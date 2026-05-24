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Расписание матчей
Вьетнам. Лига V
Хонглинь Хатинь - Конг Ан Ханой
Хонглинь Хатинь - Конг Ан Ханой: обзор матча 24 мая 2026
Хонглинь Хатинь
24.05.2026, воскресенье, 14:00
Вьетнам. Лига V, 24 тур
1 : 1
Завершен
Конг Ан Ханой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Хонглинь Хатинь - Конг Ан Ханой
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
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Хатинь
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Хонглинь Хатинь
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Вьеттел
1 : 0
07.06.2026
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Нин Бин
3 : 0
07.06.2026
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Конг Ан Ханой
2 : 1
31.05.2026
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хонглинь Хатинь
0 : 0
31.05.2026
Дананг
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Хонглинь Хатинь
1 : 1
24.05.2026
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Нин Бин
3 : 0
07.06.2026
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хонглинь Хатинь
0 : 0
31.05.2026
Дананг
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Хонглинь Хатинь
1 : 1
24.05.2026
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Хоангань
0 : 2
17.05.2026
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Хонглинь Хатинь
0 : 2
10.05.2026
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Вьеттел
1 : 0
07.06.2026
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Конг Ан Ханой
2 : 1
31.05.2026
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Хонглинь Хатинь
1 : 1
24.05.2026
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Конг Ан Ханой
2 : 0
17.05.2026
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Конг Ан Ханой
3 : 2
10.05.2026
Намдинь
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