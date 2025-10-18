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Ханой - Нин Бин: обзор матча 18 октября 2025

Ханой
18.10.2025, суббота, 15:15
Вьетнам. Лига V, 7 тур
1 : 2
Завершен
Нин Бин
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Ханой - Нин Бин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
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Ханой
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Ханой
1 : 1
07.06.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Нин Бин
3 : 0
07.06.2026
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хоангань
3 : 1
31.05.2026
Ханой
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Тханьхоа
0 : 2
31.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Ханой
2 : 1
24.05.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Ханой
1 : 1
07.06.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хоангань
3 : 1
31.05.2026
Ханой
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Ханой
2 : 1
24.05.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 23 тур
ПВФ-КАНД
0 : 4
17.05.2026
Ханой
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Тханьхоа
1 : 0
09.05.2026
Ханой
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Нин Бин
3 : 0
07.06.2026
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Тханьхоа
0 : 2
31.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Нин Бин
1 : 1
23.05.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Сонглам Нгеан
1 : 2
16.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Нин Бин
2 : 1
09.05.2026
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