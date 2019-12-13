La Gazzetta dello Sport: Манджукич собирается принять предложение катарского клуба

Настоящий профессионал, никогда не было у него никаких сверхъестественных навыков, ни скорости, ни пушечного удара, ни дриблинга, но своим упорством и трудом он сделал себе имя в Европе, может теперь и пополнить свой бюджет в Аравии на закате карьеры
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть туринский клуб в зимнее трансферное окно.
По информации источника, на форварда претендуют три клуба из Катара – «Аль-Райян», и «Аль-Гарафа» и «Аль-Духаиль». Отмечается, что все клубы готовы предложить хорватскому форварду контракт с зарплатой более шести миллионов евро в год.
- Манджукич выступает за «Ювентус» с 2015 года после перехода из «Атлетико».
- В этом сезоне нападающий не провeл за «Ювентус» ни одного матча.
- Кроме того, Манджукич не был включeн и в заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов.
Как скатился Манджукич: не играет за «Ювентус», тренируется отдельно, может уехать в Китай