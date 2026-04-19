Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дананг - Намдинь: обзор матча 19 апреля 2026

Дананг
19.04.2026, воскресенье, 14:00
Вьетнам. Лига V, 19 тур
1 : 2
Завершен
Намдинь
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Дананг - Намдинь
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Информация о матче
Стадион:
Хоа Суань
Новости команд
Все
Дананг
Намдинь
Больше новостей
Последние матчи
Все
Дананг
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Дананг
4 : 0
07.06.2026
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Хайфон
1 : 1
07.06.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хонглинь Хатинь
0 : 0
31.05.2026
Дананг
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Намдинь
3 : 0
31.05.2026
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Ханой
2 : 1
24.05.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Дананг
4 : 0
07.06.2026
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хонглинь Хатинь
0 : 0
31.05.2026
Дананг
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Дананг
2 : 0
23.05.2026
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Хошимин Сити
2 : 2
15.05.2026
Дананг
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Дананг
2 : 0
08.05.2026
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Хайфон
1 : 1
07.06.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Намдинь
3 : 0
31.05.2026
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Ханой
2 : 1
24.05.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Намдинь
0 : 2
17.05.2026
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Конг Ан Ханой
3 : 2
10.05.2026
Намдинь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+