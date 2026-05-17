Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вьетнам. Лига V
Намдинь - Вьеттел
Намдинь - Вьеттел: обзор матча 17 мая 2026
Намдинь
17.05.2026, воскресенье, 14:00
Вьетнам. Лига V, 23 тур
0 : 2
Завершен
Вьеттел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Намдинь - Вьеттел
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Стадион:
Тиен Труонг
Новости команд
Все
Намдинь
Вьеттел
Больше новостей
Последние матчи
Все
Намдинь
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Вьеттел
1 : 0
07.06.2026
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Хайфон
1 : 1
07.06.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хошимин Сити
1 : 1
31.05.2026
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Намдинь
3 : 0
31.05.2026
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Ханой
2 : 1
24.05.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Хайфон
1 : 1
07.06.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Намдинь
3 : 0
31.05.2026
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Ханой
2 : 1
24.05.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Намдинь
0 : 2
17.05.2026
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Конг Ан Ханой
3 : 2
10.05.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Вьеттел
1 : 0
07.06.2026
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хошимин Сити
1 : 1
31.05.2026
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Вьеттел
1 : 1
22.05.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Намдинь
0 : 2
17.05.2026
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Хонглинь Хатинь
0 : 2
10.05.2026
Вьеттел
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+