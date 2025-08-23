Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Вьетнам. Лига V
Нин Бин - Тханьхоа
Нин Бин - Тханьхоа: онлайн-трансляция 23 августа 2025
Нин Бин
23.08.2025, суббота, 14:00
Вьетнам. Лига V, 2 тур
- : -
Не начался
Тханьхоа
Матч
Таблица
Статистика матча Нин Бин - Тханьхоа
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Нин Бин
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V
Все
Текущие
Будущие
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Намдинь
- : -
16.08.2025
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Хошимин Сити
- : -
16.08.2025
Ханой
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Хоангань
- : -
17.08.2025
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Хонглинь Хатинь
- : -
17.08.2025
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Тханьхоа
- : -
17.08.2025
Дананг
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Намдинь
- : -
16.08.2025
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Хошимин Сити
- : -
16.08.2025
Ханой
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Хоангань
- : -
17.08.2025
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Хонглинь Хатинь
- : -
17.08.2025
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Тханьхоа
- : -
17.08.2025
Дананг
Вьетнам. Лига V, 1 тур
ПВФ-КАНД
- : -
17.08.2025
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 2 тур
Вьеттел
- : -
22.08.2025
Хошимин Сити
Последние матчи
Все
Нин Бин
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Биньзыонг
1 : 0
22.06.2025
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Тханьхоа
1 : 4
15.06.2025
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Тханьхоа
1 : 1
27.05.2025
Бинь Динь
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Хайфон
2 : 1
16.05.2025
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Намдинь
2 : 1
11.05.2025
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Биньзыонг
1 : 0
22.06.2025
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Тханьхоа
1 : 4
15.06.2025
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Тханьхоа
1 : 1
27.05.2025
Бинь Динь
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Хайфон
2 : 1
16.05.2025
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Намдинь
2 : 1
11.05.2025
Тханьхоа
