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    Снейдер продолжит карьеру в Катаре

    Полузащитник «Ниццы» Уэсли Снейдер продолжит карьеру в чемпионате Катара. Футболист провел переговоры и договорился о подписании контракта с местным клубом «Аль-Гарафа». Соглашение будет рассчитано до 2019 года.

    Стоит отметить, что в «Ницце» давно были недовольны текущей формой голландца, который перестал считаться лидером команды по этой причине.

    Напомним, что 35-летний Снайдер перебрался во французский клуб минувшим летом. За это время он сыграл лишь в восьми матчах.

    Источник: Telegraaf.nl

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    05.01.2018 11:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 января 2018, 17:59

      жаль что в Ницце не прижился это скорее всего последний шанс был в Европе на хорошем уровне поиграть.

      1
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      Рейтинг: -29

      dgg389 5 января 2018, 14:45

      народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 января 2018, 13:12

      А когда-то был хорош!!!

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 января 2018, 12:58

      Все правильно, в 35 нужно уже и о будущем задуматься!

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 5 января 2018, 12:31

      Надо было перехватывать.

      -2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 5 января 2018, 11:52

      все правильно, на заработки пора

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