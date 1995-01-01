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Тур/Стадия:
Вьетнам. Лига V (2023/2024), 8 тур
|27 декабря, среда
|15:15
|Хайфон
|0:1
|Бинь Динь
|27 декабря, среда
|14:00
|Намдинь
|3:0
|Вьеттел
|27 декабря, среда
|13:00
|Куангнам
|0:2
|Тханьхоа
|27 декабря, среда
|13:00
|Хоангань
|2:0
|Ханой
|26 декабря, вторник
|15:15
|Конг Ан Ханой
|3:0
|Биньзыонг
|26 декабря, вторник
|15:15
|Хошимин Сити
|0:1
|Хонглинь Хатинь
|26 декабря, вторник
|14:00
|Хань Хоа
|0:1
|Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V (2023/2024), 7 тур
|23 декабря, суббота
|14:00
|Бинь Динь
|1:1
|Вьеттел
|23 декабря, суббота
|14:00
|Намдинь
|3:0
|Хоангань
|23 декабря, суббота
|13:00
|Куангнам
|2:0
|Хайфон
|22 декабря, пятница
|15:15
|Ханой
|1:1
|Хонглинь Хатинь
|22 декабря, пятница
|15:15
|Хошимин Сити
|1:0
|Сонглам Нгеан
|22 декабря, пятница
|14:00
|Биньзыонг
|1:0
|Тханьхоа
|22 декабря, пятница
|14:00
|Хань Хоа
|2:1
|Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V (2023/2024), 6 тур
|18 декабря, понедельник
|14:00
|Хайфон
|3:0
|Хань Хоа
|17 декабря, воскресенье
|15:15
|Вьеттел
|0:2
|Ханой
|17 декабря, воскресенье
|13:00
|Сонглам Нгеан
|1:0
|Хоангань
|16 декабря, суббота
|14:00
|Биньзыонг
|1:1
|Намдинь
|16 декабря, суббота
|14:00
|Тханьхоа
|1:1
|Хошимин Сити
|16 декабря, суббота
|13:00
|Хонглинь Хатинь
|0:4
|Бинь Динь
|15 декабря, пятница
|15:15
|Конг Ан Ханой
|0:0
|Куангнам
Вьетнам. Лига V (2023/2024), 5 тур
|10 декабря, воскресенье
|15:15
|Ханой
|2:0
|Сонглам Нгеан
|10 декабря, воскресенье
|14:00
|Хань Хоа
|0:2
|Биньзыонг
|10 декабря, воскресенье
|13:00
|Куангнам
|1:0
|Хонглинь Хатинь
|9 декабря, суббота
|15:15
|Хошимин Сити
|1:1
|Хайфон
|9 декабря, суббота
|14:00
|Бинь Динь
|2:3
|Тханьхоа
|9 декабря, суббота
|14:00
|Намдинь
|2:2
|Конг Ан Ханой
|8 декабря, пятница
|13:00
|Хоангань
|1:2
|Вьеттел
Вьетнам. Лига V (2023/2024), 4 тур
|4 декабря, понедельник
|14:00
|Хайфон
|3:1
|Конг Ан Ханой
|3 декабря, воскресенье
|15:15
|Ханой
|0:1
|Бинь Динь
|3 декабря, воскресенье
|15:15
|Хошимин Сити
|2:0
|Вьеттел
|3 декабря, воскресенье
|13:00
|Хоангань
|1:1
|Биньзыонг
|3 декабря, воскресенье
|13:00
|Хонглинь Хатинь
|1:4
|Намдинь
|2 декабря, суббота
|14:00
|Хань Хоа
|0:2
|Тханьхоа
|2 декабря, суббота
|13:00
|Сонглам Нгеан
|3:3
|Куангнам
Вьетнам. Лига V (2023/2024), 1 тур
|24 ноября, пятница
|14:00
|Биньзыонг
|0:1
|Ханой
|22 октября, воскресенье
|15:15
|Конг Ан Ханой
|1:1
|Бинь Динь
|22 октября, воскресенье
|15:15
|Хошимин Сити
|2:0
|Хань Хоа
|22 октября, воскресенье
|14:00
|Намдинь
|2:0
|Куангнам
|22 октября, воскресенье
|13:00
|Сонглам Нгеан
|1:1
|Вьеттел
|21 октября, суббота
|14:00
|Тханьхоа
|2:2
|Хонглинь Хатинь
|20 октября, пятница
|14:00
|Хайфон
|1:1
|Хоангань
Вьетнам. Лига V (2023/2024), 3 тур
|4 ноября, суббота
|15:15
|Вьеттел
|1:0
|Хонглинь Хатинь
|4 ноября, суббота
|14:00
|Биньзыонг
|1:0
|Хайфон
|4 ноября, суббота
|14:00
|Тханьхоа
|3:1
|Сонглам Нгеан
|4 ноября, суббота
|13:00
|Куангнам
|0:1
|Хань Хоа
|3 ноября, пятница
|15:15
|Конг Ан Ханой
|2:0
|Ханой
|3 ноября, пятница
|14:00
|Бинь Динь
|3:1
|Хоангань
|3 ноября, пятница
|14:00
|Намдинь
|2:0
|Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V (2023/2024), 2 тур
|29 октября, воскресенье
|15:15
|Ханой
|3:5
|Хайфон
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Бинь Динь
|0:2
|Биньзыонг
|29 октября, воскресенье
|13:00
|Куангнам
|1:1
|Хошимин Сити
|28 октября, суббота
|14:00
|Хань Хоа
|2:3
|Намдинь
|28 октября, суббота
|14:00
|Хонглинь Хатинь
|1:0
|Сонглам Нгеан
|28 октября, суббота
|13:00
|Хоангань
|0:3
|Конг Ан Ханой
|27 октября, пятница
|15:15
|Вьеттел
|1:1
|Тханьхоа
Нет завершенных матчей