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La Gazzetta dello Sport: Манджукич собирается принять предложение катарского клуба

14 декабря 2019, 21:04
3

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть туринский клуб в зимнее трансферное окно.

По информации источника, на форварда претендуют три клуба из Катара – «Аль-Райян», и «Аль-Гарафа» и «Аль-Духаиль». Отмечается, что все клубы готовы предложить хорватскому форварду контракт с зарплатой более шести миллионов евро в год.

  • Манджукич выступает за «Ювентус» с 2015 года после перехода из «Атлетико».
  • В этом сезоне нападающий не провeл за «Ювентус» ни одного матча.
  • Кроме того, Манджукич не был включeн и в заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Ювентус Аль-Гарафа Манджукич Марио
Комментарии (3)
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Nayturs
1576347673
Настоящий профессионал, никогда не было у него никаких сверхъестественных навыков, ни скорости, ни пушечного удара, ни дриблинга, но своим упорством и трудом он сделал себе имя в Европе, может теперь и пополнить свой бюджет в Аравии на закате карьеры
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koli4ka
1576396492
Марио сдулся,пришло время,чтобы гвоздь в стенку забивать...время берет своё.
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zigbert
1576494336
Для него это будет неплохим вариантом.
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