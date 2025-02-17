17.02.2025, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 8 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 8 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Ахли
Аль-Ахли
4-2-2-2
16
Менди
31
Яслам
28
Демирал
32
Дамс
3
Ибаньес
19
Кессье
10
Вейга
13
Галено
26
Марез
9
Фирмино
17
Тони
3-3-4
15
Серхио Рико
2
44
Хамед
15
5
Гуннарссон
29
8
Браими
13
Хоселу
11
Боли
19
Родриго
99
31
Яслам
7
Алиоски
7
Алиоски
31
Яслам
28
Демирал
5
5
28
Демирал
10
Вейга
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
10
Вейга
17
Тони
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
17
Тони
13
Галено
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
13
Галено
99
11
11
99
19
Родриго
23
Мадибо
23
Мадибо
19
Родриго
11
Боли
22
Аль-Ганехи
22
Аль-Ганехи
11
Боли
5
Гуннарссон
25
Мунтари
25
Мунтари
5
Гуннарссон
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Гарафа
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
27
Али Маджраши
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
27
Али Маджраши
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Остались в запасе
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
16
Youssef Hassan
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Гарафа
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
11
Офсайды
1
0
Количество передач
441
280
Сейвы
2
6
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» против «Аль-Гарафа», 8-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Ахли» – «Аль-Гарафа»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»