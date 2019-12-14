La Gazzetta dello Sport: Манджукич собирается принять предложение катарского клуба

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть туринский клуб в зимнее трансферное окно.

По информации источника, на форварда претендуют три клуба из Катара – «Аль-Райян», и «Аль-Гарафа» и «Аль-Духаиль». Отмечается, что все клубы готовы предложить хорватскому форварду контракт с зарплатой более шести миллионов евро в год.

Манджукич выступает за «Ювентус» с 2015 года после перехода из «Атлетико».

В этом сезоне нападающий не провeл за «Ювентус» ни одного матча.

Кроме того, Манджукич не был включeн и в заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов.

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