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    Снейдер перейдет в катарскую «Аль-Гарафу»

    Полузащитник «Ниццы» Уэсли Снейдер продолжит карьеру в чемпионате Катара. Об этом сообщил голландский ресурс Telegraaf.

    В воскресенье 33-летний игрок пройдет медосмотр для «Аль-Гарафы» из Дохи. Соглашение будет рассчитано на 1,5 года.

    Снейдер пополнил состав «Ниццы» в августе 2017 года, перейдя из «Галатасарая» на бесплатной основе после четырех лет выступлений. Прежде хавбек играл за «Интер», «Реал» и «Аякс».

    В текущем сезоне он отдал одну голевую передачу в восьми матчах всех турниров.

    После 11-ти туров лиги Катара «Аль-Гарафа» занимает седьмое место в турнирной таблице из 12-ти. Лучшим бомбардиром сезона в команде является Владимир Вайсс-младший – футболист сборной Словакии и сын экс-главного тренера «Сатурна» и «Кайрата».

    Источник: Telegraaf.nl

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    05.01.2018 14:01
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