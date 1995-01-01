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    Вьетнам. Лига V - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Вьетнам. Лига V (2023/2024), 8 тур
    27 декабря, среда 15:15 Хайфон 0:1 Бинь Динь
    27 декабря, среда 14:00 Намдинь 3:0 Вьеттел
    27 декабря, среда 13:00 Куангнам 0:2 Тханьхоа
    27 декабря, среда 13:00 Хоангань 2:0 Ханой
    26 декабря, вторник 15:15 Конг Ан Ханой 3:0 Биньзыонг
    26 декабря, вторник 15:15 Хошимин Сити 0:1 Хонглинь Хатинь
    26 декабря, вторник 14:00 Хань Хоа 0:1 Сонглам Нгеан
    Вьетнам. Лига V (2023/2024), 7 тур
    23 декабря, суббота 14:00 Бинь Динь 1:1 Вьеттел
    23 декабря, суббота 14:00 Намдинь 3:0 Хоангань
    23 декабря, суббота 13:00 Куангнам 2:0 Хайфон
    22 декабря, пятница 15:15 Ханой 1:1 Хонглинь Хатинь
    22 декабря, пятница 15:15 Хошимин Сити 1:0 Сонглам Нгеан
    22 декабря, пятница 14:00 Биньзыонг 1:0 Тханьхоа
    22 декабря, пятница 14:00 Хань Хоа 2:1 Конг Ан Ханой
    Вьетнам. Лига V (2023/2024), 6 тур
    18 декабря, понедельник 14:00 Хайфон 3:0 Хань Хоа
    17 декабря, воскресенье 15:15 Вьеттел 0:2 Ханой
    17 декабря, воскресенье 13:00 Сонглам Нгеан 1:0 Хоангань
    16 декабря, суббота 14:00 Биньзыонг 1:1 Намдинь
    16 декабря, суббота 14:00 Тханьхоа 1:1 Хошимин Сити
    16 декабря, суббота 13:00 Хонглинь Хатинь 0:4 Бинь Динь
    15 декабря, пятница 15:15 Конг Ан Ханой 0:0 Куангнам
    Вьетнам. Лига V (2023/2024), 5 тур
    10 декабря, воскресенье 15:15 Ханой 2:0 Сонглам Нгеан
    10 декабря, воскресенье 14:00 Хань Хоа 0:2 Биньзыонг
    10 декабря, воскресенье 13:00 Куангнам 1:0 Хонглинь Хатинь
    9 декабря, суббота 15:15 Хошимин Сити 1:1 Хайфон
    9 декабря, суббота 14:00 Бинь Динь 2:3 Тханьхоа
    9 декабря, суббота 14:00 Намдинь 2:2 Конг Ан Ханой
    8 декабря, пятница 13:00 Хоангань 1:2 Вьеттел
    Вьетнам. Лига V (2023/2024), 4 тур
    4 декабря, понедельник 14:00 Хайфон 3:1 Конг Ан Ханой
    3 декабря, воскресенье 15:15 Ханой 0:1 Бинь Динь
    3 декабря, воскресенье 15:15 Хошимин Сити 2:0 Вьеттел
    3 декабря, воскресенье 13:00 Хоангань 1:1 Биньзыонг
    3 декабря, воскресенье 13:00 Хонглинь Хатинь 1:4 Намдинь
    2 декабря, суббота 14:00 Хань Хоа 0:2 Тханьхоа
    2 декабря, суббота 13:00 Сонглам Нгеан 3:3 Куангнам
    Вьетнам. Лига V (2023/2024), 1 тур
    24 ноября, пятница 14:00 Биньзыонг 0:1 Ханой
    22 октября, воскресенье 15:15 Конг Ан Ханой 1:1 Бинь Динь
    22 октября, воскресенье 15:15 Хошимин Сити 2:0 Хань Хоа
    22 октября, воскресенье 14:00 Намдинь 2:0 Куангнам
    22 октября, воскресенье 13:00 Сонглам Нгеан 1:1 Вьеттел
    21 октября, суббота 14:00 Тханьхоа 2:2 Хонглинь Хатинь
    20 октября, пятница 14:00 Хайфон 1:1 Хоангань
    Вьетнам. Лига V (2023/2024), 3 тур
    4 ноября, суббота 15:15 Вьеттел 1:0 Хонглинь Хатинь
    4 ноября, суббота 14:00 Биньзыонг 1:0 Хайфон
    4 ноября, суббота 14:00 Тханьхоа 3:1 Сонглам Нгеан
    4 ноября, суббота 13:00 Куангнам 0:1 Хань Хоа
    3 ноября, пятница 15:15 Конг Ан Ханой 2:0 Ханой
    3 ноября, пятница 14:00 Бинь Динь 3:1 Хоангань
    3 ноября, пятница 14:00 Намдинь 2:0 Хошимин Сити
    Вьетнам. Лига V (2023/2024), 2 тур
    29 октября, воскресенье 15:15 Ханой 3:5 Хайфон
    29 октября, воскресенье 14:00 Бинь Динь 0:2 Биньзыонг
    29 октября, воскресенье 13:00 Куангнам 1:1 Хошимин Сити
    28 октября, суббота 14:00 Хань Хоа 2:3 Намдинь
    28 октября, суббота 14:00 Хонглинь Хатинь 1:0 Сонглам Нгеан
    28 октября, суббота 13:00 Хоангань 0:3 Конг Ан Ханой
    27 октября, пятница 15:15 Вьеттел 1:1 Тханьхоа
    ...Нет завершенных матчей
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