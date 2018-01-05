Снейдер продолжит карьеру в Катаре

Полузащитник «Ниццы» Уэсли Снейдер продолжит карьеру в чемпионате Катара. Футболист провел переговоры и договорился о подписании контракта с местным клубом «Аль-Гарафа». Соглашение будет рассчитано до 2019 года.

Стоит отметить, что в «Ницце» давно были недовольны текущей формой голландца, который перестал считаться лидером команды по этой причине.

Напомним, что 35-летний Снайдер перебрался во французский клуб минувшим летом. За это время он сыграл лишь в восьми матчах.