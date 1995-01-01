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    Вьетнам. Лига V. Команды

    Хоангань
    (Плейку)
    Бинь Динь
    (Куй Нон)
    Биньзыонг
    (Ту Дау Мот)
    Вьеттел
    (Ханой)
    Конг Ан Ханой
    (Ханой)
    Куангнам
    (Там Ки)
    Намдинь
    (Намдинь)
    Сонглам Нгеан
    (Винь)
    Тханьхоа
    (Тханьхоа)
    Хайфон
    (Хайфон)
    Ханой
    (Ханой)
    Хань Хоа
    (Хань Хоа)
    Хонглинь Хатинь
    (Хатинь)
    Хошимин Сити
    (Хошимин)
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