуте матча «Реал» – «Бавария»

    Кан высказался об ошибке Нойера на 88-й минуте матча «Реал» – «Бавария»

    Оливер Кан прокомментировал результативную ошибку вратаря «Баварии» Мануэля Нойера в ответном полуфинале ЛЧ.

    • Голкипер не смог удержать мяч после удара Винисиуса, а Хоселу удачно сыграл на добивании.
    • «Реал» сравнял счет на 88-й минуте, а еще через 3 минуты вышел вперед.
    • «Бавария» проиграла по сумме двух встреч и вылетела из турнира.

    «В финале чемпионата мира в 2002 году у нас еще оставалось время после моей ошибки. К сожалению, Мануэль ее допустил уже на 88-й минуте...

    До этого он совершал отличные сейвы. Это часть непростой жизни вратаря. Мануэль достаточно опытен, чтобы справиться с этим.

    «Бавария» была близка к победе, я сочувствую ребятам», – сказал Кан.

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    Источник: Merkur

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    09.05.2024 22:22
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    Комментарии (4)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1715283748
    По ходу Кан это экстрасенс, воздействовал дистанционно на Мануэля
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    mutabor0992
    1715288686
    Иуда.
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    Константин-Шапкин-google
    1715324105
    Ошибка только в том,что такие мячи даже не нужно пытаться ловить. Только на вынос
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715352688
    Винисиус даже не бил, там просто типа навеса в руки вратаря было, как на тренировке. Никто обзор не закрывал Нойеру,дождя не было. Как такое не поймать было загадка. Да еще ошибившись, не успеть выбить мяч. Защитник остановился, думая, что вратарь поймает. Один нападающий красавчик не выключился из игры.
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