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Конг Ан Ханой - Сонглам Нгеан: обзор матча 26 апреля 2026

Конг Ан Ханой
26.04.2026, воскресенье, 15:15
Вьетнам. Лига V, 20 тур
4 : 2
Завершен
Сонглам Нгеан
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Конг Ан Ханой - Сонглам Нгеан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Ханг Дэй
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Конг Ан Ханой
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Вьеттел
1 : 0
07.06.2026
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Сонглам Нгеан
1 : 3
07.06.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Конг Ан Ханой
2 : 1
31.05.2026
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Намдинь
3 : 0
31.05.2026
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Хонглинь Хатинь
1 : 1
24.05.2026
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Вьеттел
1 : 0
07.06.2026
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Конг Ан Ханой
2 : 1
31.05.2026
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Хонглинь Хатинь
1 : 1
24.05.2026
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Конг Ан Ханой
2 : 0
17.05.2026
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Конг Ан Ханой
3 : 2
10.05.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Сонглам Нгеан
1 : 3
07.06.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Намдинь
3 : 0
31.05.2026
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Биньзыонг
0 : 1
24.05.2026
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Сонглам Нгеан
1 : 2
16.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Хошимин Сити
3 : 1
10.05.2026
Сонглам Нгеан
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