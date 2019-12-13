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    La Gazzetta dello Sport: Манджукич собирается принять предложение катарского клуба

    Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть туринский клуб в зимнее трансферное окно.

    По информации источника, на форварда претендуют три клуба из Катара – «Аль-Райян», и «Аль-Гарафа» и «Аль-Духаиль». Отмечается, что все клубы готовы предложить хорватскому форварду контракт с зарплатой более шести миллионов евро в год.

    • Манджукич выступает за «Ювентус» с 2015 года после перехода из «Атлетико».
    • В этом сезоне нападающий не провeл за «Ювентус» ни одного матча.
    • Кроме того, Манджукич не был включeн и в заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов.

    Как скатился Манджукич: не играет за «Ювентус», тренируется отдельно, может уехать в Китай

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 21:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +351

      Nayturs 1 час назад

      Настоящий профессионал, никогда не было у него никаких сверхъестественных навыков, ни скорости, ни пушечного удара, ни дриблинга, но своим упорством и трудом он сделал себе имя в Европе, может теперь и пополнить свой бюджет в Аравии на закате карьеры

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