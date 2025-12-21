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Аль-Гарафа
Новости
€ 15 млн
Аль-Гарафа - новости команды
Доха
Катар. Лига звезд
Сайт:
http://www.al-gharafa.com/eng/inner.aspx
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Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрока сборной Катара жестко наказали на ЧМ-2026
25 июня
1
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026
10 февраля
Фото
Лидер чемпионата Катара подписал парня Люси Чеботиной, игравшего в РПЛ
11 января
9
«Аль-Гарафа» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.21 08:51
«Аль-Ахли» – «Аль-Гарафа»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.10.19 08:36
«Аль-Гарафа» – «Аль-Шорта»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.28 09:36
Трансляция
«Аль-Ахли» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025
2025.02.17 19:50
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024
2024.12.03 19:50
Роналду ответил на поздравление Маска
2024.11.27 11:30
Илон Маск поздравил Роналду
2024.11.26 15:30
Реакция Роналду на победу «Аль-Насра» в матче азиатской ЛЧ благодаря его дублю
2024.11.26 01:00
1
Дубль Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Гарафу» в азиатской ЛЧ
2024.11.25 21:06
Трансляция
«Аль-Гарафа» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2024
2024.11.25 17:50
Снейдер: «В 2010 году меня «ограбили», не дав «Золотой мяч»
2024.11.01 13:53
5
«Локомотив» предложил контракт бывшему вингеру «Динамо»
2024.07.17 10:04
6
Фото
Хоселу подписал контракт с новым клубом
2024.06.28 21:08
Стала известна зарплата Хоселу в Катаре
2024.06.25 18:55
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
2020.01.08 07:42
2
La Gazzetta dello Sport: Манджукич собирается принять предложение катарского клуба
2019.12.14 21:04
3
Снейдер объявил о завершении карьеры
2019.08.12 20:27
11
Ханни – болельщикам «Спартака»: «Мне немного грустно, что вы не смогли увидеть того, что я могу сделать»
2019.07.23 22:13
13
Betting Insider: «Аль-Гарафа» заплатила «Спартаку» за Ханни 3,5 миллиона
2019.07.23 15:08
10
Transfermarkt: «Спартак» продал Ханни «Аль-Гарафе» за 8 миллионов
2019.07.23 08:19
10
Фото
«Аль-Гарафа» представила экс-полузащитника «Спартака» Ханни
2019.07.23 01:10
5
Цорн – об уходе Ханни: «Мы хотели разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет для будущих трансферов»
2019.07.22 19:20
6
«Аль-Гарафа» объявила о переходе Ханни из «Спартака»
2019.07.22 16:55
16
Снейдер перейдет в катарскую «Аль-Гарафу»
2018.01.05 14:01
Снейдер продолжит карьеру в Катаре
2018.01.05 11:16
6
Нападающего «Аль-Гарафы» Кендрика застрелили в Бразилии
2017.07.07 21:03
5
Главные новости
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
3
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
3
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
12
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
10
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
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