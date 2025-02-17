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  • «Аль-Ахли» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025

«Аль-Ахли» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025

17 февраля 2025, 19:50
Аль-Ахли
17.02.2025, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 8 тур
4 : 2
Завершен
Аль-Гарафа
21' А. Тони 34' Р. Фирмино 44' Галено 59' Р. Марез (П)
6' Хоселу (П) 80' Я. Браими (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
9
Роберто Фирмино
(К) ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Гарафа
15
Серхио Рико
ВР
2
A. Yousif
ЦЗ
44
Ясер Хамед
ЦЗ
15
Matías Nani
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
29
Fabricio Díaz
ЦП
8
Ясин Браими
(К) ЦП
99
Jamal Hamed
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
11
Йоан Боли
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Аль-Гарафа
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
23
Ассим Мадибо
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
22
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
25
Мохаммед Мунтари
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
4-2-2-2
16
Менди
31
Яслам
28
Демирал
32
Дамс
3
Ибаньес
19
Кессье
10
Вейга
13
Галено
26
Марез
9
Фирмино
17
Тони
3-3-4
15
Серхио Рико
2
44
Хамед
15
5
Гуннарссон
29
8
Браими
13
Хоселу
11
Боли
19
Родриго
99
31
Яслам
7
Алиоски
7
Алиоски
31
Яслам
28
Демирал
5
5
28
Демирал
10
Вейга
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
10
Вейга
17
Тони
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
17
Тони
13
Галено
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
13
Галено
99
11
11
99
19
Родриго
23
Мадибо
23
Мадибо
19
Родриго
11
Боли
22
Аль-Ганехи
22
Аль-Ганехи
11
Боли
5
Гуннарссон
25
Мунтари
25
Мунтари
5
Гуннарссон
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Гарафа
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
27
Али Маджраши
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
27
Али Маджраши
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Остались в запасе
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Гарафа
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
11
Офсайды
1
0
Количество передач
441
280
Сейвы
2
6
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
7
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» против «Аль-Гарафа», 8-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Ахли» – «Аль-Гарафа»

«Аль-Ахли» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Гарафа Аль-Ахли
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