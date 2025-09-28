Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вьеттел - Хонглинь Хатинь: онлайн-трансляция 28 сентября 2025

Вьеттел
28.09.2025, воскресенье, 15:15
Вьетнам. Лига V, 5 тур
- : -
Не начался
Хонглинь Хатинь
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Вьеттел - Хонглинь Хатинь
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Вьеттел
Хонглинь Хатинь
Больше новостей
Вьетнам. Лига V
Все
Текущие
Будущие
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Намдинь
- : -
16.08.2025
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Хошимин Сити
- : -
16.08.2025
Ханой
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Хоангань
- : -
17.08.2025
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Хонглинь Хатинь
- : -
17.08.2025
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Тханьхоа
- : -
17.08.2025
Дананг
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Намдинь
- : -
16.08.2025
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Хошимин Сити
- : -
16.08.2025
Ханой
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Хоангань
- : -
17.08.2025
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Хонглинь Хатинь
- : -
17.08.2025
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Тханьхоа
- : -
17.08.2025
Дананг
Вьетнам. Лига V, 1 тур
ПВФ-КАНД
- : -
17.08.2025
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 2 тур
Вьеттел
- : -
22.08.2025
Хошимин Сити
Последние матчи
Все
Вьеттел
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Конг Ан Ханой
1 : 1
15.08.2025
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Намдинь
1 : 0
22.06.2025
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Вьеттел
2 : 0
22.06.2025
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хонглинь Хатинь
2 : 2
15.06.2025
Дананг
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Ханой
1 : 2
15.06.2025
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Конг Ан Ханой
1 : 1
15.08.2025
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Вьеттел
2 : 0
22.06.2025
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Ханой
1 : 2
15.06.2025
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Вьеттел
2 : 2
23.05.2025
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Бинь Динь
2 : 2
18.05.2025
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Намдинь
1 : 0
22.06.2025
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хонглинь Хатинь
2 : 2
15.06.2025
Дананг
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Куангнам
2 : 0
27.05.2025
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Хонглинь Хатинь
0 : 1
17.05.2025
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Конг Ан Ханой
0 : 0
09.05.2025
Хонглинь Хатинь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 